Rimini Street amplía sus galardonados servicios de asistencia, gestión de aplicaciones, seguridad y migración a las principales bases de datos de código abierto

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), un proveedor global de productos y servicios de software empresarial, el proveedor de soporte de terceros líder para productos de software Oracle y SAP y un socio de Salesforce, ha anunciado hoy que ha ampliado su galardonado soporte de misión crítica las 24 horas del día, los siete días de la semana y los 365 días del año, la gestión de aplicaciones, la seguridad y servicios de migración más allá de las bases de datos de propiedad exclusiva a las principales plataformas de bases de datos de código abierto, incluidas MySQL, MariaDB, PostgreSQL y MongoDB.

Rimini Street Extends Its Award-Winning Support, Application Management, Security and Migration Services to Leading Open Source Databases (Graphic: Business Wire)

Rimini Street cuenta con casi 400 ingenieros calificados en bases de datos a tiempo completo y ya ha proporcionado servicios de base de datos a más de 1400 clientes de todo el mundo que han confiado en Rimini Street para soporte de misión crítica con un tiempo de respuesta de 10 minutos garantizado para los casos críticos P1, las 24 horas del día, los siete días de la semana y los 365 días del año, en cualquier lugar del mundo para sus plataformas de bases de datos, incluyendo soporte de plataformas de bases de datos de código abierto y de propiedad exclusiva en entornos de nube de centros de datos. Los clientes atendidos van desde algunas de las infraestructuras de bases de datos más grandes y complejas de Fortune 500 y Global 100 con miles de instancias en muchos países hasta empresas medianas con instancias de bases de datos únicas. Los sectores a los que servimos van desde la fabricación, la distribución, la energía, el comercio minorista, la hotelería, el transporte, los servicios financieros, la sanidad, el sector público, el ejército, el sector de la defensa, la tecnología, los medios de comunicación y las telecomunicaciones.

Un único proveedor de soporte para un entorno de bases de datos empresariales diverso y en crecimiento

El servicio de bases de datos unificado e independiente del proveedor de Rimini Street simplifica la gestión operativa de entornos de bases de datos cada vez más diversos, complejos y crecientes en toda la empresa, mejora el rendimiento del sistema, los resultados y la satisfacción de los usuarios. También permite a los clientes obtener una eficiencia financiera y de recursos que libera recursos de TI (tiempo, dinero y personal) para centrarse en prioridades de negocios más estratégicas.

Todos los clientes tienen asignado al menos un ingeniero de soporte principal, respaldado por un equipo de expertos en bases de datos con un promedio de 20 años de experiencia. Se utilizan herramientas de inteligencia artificial de propiedad exclusiva y pendientes de patente para aprovechar la experiencia de cientos de ingenieros de asistencia de Rimini Street y localizar los recursos necesarios para resolver los problemas de los clientes en cuestión de segundos. La puntuación de satisfacción de los clientes de la empresa con los casos cerrados promedia 4.9 de 5.0 (en una escala en la que 5.0 es “excelente”).

Las bases de datos de código abierto superan las bases de datos de propiedad exclusiva en popularidad

Según la clasificación de 2021 de DB-Engines, las bases de datos de código abierto han superado en popularidad las bases de datos de propiedad exclusiva 1. Hay muchos factores que conducen al aumento de la popularidad, incluido el ahorro de costos de licencias y soporte, lo que evita problemas de cumplimiento de licencias y flexibilidad de implementación.

Rimini Street satisface la necesidad de servicios de bases de datos de código abierto de clase empresarial

Si bien el mercado de las bases de datos de código abierto está aumentando su popularidad, también presenta nuevos desafíos a los directores informáticos y sus equipos de TI, específicamente con el modelo tradicional de soporte de código abierto. Este incluye la dependencia de la autogestión, los modelos operativos de prueba y error y el soporte de la comunidad, que no proporcionan suficiente apoyo para los requisitos operativos de misión crítica.

La autogestión suele significar aprender sobre la marcha, ya que los conocimientos del administrador de la base de datos no son fácilmente transferibles entre diferentes plataformas. El soporte de la comunidad de código abierto carece de la necesidad rápida y fiable de los departamentos de TI de respuesta las 24 horas del día, los siete días de la semana y los 365 días del año para resolver problemas críticos; así como de la profundidad de experiencia en aplicaciones empresariales para el ajuste del rendimiento, seguridad, virtualización, diagnóstico de sistemas y requisitos de alta disponibilidad. Los servicios de Rimini Street para bases de datos de código abierto abordan estos desafíos al proporcionar el nivel de soporte que falta con autogestión, soporte comunitario y soporte de un proveedor que puede no contar con el amplio y completo personal de ingeniería de clase empresarial de Rimini Street y la capacidad de entrega “llave en mano” global, las 24 horas del día, los siete días de la semana y los 365 días del año.

“Las opciones de comunidad y autogestión no son suficientes para los departamentos de TI que desean ampliar el uso del código abierto y también cumplir con los requisitos de nivel de servicio de su negocio”, dijo R “Ray” Wang, analista principal y fundador de Constellation Research. “Lo que se necesita es un modelo de soporte de software de clase empresarial que no solo cubra esta necesidad en el mercado, sino que también ayude a simplificar la gestión de la nueva y cambiante combinación de bases de datos de código abierto y de propiedad exclusiva en toda la empresa”.

