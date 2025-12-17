Riesgo país de Argentina se retrae por optimismo sobre nueva política monetaria

BUENOS AIRES, 17 dic (Reuters) - El riesgo país de Argentina se movía el miércoles cómodamente por debajo de los 600 puntos básicos como señal de confianza entre los inversores a la reconfiguración monetaria prevista a partir de enero.

El banco central argentino (BCRA) anunció esta semana una profundización de su programa monetario para acumular reservas consistentes con la evolución en la demanda de dinero y la liquidez de mercado, con la pretensión de retornar en breve a los mercados internacionales de crédito.

Además, entre las variantes se modifica el techo y el piso de la banda de flotación cambiaria que evolucionarán al ritmo del último dato de inflación mensual, dando una mayor credibilidad a la fluctuación de la moneda.

Estos cambios deberían allanar el camino para que la nación austral vuelva a las plazas internacionales de deuda a principios del próximo año, según predicen banqueros de inversión de Wall Street.

El riesgo país que elabora diariamente el banco estadounidense JP.Morgan oscilaba en los 555 puntos básicos, contra las 625 unidades con que cerraba la semana pasada y lejos de los casi 1.050 puntos de mitad de octubre, justo antes que el Gobierno libertario de Javier Milei lograra una inesperada victoria en comicios de medio término.

Este indicador del "riesgo país perfora los 600 puntos básicos en un contexto de mayor optimismo, donde los activos locales reaccionaron positivamente, con subas en bonos soberanos, mejoras en la deuda en pesos y ajustes en el mercado de cambios y futuros", dijo el agente de liquidación y colocación Cohen.

El peso mayorista se reacomodaba con ligera alza del 0,14% a 1.450 por dólar a las 1600 GMT, con una mejora también en los contratos de futuro, luego de la devaluación el martes como reacción a los anuncios del BCRA.

"Consideramos positivo el avance del BCRA hacia un régimen cambiario más flexible que permita un mayor margen de maniobra para el debilitamiento de la moneda", dijo Sergio Armella, economista de Goldman Sachs.

"El anunciado programa de acumulación de reservas también representa un avance positivo (...) dar prioridad a la acumulación de reservas, sin dejar de centrarse en la reducción de la inflación, podría mejorar las perspectivas de sostenibilidad a medio plazo del programa económico" de Milei, agregó.

El índice líder S&P Merval de la bolsa de Buenos Aires pasaba a ceder un 0,91% por toma de utilidades de corto alcance, mientras que los bonos soberanos avanzaban un lateral 0,1% promedio en la franja extrabursátil.

(Reporte de Jorge Otaola; colaboración de Hernán Nessi; Editado por Lucila Sigal/Nicolás Misculin)