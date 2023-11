Las vegas--(business wire)--nov. 30, 2023--

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), proveedor internacional de asistencia técnica, productos y servicios integrales de software empresarial, el principal proveedor de soporte de terceros para software Oracle y SAP, y socio de Salesforce y AWS, anunció hoy que MYOB, proveedor líder de SaaS ubicado en Australia, eligió a Rimini ONE™ ha seleccionado Rimini ONE™ para agilizar y mejorar el servicio técnico de una de sus plataformas centrales. Con esta decisión, el equipo de desarrollo interno de MYOB podrá dedicarse a lograr resultados más estratégicos para la empresa.

Rimini ONE™ Helps MYOB Achieve System Reliability and Operational Efficiency (Photo: Business Wire)

MYOBbuscaba un socio estratégico para servicio técnico de software y servicios gestionados

MYOB es una plataforma de gestión empresarial que unifica los flujos de trabajo clave, en beneficio de las pequeñas y medianas empresas, desde las finanzas y la cadena de suministro hasta la gestión de los empleados y los proyectos. Desde principios de los noventa, MYOB viene formando parte del tejido empresarial de Australia y Nueva Zelanda y ayuda a las empresas a dar sus primeros pasos, sobrevivir y tener éxito.

El ecosistema de la empresa abarca soluciones CRM y ERP, que han sido fundamentales para sus operaciones durante décadas. MYOB realizó una exploración exhaustiva del mercado para encontrar un socio que se encargara de brindar asistencia para estas soluciones y que pudiera comprender cabalmente sus necesidades únicas.

"Rimini Street era la opción lógica para nosotros. No se limitaron a vendernos lo que ya tenían en la estantería. El equipo realmente quiso entender nuestros sistemas, procesos y problemas para garantizar que los servicios fueran precisos y adecuados", explicó Catherine Quinn, líder de entrega de plataforma en MYOB.

Stefan Vargheese, director de ingeniería de MYOB, se hizo eco de sus palabras: "No era una solución estandarizada. Rimini Street tuvo muy en cuenta nuestras necesidades particulares y nuestros objetivos empresariales. Disponer de servicios gestionados y un servicio de resolución de problemas en una solución integral, sin tener que recurrir a diversos proveedores ni presentar reclamos distintos, fue la decisión más obvia".

MYOB mejora la eficiencia y la retención del talento con Rimini ONE TM

MYOB eligió Rimini ONE, una solución de tercerización integral para aplicaciones empresariales, bases de datos y software tecnológico, para gestionar su plataforma Siebel. De ese modo, aumenta la eficiencia, garantiza operaciones ininterrumpidas, fomenta la resolución colaborativa de problemas y facilita la ejecución de soluciones personalizadas por parte de los expertos.

Garantizar la continuidad ininterrumpida de las operaciones La continuidad del negocio y el lapso de actividad del sistema son primordiales para MYOB, ya que sus agentes y clientes requieren un acceso ininterrumpido al software. "Rimini Street nos da la tranquilidad de saber que nuestras aplicaciones principales estarán listas y funcionando siempre que las necesitemos", explicó Quinn.

Cultivar la resolución de problemas en colaboración Rimini Street adopta una metodología proactiva en pos de identificar y remediar las causas de los problemas, trabajando estrechamente con los ingenieros de MYOB para asegurar una resolución más rápida.

Experiencia y soluciones personalizadas La metodología de Rimini Street le da a MYOB la experiencia y los conocimientos necesarios para responder ante cualquier situación. "Se implican, entienden el problema y buscan la mejor solución. Ha habido algunas cosas que no habían visto antes, pero eso no les ha preocupado en absoluto", agregó Quinn.

Pasarse a Rimini ONE nos abrió más oportunidades en MYOB y no solo eso, el equipo ha logrado trabajar de forma más eficiente y flexible, además de ahorrar costos. "Rimini ONE ofrece una solución verdaderamente única que ya es imprescindible para las organizaciones actuales", señaló por su parte Vargheese.

Rimini ONE eliminó la necesidad de que el equipo le dedique tiempo a la asistencia fuera del horario laboral, lo cual generó un aumento de la productividad, un mejor equilibrio entre la vida laboral y personal y una mayor retención del personal". Además, Vargheese amplió el concepto: "El equipo es más productivo cuando trabaja en proyectos estratégicos y orientados al futuro. La colaboración está dando sus frutos".

