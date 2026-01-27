Riesgo país de Argentina cae por debajo de 500 pb: operadores

BUENOS AIRES, 27 ene (Reuters) - El riesgo país de Argentina se ubicaba el martes por debajo de los 500 puntos básicos, un mínimo en casi ocho años, por la recompra de reservas del banco central (BCRA) y la confianza inversora sobre los bonos públicos, dijeron operadores.

Los operadores agregaron que el actual diferencial de 499 unidades hacia las 1654 GMT, contra los 510 puntos básicos del día previo, abre la posibilidad de que el Gobierno pueda retornar a los mercados internacionales de deuda, algo vedado para la nación sudamericana desde el 2018.

(Reporte de Jorge Otaola; Editado por Lucila Sigal)