Rikkie Kollé, la primera mujer transgénero coronada Miss Países Bajos

Rikkie Kollé comenzó el año con una operación que la "hizo realmente mujer". Seis meses más tarde, se convirtió en la primera modelo transgénero elegida Miss Países Bajos, una "liberación" seguida de un "reconocimiento", confiesa esta rubia esbelta de labios carnosos.

La aventura fue "súper guay", relata la reina de belleza de 22 años en una entrevista con la AFP, añadiendo orgullosa -envuelta en su banda de reina de belleza- que su victoria hace dos semanas fue "el momento cúlmine" de un año "verdaderamente" muy positivo para ella.

Desde entonces, desea mostrar que los sueños pueden hacerse realidad, a condición de no dejarse abatir por las críticas.

Su título le permitirá terminar el año en El Salvador, donde será la segunda candidata transgénero en participar en el concurso de Miss Universo después de Ángela Ponce, Miss España 2018.

Una nueva consagración sería "un gran sueño" pero asegura querer "sobre todo disfrutar" de esta experiencia.

Los medios de comunicación neerlandeses informaron de amenazas de muerte contra ella después de su victoria, pero para Rikkie "las reacciones fueron generalmente positivas".

Dice estar orgullosa de poder ser un ejemplo "para todos los que lo necesitan" y espera "haber abierto puertas a otras personas".

"Me parece importante estar presente para las personas transgénero. Para que tengan a alguien que las inspire", continúa.

- Transición densa y complicada -

Rikkie Kollé, que vive en Breda (sur), "irradió durante toda la competición", y tiene "una historia fuerte con una misión clara", dijeron los organizadores en su sitio internet.

"LO LOGRÉ", publicó en Instagram la modelo, oriunda de la ciudad portuaria de Den Helder, después de su victoria.

Su cuenta es también un espacio donde comparte reflexiones sobre su transición.

"Nací como Rick. Pero el pequeño Rick realmente quería convertirse en Rikkie", explica en la leyenda de una foto publicada a finales de enero, en la que aparece en una cama de hospital.

Se trata del día en que se convirtió en "quién (ella) quería ser", una "liberación" después de un largo viaje que comenzó cuando tenía ocho años, explica.

La transición fue "muy densa y complicada", reconoce. Y su coronación, un "reconocimiento".

Si bien Rikkie pudo contar con el apoyo de sus familiares, su camino no estuvo exento de obstáculos.

"Desde la intimidación de las apariencias hasta el regreso a casa llorando, no fue fácil y a menudo me decía: '¿Por qué yo? ¿Por qué me pasa esto?'", relata.

En 2018, con 17 años, llegó a la final del programa Holland’s Next Top Model. Fue la segunda candidata transgénero en el concurso después de Loiza Lamers, que la "inspiró mucho" cuando ganó el título en 2015.

Cinco años más tarde, la mujer de origen holandés y de las islas Molucas (archipiélago indonesio) escribe a su vez la historia convirtiéndose en la primera laureada transgénero del concurso Miss Países Bajos, que existe desde 1929.

Dice que seguirá siendo "siempre una mujer transgénero", pero que logró "normalizar" la transición.

"Espero que la gente también la normalice. Que se den cuenta de que es normal y que todos somos seres humanos. Deberíamos dejar los viejos estereotipos porque están fuera de época. Son simplemente inútiles", resume.