"Estamos encantados de trabajar con MYOB para ayudarlos a mejorar al máximo su ecosistema informático y a capacitar a su equipo de desarrollo para centrarse en la innovación estratégica", expresó Craig Mackereth, vicepresidente ejecutivo de prestación de servicios internacionales de Rimini Street. "Esta asociación pone de relieve el compromiso de Rimini Street, es decir, proporcionar soluciones de asistencia técnica personalizadas e integrales que satisfagan las necesidades específicas de nuestros clientes y les permitan cumplir sus objetivos comerciales con confianza".

Para conocer más detalles sobre cómo Rimini Street asiste a MYOB, haga clic aquí.

Explore la cartera completa de Rimini Street de servicios de asistencia técnica, servicios gestionados, seguridad, integración, observabilidad, servicios profesionales y soluciones de tercerización integral Rimini ONE™ para aplicaciones SAP, Oracle y Salesforce que sustentan la ventaja competitiva, la rentabilidad y el crecimiento.

Acerca de Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), una compañía del Russell 2000 ® es un proveedor mundial de servicio técnico, productos y servicios integrales de software empresarial, el principal proveedor de soporte de terceros para software Oracle y SAP y un socio de Salesforce y AWS. La empresa cuenta con operaciones en todo el mundo y ofrece una familia integral de soluciones unificadas para ejecutar, gestionar, brindar asistencia técnica, personalizar, configurar, conectar, proteger, supervisar y optimizar las aplicaciones empresariales, bases de datos y software tecnológico, para que sus clientes puedan lograr mejores resultados empresariales, reducir notablemente los costos y reasignar los recursos a la innovación. Hasta la fecha, más de 5300 organizaciones de las listas Fortune 500, Fortune Global 100, del mercado medio, del sector público y demás sectores de una amplia gama de industrias han confiado en Rimini Street como su proveedor de confianza de soluciones de software empresarial. Para saber más, visite riministreet.com y conéctese con Rimini Street en Twitter, Instagram, Facebook y LinkedIn. (IR-RMNI)

