Rimini recibe con orgullo más certificaciones de Great Place to Work® en EMOA y Japón

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), proveedor mundial de productos y servicios de software empresarial, el principal proveedor de soporte de terceros para los productos de software de Oracle y SAP, además de ser socio en cuanto a fuerza de ventas, ha anunciado hoy que la compañía recibió otras certificaciones por ser un excelente lugar de trabajo (Great Place to Work®) en Japón y en toda la región de EMOA, incluyendo Francia, Israel y el Reino Unido.

El anuncio de hoy se suma a las certificaciones anteriores de Rimini Street que abarcan la India, Corea y el Reino Unido, además de Australia, Nueva Zelanda y Estados Unidos y reconoce la cultura global de Rimini Street de colaboración, inclusión y apoyo a su excepcional fuerza de trabajo en el entorno laboral actual, que se caracteriza por su flexibilidad.

Great Place to Work es un parámetro de referencia reconocido a nivel internacional que evalúa a las organizaciones que dan un paso más y se esfuerzan para ofrecerles una experiencia excepcional a sus empleados. La certificación se otorga a partir de una encuesta de terceros que se renueva todos los años para mantener la certificación. Este instrumento, que es totalmente anónimo, se envía a todos los empleados de una zona geográfica para medir su nivel de satisfacción. Los datos se utilizan en combinación con una auditoría interna de la cultura de la organización que luego se presenta en un extenso informe correspondiente. Una vez cumplidos los requisitos de participación, los resultados son analizados por Great Place to Work, la autoridad mundial en materia de cultura laboral, experiencia de los empleados y los comportamientos de liderazgo demostrados que hayan generado ingresos líderes en el mercado, retención de los empleados y mayor innovación.

"Rimini Street ha sido reconocida como un excelente lugar para trabajar (Great Place to Work) en todo el mundo donde tenemos colegas y hemos asumido el compromiso de crear, promover y desarrollar una cultura que les permita a nuestros empleados prosperar, tener éxito e innovar", subrayó Seth Ravin, gerente general y presidente del Directorio de Rimini Street. "Nuestra empresa cuenta con una fuerza laboral cada vez mayor, compuesta por colegas extraordinarios, talentosos y experimentados que apoyan con pasión a nuestros clientes y a cada uno de ellos mientras mantienen los más altos niveles de rendimiento y ejecución. Esto es clave para la capacidad de Rimini Street para atraer y retener a los profesionales más talentosos y ofrecerles una atención inigualable a nuestros clientes".

Los resultados de la encuesta de EMOA y Japón ratifican que Rimini Street es un excelente lugar para trabajar (Great Place to Work)

Desde su fundación en 1992, Great Place to Work ha encuestado a más de 100 millones de empleados en todo el mundo y ha utilizado esos conocimientos profundos para definir cuál es el factor que hace que un lugar de trabajo sea excelente: la confianza. Su plataforma de encuestas a los empleados proporciona a los líderes los comentarios, los informes en tiempo real y los conocimientos que necesitan para tomar decisiones sobre las personas, con base en los datos. Great Place to Work está impulsado por su misión de construir un mundo mejor ayudando a todas las organizaciones a convertirse en un excelente lugar para trabajar, para todos (For All™).

Los empleados de Rimini Street en EMOA otorgaron calificaciones de altas a perfectas sobre la cultura, los servicios y los productos de la empresa, citando:

"Estamos encantados de que ahora también hayan reconocido a Rimini Street en toda la región de EMOA como un excelente lugar para trabajar (Great Place to Work)", señaló Emmanuelle Hose, gerente general de Rimini Street de EMOA. "Dice mucho de la compañía que los empleados de todo el mundo avalen nuestra cultura y compartan su pasión por Rimini Street y nuestra misión".

En Japón, los empleados también le dieron a Rimini Street calificaciones muy altas en cuanto al equilibrio entre el trabajo y la vida privada, así como la confianza:

"El equilibrio entre el trabajo y la vida personal es lo más importante para la mayoría de las empresas que compiten por los mejores talentos. Rimini Street lidera este esfuerzo y recibió el reconocimiento de nuestros colegas por nuestro compromiso de equilibrar su felicidad y bienestar con las exigencias de un negocio internacional en franco crecimiento", Yorio Wakisaka gerente general de Rimini Street, Japón.

