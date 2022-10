Rifirrafe entre Erdogan y Mitsotakis en la reunión de líderes europeos en Praga

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, y el primer ministro griego, Kiriakos Mitsotakis, han protagonizado un rifirrafe durante la cena con la que se pone punto y final a la primera reunión de la 'Comunidad Política Europea', un nuevo foro intergubernamental que reúne a los países de la UE y otros europeos hasta un total de 44.

Erdogan era uno de los líderes encargados de intervenir en la cena de clausura. Durante su intervención, el presidente turco ha hecho referencia a las recientes tensiones entre su país y Grecia y, según ha reconocido en rueda de prensa, estaba hablando "con firmeza".

Sus palabras han molestado a Mitsotakis, quien, pese a que no estaba previsto, ha intervenido para replicarle. Fuentes del Gobierno griego han indicado que Erdogan acusó sin motivo a Grecia de subir la tensión y provocar", lo que ha empujado a Mitsotakis ha responderle, pidiendo que deje de cuestionar la soberanía de las islas del Egeo por las que mantienen una disputa.

Asimismo, ha pedido al mandatario turco que se deje de provocaciones y se llegue a un entendimiento sin tensiones y retóricas extremas, como hacen los líderes responsables, han precisado las mismas fuentes.

En este sentido, Erdogan ha defendido que no tiene "nada que hablar con Grecia" y ha denunciado que las políticas de Atenas "no están basadas en la verdad y no son honestas".

Según el presidente turco, Grecia no ha respondido a las "propuestas positivas" que está formulando Ankara y en lugar de ello está intentando "meter a terceros países y que se impliquen".

Europa Press