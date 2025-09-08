Rick Davies, fundador y cantante de Supertramp, fallece a los 81 años

LONDRES, 8 sep (Reuters) - Rick Davies, vocalista y compositor de Supertramp, responsable de algunos de los éxitos más conocidos de la banda de rock británica, como "Goodbye Stranger" y "My Kind Of Lady", falleció a los 81 años, informó el grupo el lunes.

Davies falleció el sábado tras más de una década en tratamiento contra el mieloma múltiple, un tipo de cáncer de la sangre.

“Como compositor, junto con su compañero Roger Hodgson, fue la voz y el pianista detrás de las canciones más icónicas de Supertramp, dejando una marca indeleble en la historia de la música rock”, dijo un comunicado de Supertramp.

“Su voz conmovedora y su inconfundible toque en el Wurlitzer (piano eléctrico) se convirtieron en el latido del sonido de la banda”, agregó.

Nacido en Swindon, en el suroeste de Inglaterra, en 1944, Davies creció con amor por el jazz, el blues y el piano, y ayudó a formar Supertramp en 1970 tras publicar un anuncio en una revista en busca de músicos.

El álbum del grupo "Breakfast in America", ganador de un Grammy en 1979, les convirtió en uno de los referentes culturales de la época, mezclando elementos del rock clásico y el pop y ganándose los elogios de la revista Rolling Stone, que calificó el trabajo de "perfecto de manual".

Davies, que también tocaba los teclados y la armónica, llevó adelante la banda tras la marcha de Hodgson en 1983, pero disolvió el grupo a finales de la década.

“Más allá del escenario, Rick era conocido por su calidez, resistencia y devoción a su esposa Sue, con la que compartió más de cinco décadas”, dijo la banda en su comunicado.

“La música y el legado de Rick siguen inspirando a muchos y dan testimonio de que las grandes canciones nunca mueren, siguen vivas”. (Reportaje de Sachin Ravikumar; edición en español de Javier López de Lérida)