Según la investigación de Great Place to Work, los solicitantes de empleo tienen 4,5 veces más probabilidades de encontrar un jefe excelente en un gran lugar de trabajo certificado. Además, los empleados de los lugares de trabajo certificados tienen un 93% más de ganas de ir a trabajar y tienen el doble de probabilidades de recibir un salario justo, participar con más justicia de las utilidades de la empresa y tener una oportunidad justa de promoción.

Qué hace que Rimini Street sea un empleador único

Desde su fundación en 2015, Rimini Street ha sido pionera en soluciones informáticas e irrumpió en la industria de los servicios de software para convertirse en líder del mercado, con más de 4900 clientes atendidos hasta la fecha. La empresa se especializa en acelerar el crecimiento y se compromete a invertir y nutrir los programas que apoyan las 4C de Rimini Street: compañía, clientes, colegas y comunidad.

Rimini Street ha incorporado numerosos programas dedicados a la salud y el compromiso de sus colegas, entre ellos:

¡Estamos contratando!

Desarrolle su carrera en una empresa que pone a su gente ante todo e invierte en la comunidad. Visite la página de oportunidades laborales de Rimini Street en: https://www.riministreet.com/company/careers/

Acerca del certificado Great Place to Work Certification™

Great Place to Work® Certification™ es el reconocimiento más definitivo de "empleador de elección" que las empresas aspiran a conseguir. Es el único reconocimiento basado enteramente en lo que los empleados informan sobre su experiencia en el lugar de trabajo, en concreto, la consistencia con la que experimentan un lugar de trabajo de alta confianza. La certificación Great Place to Work es reconocida en todo el mundo por empleados y empleadores por igual y es el punto de referencia mundial para identificar y reconocer la experiencia excepcional de los empleados. Todos los años, más de 10.000 empresas de 60 países solicitan el certificado Great Place to Work, que demuestra que son un excelente lugar para trabajar.

Acerca de Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), una compañía de la lista Russell 2000®, es proveedor mundial de productos y servicios de software empresarial, el principal proveedor de soporte de terceros para productos de software de Oracle y SAP y un socio en fuerza de ventas. La empresa presta servicios de asistencia técnica y gestión de aplicaciones integrados, de alta calidad y con gran capacidad de respuesta, que permiten a los licenciatarios de software empresarial ahorrar costos significativos, liberar recursos para la innovación y lograr mejores resultados empresariales. Hasta la fecha, más de 4900 organizaciones de la lista Fortune 500, Fortune Global 100, del mercado medio, del sector público y de otros sectores han confiado en Rimini Street como su proveedor de productos y servicios de software empresarial de aplicaciones de confianza. Para obtener más información, visite http://www.riministreet.com y conéctese con Rimini Street en Twitter, Facebook y LinkedIn. (IR-RMNI)

