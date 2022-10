Rienda suelta a los insultos entre Lula y Bolsonaro en Brasil

"Borracho, ladrón", lanza Jair Bolsonaro. "Genocida, ignorante", replica Lula da Silva: los insultos y los comentarios difamatorios abundan entre los dos adversarios en una agresiva campaña rumbo a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil.

- Lo que dice Bolsonaro -

- "Yo digo groserías, pero no soy un ladrón". (7 de septiembre, frente a seguidores en la playa de Copacabana, en Rio de Janeiro, el día del bicentenario de la Independencia de Brasil)

- "De este lado, una persona que defiende a la familia, del otro lado, un ladrón que dice que los valores familiares son sinónimo de retroceso. Si se precisa luchar contra esta pandilla de Lula, lucharemos". (24 de septiembre, durante un mitin en Campinas, cerca de Sao Paulo)

- "¡Mentiroso, expresidiario, traidor de la patria!" (28 de septiembre, durante el último debate televisivo antes de la primera vuelta, en TV Globo)

- "Si eligen a un borracho para dirigir Brasil (...), ¿creen que funcionará?" (7 de octubre, durante una conferencia de prensa en el Palacio de la Alvorada, la residencia presidencial en Brasilia)

- "¡Lo que un jefe de Estado no puede hacer es robar, vagabundo!" (7 de octubre, tuit en respuesta a otro de Lula que decía: "Bolsonaro está nervioso, me anda insultando. Pero debe saber que quien quiere ser jefe de Estado no puede estar nervioso")

- "Lula superó a Al Capone. Lo siento por Al Capone, (quedó como) un carterista". (9 de octubre, en una entrevista con el canal de YouTube Pilhado, en la que también lo llamó "gran mentiroso, estafador, corrupto, ladrón")

- Lo que dice Lula -

- "Ese genocida que gobierna este país no es recibido por nadie [en el extranjero] y nadie nos quiere visitar. Es un negacionista". (2 de agosto, durante un mitin en Campina Grande, en el estado de Paraiba, en el noreste).

- "Bolsonaro es rehén del Congreso nacional (...), parece el bufón de la corte". (25 de agosto, durante una entrevista con el noticiario nocturno de TV Globo, el más visto del país)

- "El acto de Bolsonaro parecía una reunión del Ku Klux Klan. Solo le faltaron las capuchas". (8 de septiembre, durante un mitin en Nova Iguaçu, cerca de Rio de Janeiro, en referencia a las manifestaciones de bolsonaristas la víspera en la playa de Copacabana)

- "No estamos luchando contra un político normal (...) Estamos frente a un hombre sin alma, sin corazón, un hombre que no ha tenido la sensibilidad de derramar una sola lágrima por las más de 680.000 víctimas del covid" en Brasil (7 de octubre, en Sao Paulo, durante un discurso junto a la senadora Simone Tebet, que se unió a la campaña del izquierdista tras quedar tercera en la primera vuelta)

- "Es un poco ignorante, con esa manera tosca suya, de campesino grosero, muy ignorante" (22 de septiembre, en una entrevista al programa televisivo de Ratinho, uno de los presentadores más populares de Brasil)

- "Aquí nadie quiere venir por miedo a que se lo coma el caníbal" (8 de octubre, en conferencia de prensa en Campinas, al prometer que atraerá a inversores extranjeros)

- "Dijo en una entrevista con el New York Times que tendría el coraje de comer carne de indio. Si piensa en darle un mordisco a un tipo de Pernambuco (estado natal de Lula), morirá envenenado". (9 de octubre, en un mitin en Belo Horizonte, en alusión a una entrevista de 2016 en la que Bolsonaro, entonces diputado federal, afirmaba que sería capaz de comer carne humana).

