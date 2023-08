Los estadounidenses Sha'Carri Richardson y Noah Lyles, los reyes de la velocidad en el reciente Mundial de atletismo de Budapest, se impusieron respectivamente este jueves en los 100 y 200 metros de la reunión de Zúrich, del circuito de la Liga de Diamante, ante la atenta mirada del extenista Roger Federer.

A sus 23 años, Richardson (10.88, viento -0,2 m/s) ganó en Zúrich a dos jamaicanas, Natasha Morrison y la campeona olímpica Elaine Thompson-Herah, que está viviendo una mala temporada. Ambas quedaron con un crono de 11.00 y desempataron por la milésima de segundo.

Para la velocista texana, la de este jueves fue su undécima victoria en trece carreras de 100 metros, series incluidas, en este 2023.

"Estoy realmente contenta por ser capaz de terminar la temporada con cronos tan rápidos. Hice una buena carrera hoy, me sentí muy bien físicamente, aunque todavía hay un margen de progresión", afirmó.

En el final de la velada, Lyles (26 años), que en el Mundial firmó un triplete de oros 100-200-4x100 metros que nadie lograba en una gran competición desde Usain Bolt, venció en los 200 metros en Suiza, con un crono de 19 segundos y 80 centésimas (viento: -0,5 m/s).

Segundo en esa carrera fue su compatriota Erriyon Knighton (19.87), igual que en la final de la media vuelta de pista en el Mundial de Budapest, y tercero el británico Zharnel Hughes (19.94).

"Todo el mundo quiere batirme, todo el mundo quiere su parte del pastel, ¡pero yo no dejo nada!", sonrió. "Las condiciones [por la temperatura fresca, principalmente] no eran perfectas hoy, pero una victoria es una victoria. No voy a mentir, estoy bastante cansado, es muy seguido después del Mundial, pero me he divertido", añadió.

En los 200 metros femeninos, la jamaicana Shericka Jackson, que acaba de conservar su oro mundial en esa distancia, también ganó en Zúrich, en su caso con un tiempo de 21.82.

- Rojas recupera su contundencia -

En el triple salto, la venezolana Yulimar Rojas ganó sin problemas, también después de lograr el oro en el Mundial de Budapest.

Rojas, de 27 años, tuvo una mejor distancia de 15,15 metros en el concurso. La alcanzó en dos ocasiones, en su cuarto y sexto intento.

Desde el primer intento, en el que llegó a 15,00 metros, la venezolana era primera del concurso, en el que el segundo puesto fue para la jamaicana Shanieka Ricketts (14,78 metros) y el tercero para la cubana Liadagmis Povea (14,73 metros).

La también cubana Leyanis Pérez, reciente bronce en el Mundial, fue cuarta en esta ocasión (14,62 metros). La ganadora de la plata mundial, la ucraniana Maryna Bekh-Romanchuk, apenas pudo ser sexta en la ciudad suiza, con 14,37 metros en su único salto válido.

Yulimar Rojas había sufrido el pasado viernes para ganar el oro en el Mundial de Budapest, ya que antes de afrontar el sexto y último intento estaba virtualmente fuera de las medallas. Voló entonces hasta los 15,08 metros, lo que le puso primera y le dio un nuevo título.

- Warholm, derrotado -

En el salto con garrocha, Armand Duplantis fue el vencedor al ser el único en superar los seis metros, ya en su primer intento. Derrotó en el concurso a dos estadounidenses que no se clasificaron al Mundial, Sam Kendricks (5,95 m) y KC Lightfoot (5,85 m).

Duplantis atacó la barra de 6,23 metros para batir su propio récord mundial [6,22 metros, logrado en febrero en Clermont-Ferrand], pero falló. Ya lo había intentado sin éxito en julio en la reunión de Estocolmo y el pasado sábado en la final del Mundial.

La principal derrota del día en Zúrich fue la del noruego Karsten Warholm en los 400 metros vallas, después de lograr su tercer oro mundial en esa prueba.

Fue derrotado por primera vez desde hace cinco años en esa prueba en una etapa de la Liga de Diamante. La última vez había sido en 2018, también en Zúrich y también ante Kyron McMaster (Islas Vírgenes Británicas), que este jueves le dominó por 47.27 contra 47.30.

"Como competidor, no me gusta perder, pero era difícil después de cumplir mi objetivo de revalidar el título mundial, haber bebido champán y todo eso", afirmó.

Es/hpa/dr