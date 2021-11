'Right to Cure' pide a la Comisión Europea suspender patentes de las vacunas: "Es inmoral, son bienes públicos"

La plataforma 'Right to Cure', que pertenece a la Iniciativa Legislativa Europea (ILP), ha reclamado a la Comisión Europea la suspensión de las patentes de las vacunas al tratarse de un "bien público" para favorecer la vacunación en todo el mundo, especialmente en los países más vulnerables, donde la población no alcanza el 10 por ciento con la pauta completa.

"Es un crimen contra la humanidad, es inmoral e indecente. La pandemia se podría parar pero hay empresas a las que les conviene que siga circulando el virus pero hay que recordar que a la humanidad no le interesa eso", ha arremetido el portavoz de Acceso Justo al Medicamento, Fernando Lamata.

Esta plataforma está formada por Médicos del Mundo, Acceso Justo al Medicamento, Farmamundi, ACDESA, Medicamentos a un Precio Justo y Medicusmundi. Pretenden recoger un millón de firmas para comparecer ante el Parlamento Europeo y denunciar el bloqueo que se ha realizado a India y Sudáfrica de liberar patentes, a pesar de la oposición de la Unión Europea en la Organización Mundial del Comercio(OMC).

"La UE está secuestrada por el lobby farmacéutico. Se están gastando más de 35 millones de euros al año en ejercer presión sobre las instituciones europeos. Se necesita voluntad política para hacer frente a esta situación y ayudar a los países vulnerables", ha denunciado el portavoz de la Plataforma de Afectados por Hepatitis C (PLAFHC), Damián Caballero.

Los expertos han lamentado que por cada primera dosis de vacuna que pone en un país de bajos ingresos, se ponen seis terceras dosis en países ricos, por lo que el portavoz de Médicos del Mundo, Felipe Noya, ha pedido "no dejar a ningún país atrás" , puesto que vaticinan que en caso de seguir sin dotar de vacunas suficientes a los países vulnerables "la pandemia continuará".

"La tercera dosis puede generar alguna ganancia pero no superará nunca los beneficios de tener a un mayor número de personas vacunadas. Es urgente y necesario liberar las patentes porque el suministro es limitado y este proceso ahonda más en esa limitación", ha asegurado.

En este sentido, Lamata ha insistido en que este pasado miércoles se contagiaron en todo el mundo 600.000 personas y estas cifras "se repetirán" porque "los gobiernos no han querido hacer una estrategia global para acabar con la pandemia" y solo se centran en "administra la tercera dosis pagando un coste muy por encima del valor real de la vacuna".

Por ello, el presidente de Medicusmundi, Enrique Revilla, ha solicitado a los líderes mundiales tomar decisiones y alzar la voz antes la UE, Reino Unido, Suiza, Japón y otros países ricos. En el caso del gobierno español, ha sostenido que "ha habido algo de sensibilidad", ya que el presidente Pedro Sánchez realizó una declaración en la UE para suspender la patente "pero ahí se quedó, no ha ido más allá".

"Con la legislación actual se podría suspender las patentes por una razón de salud pública pero si no se hace es porque no interesa", ha manifestado Felipe Noya.

Por último, los expertos de la plataforma 'Right to Cure' han asegurado que seguirán organizando en toda Europa actividades para informar a la sociedad civil y hacer presión sobre la UE y movilizaciones en Ginebra del 30 de noviembre al 3 de diciembre en la próxima reunión de la OMC.