Riley dice que el Heat no está seguro de extender a Butler. Prioriza disponibilidad de juego

MIAMI (AP) — Si Jimmy Butler quiere mayor paga, Pat Riley quiere ver más juego.

En términos simples, este es el punto inicial de la temporada muerta para el Heat de Miami.

Es prácticamente seguro que Butler pedirá al Heat este verano una extensión de dos años – lo cual le puede garantizar como mucho 113 millones de dólares para las temporadas 2025-26 y 2026-27 – y Riley dijo el lunes en sus comentarios anuales de fin de temporada que no está seguro de qué decidirá el equipo cuando se presente ese momento.

“Ahora mismo no hemos discutido eso internamente”, dijo Riley. “Debemos buscar realizar ese tipo de compromiso y cuando lo haremos. No tenemos que hacerlo hasta el 2025, realmente. Pero veremos. No hemos tomado una decisión al respecto, y realmente no lo hemos discutido formalmente”.

Existen varios factores que el Heat considerará – El tiempo de juego de Butler está entre ellos. Sin ninguna duda es un jugador élite cuyo tiempo en Miami ha estado plagado de algunas actuaciones memorables, especialmente en postemporada. Pero tendrá 35 años en septiembre y se ha perdido 100 juegos de temporada regular en sus cinco campañas con Miami, quedando descartado por lesiones, descanso u otras razones en casi el 26% del tiempo.

Sufrió una lesión de rodilla durante el torneo play-in de esta temporada y se perdió los cinco juegos de Miami en la primera ronda de playoffs perdida ante Boston.

“Esa es una gran decisión de parte nuestra en comprometer ese tipo de recursos al menos que tengas a alguien que vaya a estar disponible cada noche”, dijo Riley. “Esa es la verdad”.

Riley platicó por aproximadamente 40 minutos, la mayoría de sus comentarios eran en torno a Butler, y resaltó al jugador mejor pagado de Miami en múltiples ocasiones – incluso diciendo que es quien “mueve más la aguja” y que es “un jugador increíble”. El Heat ha conseguido 268 victorias en las cinco campañas de Butler, el quinto equipo de la NBA con más triunfos en ese periodo, y ha alcanzado dos finales.