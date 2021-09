Ricky Rubio: "Siento que estoy en la mejor forma mental y física de mi carrera"

El base espa√Īol Ricky Rubio asegur√≥ este lunes que se ve actualmente en su "mejor forma mental y f√≠sica" de su carrera deportiva y que por ello est√° "confiado" de poder disfrutar de su "mejor a√Īo" en Cleveland Cavaliers, su nuevo equipo en la NBA en el que espera "hacer mejores" a sus compa√Īeros.

"Sin duda me siento muy bien y f√≠sicamente creo que estoy siguiendo el plan para estar en mi mejor momento. Esperemos rendir al mismo nivel. Tuve un buen momento y no quiero que se acabe ah√≠, es un poco como en 2019 en el Mundial, cuando lo llev√© a Phoenix, aunque con el par√≥n todo se detuvo. Siento que estoy en la mejor forma mental y f√≠sica de mi carrera y quiero trasladar eso a la pista. Me siento confiado para tener mi mejor a√Īo", subray√≥ Rubio en declaraciones en el 'Media Day' de Cleveland Cavaliers recogidas por la web en espa√Īol de la NBA.

El catalán indicó que hasta el momento ha entrenado "de manera individual", pero que todavía no lo ha podido hacer "con el equipo", y se deshizo en elogios hacia su nueva franquicia, que se ha portado con él "muy bien desde el primer día". "Estoy contento de estar en una organización que trata tan bien a los jugadores. Ya estoy con ganas de empezar y saber mi rol", recalcó.

En este sentido, cree que sobre su función sobre la cancha es algo que tiene que "ver más" con el cuerpo técnico que con él mismo y que considera vital que primero "asienten su talento en la pista". "Puedes ayudarles a dar dos pasos adelante de dónde están, es algo que llevará tiempo, que se dará en cada entrenamiento y en cada detalle", subrayó.

"Al final, soy quien soy, con mis errores y seguir√© siendo yo mismo. Si eso les ayuda me sentir√© bien, pero seguir√© siendo el mismo en la cancha. Ser√© duro cuando sea preciso y normalmente no hablar√© mucho, pero cuando lo haga espero que se lo tomen de un buen modo", a√Īadi√≥ el de El Masnou.

De todos modos, el internacional celebró que estar en su sitio donde nota que le quieren "tanto". "Eso ayuda a traer lo mejor que puedo ser. Espero poder trasladar mi moméntum a la temporada y ayudar a este equipo a dar el siguiente paso, lo que no es fácil", advirtió.

"He estado en todo tipo de equipos, pero creo que uno joven puede perderse por no dar el siguiente paso, que es el más duro, cuando tienes talentos jóvenes que son realmente buenos, pero no pueden ser regulares durante 82 partidos. Eso es fortaleza mental, va con la experiencia, por eso ser joven es bueno y malo, porque estás hambriento, pero también cometes errores. Puedes aprender de esos errores rápido o no lo suficiente rápido", resaltó Rubio.

Finalmente, el base record√≥ que ha tenido "mucha suerte" de jugar con jugadores como Donovan Mitchell o Devin Booker, "tipos realmente especiales". "Les aport√© mi experiencia para que se convirtiesen en mejores jugadores. Eso es lo que he estado haciendo desde que era peque√Īo, hacer mejores a mis compa√Īeros y tratar√© de hacerlo aqu√≠ tambi√©n", sentenci√≥.