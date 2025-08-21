Rico Flamengo y el místico Estudiantes se citan en cuartos de la Libertadores

El acaudalado Flamengo y el histórico Estudiantes de La Plata se citaron este miércoles en cuartos de la Copa Libertadores de 2025, tras eliminar al Inter de Porto Alegre y al Cerro Porteño paraguayo, respectivamente.

Goliath acabó con David

Para ganar su cuarta Libertadores, tras las conseguidas en 1981, 2019 y 2022, el Flamengo sacó su billetera y sumó en las últimas semanas a su constelación de estrellas al extremo brasileño Samu Lino y al volante español Saúl Ñíguez, ambos ex Atlético de Madrid, y al italo-brasileño Jorginho, proveniente del Arsenal de Londres.

El Fla se ha transformado en el Goliath del fútbol sudamericano y junto con Palmeiras son los grandes favoritos a ganar la Libertadores, además de pelear palmo a palmo con el Verdao por el título del Brasileirao.

Este miércoles, en el estadio Beira Rio, en Porto Alegre, dio una muestra de su superioridad ante un Internacional que le presentó pelea pero perdió 2-0.

La serie estuvo abierta hasta los 27 minutos, cuando el uruguayo Giorgian De Arrascaeta, el ídolo de la torcida rubronegra, apareció en el primer palo para con un toque corto vencer al portero Sergio Rochet y decretar la apertura.

A partir de ahí, el Inter, que había perdido en la ida 1-0 en el estadio Maracaná, sabía que la clasificación a cuartos de final se había tornado imposible.

El atacante Pedro, a los 88 minutos, decretó el 2-0 final para el Flamengo.

Estudiantes sueña con la quinta

En los cuartos de final, que se jugarán entre el 17 y el 25 de setiembre, el Flamengo se cruzará con Estudiantes de La Plata, un equipo de menor poderío económico pero con mística copera, que ha sabido vencer a más de un gigante en el pasado.

El Pincha sufrió este miércoles, pero eliminó al Cerro Porteño paraguayo y sigue soñando con ganar su quinta Libertadores.

Igualó 0-0 en un partido discreto jugado en su estadio, el Jorge Luis Hirshi, en La Plata, a unos 55 km de Buenos Aires, y avanzó a cuartos gracias al triunfo 1-0 logrado en la ida, hace una semana, en Asunción.

El gol de penal de Santiago Ascacíbar en los descuentos (90+8) en el estadio La Nueva Olla, el miércoles pasado, marcó la diferencia en una serie entre dos equipos parejos.

"La verdad que Cerro Porteño no nos pateó al arco hoy y, si bien sabemos que no jugamos bien, conseguimos el objetivo", reconoció el defensa local Leandro González Pírez tras el final del encuentro.

"Sabemos la historia que tiene Estudiantes en la Copa Libertadores", que ganó en 1968, 1969, 1970 y 2009, "y teníamos que clsificar" a cuartos de final, agregó el defensa central de 33 años.

Otro cruce de cuartos, definido el martes, es el que jugarán Racing de Avellaneda y Vélez Sarsfield, dos equipos que ganaron el torneo continental en una ocasión cada uno.

La Academia, campeona en 1967, venció en un partido épico a Peñarol por 3-1, tras perder en la ida en Montevideo por 1-0, con un gol de Franco Pardo en el minuto 90+4, cuando la llave parecía destinada a definirse en penales.

Vélez, por su lado, campeón en 1994, eliminó al Fortaleza de Brasil, al que venció 2-0 en la revancha, en Buenos Aires, tras igualar sin goles en la ida.

También el martes, el Sao Paulo logró su pase a cuartos de final al vencer en el estadio Morumbi en dramática definición por penales 4-3 al Atlético Nacional colombiano.

El equipo de Hernán Crespo espera por el vencedor de la serie entre Botafogo y Liga de Quito, que se define el jueves en la capital ecuatoriana.

Campeón en peligro

Botafogo, vigente campeón de la Libertadores, solo pudo ganar 1-0 en la ida, en Río de Janeiro, resultado que le puede ser corto sobre los 2850 metros de altitud de Quito, donde Liga suele hacerse muy fuerte y sabe jugar con el ahogo de sus adversarios.

También el jueves, el Palmeiras virtual clasificado tras golear 4-0 en la ida recibirá al débil Universitario de Perú y River Plate, que se trajo un empate sin goles de Asunción, buscará el pase en su casa ante Libertad de Paraguay.