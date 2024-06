Ricky Rubio confirma su ausencia en París: "Sería egoísta prestarme a la selección sin estar al 100%"

"Mi carrera deportiva depende de este verano, de si seguir o no"

BARCELONA, 14 Jun. 2024 (Europa Press) -

El jugador español de baloncesto Ricky Rubio confirmó este viernes que no estará en los Juegos Olímpicos de París 2024 este verano al no verse al cien por cien y por considerar que sería "egoísta" decir sí al seleccionador, Sergio Scariolo, para estar en el equipo sin poder desplegar su baloncesto al máximo, y añadió que su futuro profesional dependerá de él mismo y de lo que decida este verano.

"Me hubiese gustado ir, pero no me daba tiempo a estar al cien por cien. Mi carrera deportiva depende de este verano, de si seguir o no. Sería una forma egoísta prestarme a la selección sin estar al 100% y también tenía que pensar en mí en ese momento", anunció Ricky Rubio a los medios en un acto de la 'Ricky Rubio Foundation' que preside.

Rubio, que tras estar fuera del baloncesto por un proceso de salud mental regresó a jugar con España antes de fichar por el Barça, en febrero de este año, recalcó: "No sería justo ir a París. Se lo ganará quien se lo tenga que ganar", añadió.

En este sentido, añadió que es algo que tenía "muy decidido" durante la temporada. "Me he querido alejar un poco de las sensaciones que he tenido durante la temporada, para poder tener la mente libre y para saber exactamente a dónde ir", comentó.

De todos modos, el base de El Masnou no había entrado en la preselección de Sergio Scariolo para el torneo Preolímpico de Valencia, que se disputará del 2 al 7 de julio en La Fonteta. "Ricky nos ha pedido un tiempo de reflexión, tiene que tomar decisiones definitivas sobre su carrera y su vida, es justo respetarlo, con todo el cariño y la comunicación fluida hemos recibido esto. No nos ha alegrado, pero lo respetamos", valoró entonces el seleccionador.