Declaraciones prospectivas

Algunas de las afirmaciones que se incluyen en esta comunicación no son hechos históricos, sino previsiones a efectos de las disposiciones de salvaguardia de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995. Las declaraciones prospectivas suelen ir acompañadas de palabras como "anticipar", "creer", "continuar", "podría", "actualmente", "estimar", "esperar", "futuro", "pretender", "puede", "podría", "perspectiva", "planear", "posible", "potencial", "predecir", "proyectar", "parecer", "buscar", "debería", "hará", "haría" u otras palabras, frases o expresiones similares. Estas afirmaciones de carácter prospectivo incluyen, entre otras, las relativas a nuestras expectativas sobre eventos futuros, oportunidades futuras, expansión global y otras iniciativas de crecimiento, así como nuestras inversiones en tales iniciativas. Estas afirmaciones se basan en diversas suposiciones y en las expectativas actuales de la dirección, y no son predicciones de resultados reales ni hechos históricos. Estas declaraciones están sujetas a una serie de riesgos e incertidumbres en relación con el negocio de Rimini Street, y los resultados reales pueden diferir sustancialmente. Estos riesgos e incertidumbres incluyen, pero no se limitan a, desarrollos adversos y costos asociados con la defensa de litigios pendientes o cualquier nuevo litigio, incluida la disposición de mociones de apelación pendientes y cualquier nueva demanda; gastos adicionales en los que incurrir para cumplir con las medidas cautelares contra algunas de nuestras prácticas empresariales y el impacto en los ingresos y costos de futuros periodos; los cambios en el entorno empresarial en el que opera Rimini Street, incluido el impacto de cualquier tendencia económica recesiva y las variaciones en los tipos de cambio, así como las condiciones financieras, económicas, normativas y políticas generales que afectan a la industria en la que operamos y a las industrias en las que operan nuestros clientes; la evolución del panorama de gestión y soporte de software empresarial y nuestra capacidad para atraer y retener clientes y penetrar aún más en nuestra base de clientes; la competencia significativa en el sector de los servicios de soporte de software; la adopción por parte de los clientes de nuestra cartera ampliada de productos y servicios y de los productos y servicios que esperamos introducir; nuestra capacidad para mantener o lograr el crecimiento de los ingresos o la rentabilidad, gestionar nuestro costo de ingresos y prever con precisión los ingresos; las estimaciones de nuestro mercado total accesible y las expectativas de ahorro de los clientes en relación con el uso de otros proveedores; la variabilidad de los plazos en nuestro ciclo de ventas; los riesgos relacionados con los índices de retención, incluida nuestra capacidad para predecir con exactitud los índices de retención; la pérdida de uno o más miembros de nuestro equipo directivo; nuestra capacidad para atraer y retener a empleados cualificados y personal clave; los retos de gestionar el crecimiento de forma rentable; nuestra necesidad y capacidad para obtener financiación adicional de capital o deuda en condiciones favorables y nuestra capacidad para generar flujos de caja de las operaciones para ayudar a financiar una mayor inversión en nuestro crecimiento; el impacto de las cuestiones medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG); los riesgos asociados a las operaciones globales; nuestra capacidad para impedir el acceso no autorizado a nuestros sistemas de tecnología de la información y otras amenazas a la ciberseguridad, proteger la información confidencial de nuestros empleados y clientes y cumplir la normativa sobre privacidad; nuestra capacidad para mantener un sistema eficaz de control interno sobre la información financiera; nuestra capacidad para mantener, proteger y mejorar nuestra marca y propiedad intelectual; los cambios en las leyes y reglamentos, incluidos los cambios en las leyes fiscales o los resultados desfavorables de las posiciones fiscales que tomamos, o el hecho de que no establezcamos las reservas fiscales adecuadas; las obligaciones de servicio de la deuda en curso de nuestra línea de crédito y los pactos financieros y operativos sobre nuestro negocio y el riesgo de tipo de interés relacionado, incluida la incertidumbre de la transición a SOFR u otros puntos de referencia de tipos de interés; la suficiencia de nuestro efectivo y equivalentes de efectivo para satisfacer nuestras necesidades de liquidez; el monto y el momento de las recompras, si las hubiera, en virtud de nuestro programa de recompra de acciones y nuestra capacidad para aumentar el valor para los accionistas a través de dicho programa; la incertidumbre en cuanto al valor a largo plazo de los valores de renta variable de Rimini Street; los eventos catastróficos que perturben nuestro negocio o el de nuestros clientes; y aquellos que se discuten bajo el título "Factores de riesgo" en el Informe Trimestral de Rimini Street en el Formulario 10-Q que se presentó el 1 de noviembre de 2023, y según sean actualizados ocasionalmente por los futuros Informes Anuales de Rimini Street en el Formulario 10-K, Informes Trimestrales en el Formulario 10-Q, Informes Actuales en el Formulario 8-K, y otras presentaciones de Rimini Street ante la Comisión de Bolsa y Valores. Además, las declaraciones prospectivas proporcionan las expectativas, planes o previsiones de Rimini Street sobre eventos futuros y puntos de vista a fecha de esta comunicación. Rimini Street prevé que los eventos y desarrollos posteriores harán que cambien las valoraciones de Rimini Street. Sin embargo, aunque Rimini Street puede decidir actualizar estas declaraciones prospectivas en algún momento en el futuro, Rimini Street renuncia específicamente a cualquier obligación de hacerlo, excepto cuando lo exija la ley. Estas declaraciones prospectivas no deben considerarse representativas de las valoraciones de Rimini Street en ninguna fecha posterior a la fecha de esta comunicación.

© 2023 Rimini Street, Inc. Todos los derechos reservados. «Rimini Street» es una marca registrada de Rimini Street, Inc. en Estados Unidos y en otros países y Rimini Street, el logotipo de Rimini Street y sus combinaciones, así como todas las marcas identificadas con TM son marcas comerciales de Rimini Street, Inc. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios y salvo que se indique lo contrario, Rimini Street no reclama ninguna afiliación, respaldo o asociación con ninguno de los titulares de dichas marcas comerciales u otras empresas mencionadas en el presente documento.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

