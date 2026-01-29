Riesgo país de Argentina se consolida por debajo de los 500 puntos básicos

BUENOS AIRES, 29 ene (Reuters) - Argentina corroboraba el jueves que su nivel de riesgo país se mantenía por debajo de los 500 puntos básicos, por tercera ronda consecutiva, en base al interés selectivo que despiertan los bonos soberanos entre inversores institucionales.

A un día del cierre de las carteras de enero, la demanda por títulos públicos se ratificó con una última licitación de deuda del Tesoro donde hubo una renovación del 124,2%, aunque con la particularidad de alta tasa y un grueso con vencimiento en marzo próximo.

La percepción inversora ha mejorado desde octubre, cuando el Gobierno logró un inesperado triunfo en las elecciones de medio término, lo que le brinda una cantidad considerable de legisladores para buscar la aprobación de leyes clave que ayuden a desregular la tercera economía de Latinoamérica.

El riesgo país elaborado por el banco JP.Morgan rondaba las 482 unidades hacia las 1345 GMT -desde las 490 del miércoles-, un mínimo en casi ocho años, frente a un promedio regional en el rango de las 250 unidades, dijeron operadores.

"Con la caída del riesgo se logra hacer bajar la tasa de interés real y se disminuyen los costos en general, de ahí la importancia del tema", dijo Germán Ledinich, analista de Bull Market Brokers.

El peso mayorista perdía un leve 0,1% a 1.446 por dólar y el índice accionario S&P Merval porteño ganaba el 0,32%, frente a bonos extrabursátiles con ligera tendencia alcista en la preapertura.

Los analistas se ilusionan con que la administración del presidente libertario Javier Milei se apoye en esta caída del riesgo país y busque refinanciar deuda en el mercado externo, un segmento vedado para Argentina desde el 2018.

Otro factor que en el mercado se toma como aliciente es la compra de divisas que realiza el banco central (BCRA) a favor de sus reservas, una operatoria que en enero suma US$1.084 millones tras la adquisición de 33 millones en la víspera.

- Ver mayores alzas del S&P Merval

- Ver mayores caída del S&P Merval (Reporte de Jorge Otaola; Editado por Hernán Nessi)