Rightware lanza Kanzi One, la primera herramienta HMI de automoción "todo en uno" para el puesto de conducción inteligente avanzado

Helsinki--(business wire)--ene. 4, 2022--

Rightware ha lanzado hoy Kanzi One, concluyendo un programa beta de gran 茅xito y con sobredemanda anunciado en septiembre. Kanzi One, la primera cadena de herramientas HMI de automoci贸n totalmente compatible con Android鈩, ofrece gr谩ficos 3D l铆deres en el sector y un nuevo flujo de trabajo de interfaz de usuario, lo que permite a los fabricantes de autom贸viles crear nuevas y atractivas experiencias de usuario con excelencia visual y m谩xima productividad.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aqu铆: https://www.businesswire.com/news/home/20220103005428/es/

Rightware today released Kanzi One, the first automotive HMI toolchain to be fully compatible with Android鈩. Kanzi One delivers industry-leading 3D graphics and a new UI workflow, empowering automakers to create compelling new user experiences with visual excellence and maximum productivity. (Photo: Business Wire)

"Tal y como se anunci贸 en la IAA de M煤nich, Kanzi One es una revoluci贸n en cuanto a la la creatividad y la productividad de los fabricantes de autom贸viles", comenta Freddie Geier, CEO de Rightware. "Estamos agradecidos por los comentarios positivos de los clientes y socios desde el lanzamiento de nuestro producto y estamos deseando que lleguen las nuevas interfaces de usuario insignia que permiten la creaci贸n con Kanzi One", a帽ade.

El objetivo de Rightware con Kanzi One es inspirar a los OEM y a los proveedores de primer nivel con impresionantes capacidades de renderizado y un potente motor de gr谩ficos 3D, la integraci贸n m谩s completa de Android para los sistemas de infoentretenimiento de pr贸xima generaci贸n y un flujo de trabajo sencillo que libera las posibilidades de la HMI.

Kanzi One permite a los fabricantes ofrecer experiencias de usuario orientadas al futuro para HMI avanzadas en menos de la mitad de tiempo, con equipos de la mitad de tama帽o y con una codificaci贸n significativamente menor en comparaci贸n con los m茅todos tradicionales.

Soluci贸n todo en uno

Adem谩s del n煤cleo de Kanzi, compuesto por Kanzi Studio y Kanzi Engine, Kanzi One ofrece m谩s valor a los fabricantes de autom贸viles al incluir una lista creciente de paquetes de funciones.

Inicialmente, se incluyen cinco paquetes de funciones: Kanzi Connect facilita el intercambio de datos, contenidos y servicios entre pantallas y dispositivos; Kanzi Maps mejora la navegaci贸n con una visualizaci贸n creativa; Kanzi Particles permite efectos visuales y animaciones sorprendentes; Kanzi Autostereoscopy permite efectos de profundidad realistas; y el nuevo Kanzi VR facilita la validaci贸n de los dise帽os en una fase temprana colocando IU en vivo dentro del interior de un coche virtual e interactuando con las pantallas con o sin auriculares de realidad virtual.

"Estamos seguros de que Kanzi One transformar谩 las interfaces de usuario de los autom贸viles de hoy en las interfaces de usuario insignia del ma帽ana: muy atractivas, f谩ciles de usar y fieles a su marca", destaca Geier. "Invitamos a todos los amigos y observadores de la innovaci贸n en la industria del autom贸vil a explorar las posibilidades de Kanzi One y a contar con nosotros para impulsar el desarrollo de las HMI al siguiente nivel", concluye.

Debido al r谩pido aumento de los riesgos para la salud asociados a la covid, Rightware tom贸 la decisi贸n de no asistir al CES 2022. En su lugar, la empresa pondr谩 en marcha una gira de clientes para presentar Kanzi One cuando las condiciones lo permitan. Para solicitar una reuni贸n virtual o en persona y leer las descripciones de las 煤ltimas demostraciones de Kanzi One, visite www.rightware.com/kanzi-one-at-ces-2022 o p贸ngase en contacto con sales@rightware.com.

Acerca de Rightware

Rightware es la empresa que est谩 detr谩s de la familia de herramientas y servicios Kanzi para el dise帽o y desarrollo de interfaces de usuario digitales avanzadas. Nuestra misi贸n es ayudar a los fabricantes de autom贸viles a aumentar el valor de la marca con interfaces de usuario altamente personalizadas. Como empresa de ThunderSoft, nuestras habilidades y activos combinados nos permiten ofrecer soluciones HMI totalmente integradas, soporte de ingenier铆a y servicios de dise帽o. Rightware tiene su sede en Finlandia y est谩 presente en China, Alemania, Italia, Jap贸n, Corea del Sur, Reino Unido y Estados Unidos. Kanzi es la herramienta de interfaz de usuario l铆der del mercado en la que conf铆an m谩s de 50 marcas de autom贸viles de todo el mundo. www.rightware.com.

Android es una marca comercial de Google LLC.

El comunicado en el idioma original es la versi贸n oficial y autorizada del mismo. Esta traducci贸n es solamente un medio de ayuda y deber谩 ser comparada con el texto en idioma original, que es la 煤nica versi贸n del texto que tendr谩 validez legal.

Vea la versi贸n original en businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20220103005428/es/

CONTACT: Derek Sellin

Vicepresidente de marketing

Rightware

press@rightware.comJohn Tews

The Millerschin Group

248-320-3814

jtews@millerschingroup.com

Keyword: michigan europe finland united states north america

Industry keyword: technology automotive general automotive engineering automotive manufacturing software manufacturing audio/video data management consumer electronics

SOURCE: Rightware

Copyright Business Wire 2022.

Pub: 01/04/2022 04:11 pm/disc: 01/04/2022 04:11 pm

http://www.businesswire.com/news/home/20220103005428/es