El jugador de baloncesto Ricky Rubio aseguró que tiene "mucha ilusión" por volver a la selección y por poder volver a jugar un partido donde lo dejó, antes de tomarse un parón de meses por una cuestión mental, poner fin a su carrera en la NBA y regresar hace unas semanas a los entrenamientos con el Barça, equipo en el que jugará hasta final de temporada.

"Estoy con nervios, casi como un 'rookie' más otra vez, pero la verdad es que me hacía mucha ilusión volver a la selección, que fue donde lo dejé. Así que creo que es como un punto y seguido después de esta experiencia", reconoció en una entrevista a los medios de la FEB.

Ricky Rubio, que está cogiendo forma gracias a los entrenamientos del Barça, debutará si así lo quieren tanto el seleccionador, Sergio Scariolo, como él en la 'ventana' de este mes. "Me siento muy bien, increíble, la verdad es que se echaba de menos", reconoció.

"El ambiente que hay es espectacular, y además vienen jóvenes con mucho talento y con ganas también de enseñarles un poco todo", aseguró el base de El Masnou, de 33 años.

Ese 'debut' será en Zaragoza, en partido de clasificación para el Eurobasket 2025. "Aquí en Zaragoza hemos jugado ya unas cuantas veces y siempre ha sido una afición entregada a la selección, se respira mucho baloncesto en esta ciudad, es un sitio idóneo para volver", aseguró.

"No me he sentido solo en ningún momento, ha sido un apoyo muy grande tanto la selección como en Cleveland en su momento y el mundo del baloncesto en general, y eso me ha ayudado muchísimo también en un momento tan duro", se sinceró el catalán.

"El Preolímpico va a ser bonito, esperemos que con un final feliz, pero antes tenemos esta prueba de fuego también para el Eurobasket 2025, y son dos rivales de gran nivel", aseguró sobre Letonia, contra quien juegan este jueves en Zaragoza, y Bélgica, a la que se medirán el 25 de febrero en Charleroi.

Sobre estos partidos de clasificación, reconoció que ambos equipos han dado "problemas" en el pasado. "Tendremos que dar nuestro máximo para poder salir con la victoria, pero también con buenas sensaciones para que este verano el proceso sea más rápido de lo normal", manifestó.