Declaraciones prospectivas

Algunas declaraciones de este comunicado de prensa no son hechos históricos, sino declaraciones prospectivas para los propósitos de las disposiciones de puerto seguro de la Ley de Reforma de Litigios Privados sobre Valores (Private Securities Litigation Reform Act) de 1995. Las declaraciones prospectivas generalmente van acompañadas de palabras como “puede”, “debería”, “podría”, “planea”, “prevé”, “anticipa”, “cree”, “considera”, “predice”, “supone”, “parece”, “busca”, “continúa”, “creerá”, “podrá”, “espera”, “planifica” u otras palabras, frases o expresiones similares. Estas declaraciones prospectivas incluyen, entre otras, declaraciones sobre nuestras expectativas de eventos y oportunidades futuros, expansión global y otras iniciativas de crecimiento y nuestras inversiones en dichas iniciativas. Estas declaraciones se basan en diversas suposiciones y en las expectativas actuales de la dirección y no son predicciones del rendimiento real ni son declaraciones de hechos históricos. Estas declaraciones están sujetas a una serie de riesgos e incertidumbres con respecto a los negocios de Rimini Street y los resultados reales pueden diferir sustancialmente. Estos riesgos e incertidumbres incluyen, pero no se limitan a, el importe y el momento de las recompras, si lo hubiera, en virtud de nuestro programa de recompra de acciones y nuestra capacidad para mejorar el valor para los accionistas a través de dicho programa; el impacto de las obligaciones continuas de servicio de deuda de nuestra línea de crédito y los pactos financieros y operativos sobre nuestro negocio y el riesgo de tasa de interés relacionado, incluida la incertidumbre de la interrupción del LIBOR y la transición a cualquier otro índice de referencia de tipos de interés; la duración y los impactos económicos, operativos y financieros en nuestro negocio por la pandemia de la COVID-19, así como las medidas adoptadas por las autoridades gubernamentales, clientes u otras personas en respuesta a la pandemia; cambios en el negocio o el de nuestros clientes actuales y potenciales, incluidas acciones geopolíticas y terroristas específicas de una región internacional; cambios en el entorno empresarial en el que opera Rimini Street, incluida la inflación y los tipos de interés, y finanzas generales, económico, condiciones normativas y políticas que afecten a la industria en la que opera Rimini Street y las industrias en las cuales operan nuestros clientes; la evolución del panorama de la gestión y el soporte del software empresarial al que se enfrentan nuestros clientes y futuros clientes y nuestra capacidad de atraer y retener clientes y penetrar aún más a nuestra base de clientes; eventos catastróficos que afectan nuestro negocio o el de nuestros clientes actuales y potenciales, incluyendo acciones de terrorismo y geopolíticos específicos de una región internacional; desarrollos adversos y costos asociados con defender litigios pendientes o en cualquier litigio nuevo; nuestra necesidad y capacidad de recaudar financiación adicional de renta variable o deuda en términos favorables y nuestra capacidad de generar flujos de efectivo a partir de operaciones para ayudar a financiar una mayor inversión en nuestras iniciativas de crecimiento; la suficiencia de nuestro efectivo y equivalentes de efectivo para cumplir con nuestros requisitos de liquidez, incluido en nuestra línea de crédito; nuestra capacidad para mantener un sistema eficaz de control interno sobre los informes financieros y nuestra capacidad para remediar cualquier debilidad sustancial identificada en nuestros controles internos; cambios en las leyes y normativas, incluidos cambios en las leyes fiscales o resultados desfavorables de las posiciones fiscales que adoptamos, o el hecho de que nosotros no establezcamos reservas adecuadas para eventos fiscales; actividad competitiva de productos y precios; desafíos de gestionar el crecimiento de forma rentable; la adopción por parte del cliente de nuestros productos y servicios, incluidas nuestras ofertas de servicios de gestión de aplicaciones (AMS), además de otros productos y servicios que esperamos introducir en el futuro; la pérdida de uno o más miembros del equipo directivo de Rimini Street; nuestra capacidad para atraer y retener personal clave y empleados calificados; incertidumbre en cuanto al valor a largo plazo de los valores de renta variable de Rimini Street; los efectos de las tendencias estacionales en nuestros resultados de operaciones, incluidos los ciclos de renovación de contratos para el soporte de software suministrado por el proveedor y los servicios gestionados; nuestra capacidad para evitar el acceso no autorizado a nuestros sistemas de tecnología de la información y otras amenazas de ciberseguridad, proteger la información confidencial de nuestros empleados y clientes y cumplir con las normativas de privacidad y protección de datos; y los que se analizan bajo los encabezados “Factores de riesgo” y “Nota de precaución sobre declaraciones prospectivas” en el Informe trimestral de Rimini Street en el Formulario 10-Q presentado el 2 de noviembre de 2022 y según se actualicen periódicamente en los futuros Informes Anuales de Rimini Street en el Formulario 10-K, los Informes Trimestrales en el Formulario 10-Q, los Informes Actuales en el Formulario 8-K y demás presentaciones de Rimini Street ante la Comisión de Bolsa y Valores. Además, las declaraciones prospectivas detallan las expectativas, los planes o los pronósticos de Rimini Street de eventos futuros y puntos de vista a la fecha de este comunicado de prensa. Rimini Street prevé que los eventos y desarrollos posteriores producirán un cambio en las evaluaciones de Rimini Street. Sin embargo, si bien Rimini Street puede optar por actualizar estas declaraciones prospectivas, Rimini Street renuncia específicamente a cualquier obligación de hacerlo, excepto cuando lo requiera la ley. No se debe confiar en que estas declaraciones prospectivas representen las evaluaciones de Rimini Street en cualquier fecha posterior a la fecha de este comunicado de prensa.

© 2022 Rimini Street, Inc. Todos los derechos reservados. «Rimini Street» es una marca registrada de Rimini Street, Inc. en los Estados Unidos y en otros países, y Rimini Street, el logotipo de Rimini Street, y sus combinaciones, y otras marcas identificadas con TM son marcas comerciales de Rimini Street, Inc. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios y, a menos que se especifique lo contrario, Rimini Street no reclama ninguna afiliación, respaldo o asociación con ninguno de los titulares de dichas marcas comerciales u otras empresas a las que se hace referencia en el presente documento.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

