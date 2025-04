Rigaku y SPERA PHARMA: una asociación estratégica para el desarrollo farmacéutico avanzado

TOKIO--(BUSINESS WIRE)--abr. 17, 2025--

Rigaku Corporation, empresa del grupo Rigaku Holdings Corporation (sede central: Akishima, Tokio; gerente general: Jun Kawakami; en adelante, ''Rigaku''), y SPERA PHARMA, Inc. (sede central: Osaka; presidente y director representante: Keitaro Iwaki; en adelante, ''SPERA PHARMA'') iniciaron una asociación estratégica destinada a acelerar y transformar el desarrollo farmacéutico, aprovechando las tecnologías de vanguardia y la vasta experiencia de ambas empresas.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20250417052457/es/

Left: Keitaro Iwaki, President & Representative Director, SPERA PHARMA; Right: Jun Kawakami, President & CEO, Rigaku

XtaLAB Synergy-ED, una plataforma integrada de difracción de electrones suministrada por Rigaku, será utilizada por SPERA PHARMA para servicios de análisis por contrato, lo que brinda a los clientes un apoyo sólido en el desarrollo farmacéutico.

La plataforma XtaLAB Synergy-ED incorpora 3D ED/MicroED 1, utilizado para el análisis de estructura de sustancias, incluidos cristales microscópicos y cantidades diminutas de polvo cristalino. Esta tecnología sofisticada brinda una resolución lo suficientemente alta para determinar estructuras a nivel atómico. Esto permite elucidar detalladamente las estructuras moleculares de compuestos orgánicos y sustancias similares.

Actualmente, SPERA PHARMA es la única empresa del mundo en la industria farmacéutica que ofrece servicios de análisis por contrato con XtaLAB Synergy-ED. Rigaku proporcionará soporte técnico a SPERA PHARMA para sus operaciones de análisis por contrato.

Además, ambas empresas están colaborando estrechamente para impulsar avances en la investigación con XtaLAB Synergy-ED y para compartir de manera dinámica información sobre los métodos de aplicación y las tecnologías analíticas.

Rigaku y SPERA PHARMA apuntan a que su asociación brinde un apoyo sólido al desarrollo farmacéutico de vanguardia. Su rol es fundamental en el futuro de la medicina de primera línea.

1: Por sus siglas en inglés “Three-Dimensional Electron Diffraction/Microcrystal Electron Diffraction" (difracción de electrones tridimensional/difracción de electrones de microcristales): un método de análisis de estructuras cristalinas mediante la difracción de electrones.

Ejemplo de utilización e investigación conjuntas:

“Detection of Hydrogen Atoms Using Only 3D ED/MicroED and Contribution to Structure Determining Salts or Cocrystals,” de Crystal Growth & Design, 2025, 25, 1; 129–135

URL: https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.cgd.4c01421.

(Para su lectura, es necesario registrarse).

Acerca del grupo Rigaku

Desde su fundación en 1951, los profesionales en ingeniería del grupo Rigaku se dedican a beneficiar a la sociedad con tecnologías de vanguardia, entre las que se incluyen sus principales áreas de especialidad: los rayos X y el análisis térmico. Con presencia en los mercados de más de 90 países y alrededor de 2000 empleados en nueve sucursales a nivel global, Rigaku es un socio estratégico para la industria y los institutos de investigación. Nuestro porcentaje de ventas en el extranjero ha alcanzado aproximadamente el 70 %, al tiempo que mantenemos una cuota de mercado excepcionalmente alta en Japón. Junto con nuestros clientes, seguimos desarrollándonos y creciendo. A medida que nuestras soluciones continúan expandiéndose desde semiconductores, materiales electrónicos, baterías, medio ambiente, recursos, energía, ciencias de la vida hasta otros sectores de alta tecnología, Rigaku lleva a cabo innovaciones «para mejorar nuestro mundo al impulsar nuevas perspectivas».

Para obtener más información, visite rigaku-holdings.com/english

Acerca de SPERA PHARMA

SPERA PHARMA fue fundada en julio de 2017 en la zona de Juso del distrito de Yodogawa-ku, Osaka. Se trata de una organización de desarrollo y fabricación por contrato (CDMO) especializada en ciencias farmacéuticas de química, fabricación y control (CMC), lo que incluye la química de procesos, el desarrollo de formulaciones y el desarrollo analítico, como también la fabricación de medicamentos en investigación. El equipo de investigación experto de la empresa, que cuenta con una amplia experiencia y resultados probados, trabaja flexiblemente en cada fase del desarrollo farmacéutico, desde la fase inicial hasta la aplicación final del fármaco. SPERA PHARMA es un proveedor integral de servicios y soluciones unificados para satisfacer las necesidades de los clientes. Para obtener más información, visite spera-pharma.co.jp/en.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20250417052457/es/

CONTACT: Contacto de prensa:

Sawa Himeno

Jefe del Departamento de Comunicación, Rigaku Holdings Corporation

prad@rigaku.co.jp

+81 90 6331 9843

Ayako Tsuboi

Comunicaciones de Marketing, Departamento de Ventas de SPERA PHARMA, Inc.

mkouhou@spera-pharma.co.jp

+81 6-7653-6818

KEYWORD: JAPAN ASIA PACIFIC

INDUSTRY KEYWORD: RESEARCH PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY OTHER MANUFACTURING HEALTH TECHNOLOGY SCIENCE NANOTECHNOLOGY CHEMICALS/PLASTICS BIOTECHNOLOGY OTHER TECHNOLOGY MANUFACTURING HEALTH

SOURCE: Rigaku Holdings Corporation

Copyright Business Wire 2025.

PUB: 04/17/2025 04:18 PM/DISC: 04/17/2025 04:18 PM

http://www.businesswire.com/news/home/20250417052457/es