Migración experta de bases de datos de código abierto y de propiedad exclusiva

Como complemento del servicio unificado de Rimini Street para bases de datos, la empresa también ofrece servicios de asesoría de migración y de migración de bases de datos completas para ayudar a las organizaciones a diversificar de forma fluida y metódica su entorno de bases de datos y aprovechar las plataformas de código abierto cuando sea posible para optimizar los costes y los beneficios operativos. La amplia experiencia en bases de datos de la empresa ayuda a los clientes a diseñar y ejecutar una estrategia para migrar misiones e instancias seleccionadas de bases de datos de propiedad exclusiva a bases de código abierto, al prestar servicio a lo largo de todo el proceso de migración de bases de datos, desde la planificación estratégica hasta la ejecución de la migración y la implementación.

Servicios innovadores de administración de aplicaciones y seguridad de bases de datos

Rimini Street ofrece un conjunto completo de servicios de administración de aplicaciones y seguridad de bases de datos avanzadas en plataformas de bases de datos de código abierto y de propiedad exclusiva. Los servicios de gestión de aplicaciones (Application Management Services, AMS) de Rimini Street incluyen comprobaciones proactivas del estado de la base de datos y un rendimiento crítico y una monitorización operativa las 24 horas del día, los siete días de la semana y los 365 días del año que permite a los ingenieros de la Empresa identificar y abordar posibles problemas antes de que afecten a los sistemas y usuarios. El Servicio Advanced Database Security de Rimini Street (Advanced Database Security, ADS) incluye software y tecnología innovadores y probados que pueden bloquear los vectores de ataque y las vulnerabilidades identificadas en cuestión de horas, y no en las semanas, meses y años y las costosas pruebas que puede suponer el antiguo e insuficiente modelo de aplicación de parches del proveedor de software.

“Los clientes ya nos han contratado para ampliar nuestro galardonado soporte ultra eficaz más allá de su entorno de bases de datos de propiedad exclusiva a las principales bases de datos de código abierto y han aprovechado nuestros servicios de migración de bases de datos”, dijo Seth A. Ravin, director ejecutivo de Rimini Street. “Rimini Street permite ahora a las organizaciones maximizar el uso y el valor de las plataformas de bases de datos de propiedad exclusiva y de código abierto en toda su empresa, todo ello con el apoyo de un único socio de aplicaciones con una oferta de servicios sin fisuras y con gran capacidad de respuesta en todas sus plataformas de bases de datos. Nuestros clientes se benefician de la experiencia demostrada de Rimini Street en materia de bases de datos, de su amplio abanico de ingenieros, del alcance de sus servicios y de su capacidad de entrega de clase empresarial”.

Para obtener más información sobre los galardonados servicios de Rimini Street para bases de datos, haga clic aquí.

Acerca de Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), una empresa Russell 2000 ®, es un proveedor global de productos y servicios de software empresarial, el proveedor líder de soporte externo para productos de software Oracle y SAP, y un socio de Salesforce. La empresa ofrece servicios de soporte y gestión de aplicaciones integrados, de primer nivel y gran capacidad de respuesta que permiten a los licenciatarios de software empresarial ahorrar costos significativos, liberar recursos para la innovación y lograr mejores resultados comerciales. Hasta la fecha, más de 4200 organizaciones de Fortune 500, Fortune Global 100, empresas medianas y del sector público y otras organizaciones de una amplia gama de sectores han confiado en Rimini Street como su proveedor de servicios y productos de software empresarial de aplicaciones de confianza. Para obtener más información, ingrese a http://www.riministreet.com, siga a @riministreet a través de su cuenta de Twitter y encuentre a Rimini Street en Facebook y LinkedIn.

Declaraciones a futuro

Ciertas declaraciones incluidas en este comunicado de prensa no son hechos históricos, sino declaraciones a futuro para los propósitos de las disposiciones de puerto seguro de la Ley de Reforma de Litigios de Valores Privados (Private Securities Litigation Reform Act) de 1995. Las declaraciones a futuro generalmente van acompañadas de palabras como “puede”, “debería”, “podría”, “planea”, “prevé”, “anticipa”, “cree”, “considera”, “predice”, “supone”, “parece”, “busca”, “continúa”, “creerá”, “podrá”, “espera”, “planifica” u otras palabras, frases o expresiones similares. Estas declaraciones a futuro incluyen, entre otras, declaraciones sobre nuestras expectativas de eventos y oportunidades futuros, expansión global y otras iniciativas de crecimiento y nuestras inversiones en dichas iniciativas. Estas declaraciones se basan en diversas suposiciones y en las expectativas actuales de la dirección y no son predicciones del rendimiento real ni son declaraciones de hechos históricos. Estas declaraciones están sujetas a una serie de riesgos e incertidumbres con respecto a los negocios de Rimini Street y los resultados reales pueden diferir materialmente. Entre estos riesgos e incertidumbres se incluyen el efecto de las obligaciones y acuerdos financieros de nuestra línea de crédito actual y los acuerdos de operación en nuestro negocio y el riesgo de la tasa de interés relacionada, la duración y el efecto operativo y financiero de la pandemia del COVID-19 en nuestros negocios y el impacto económico relacionado, así como las medidas tomadas por las autoridades gubernamentales, los clientes u otros en respuesta a la pandemia del COVID-19; los sucesos catastróficos que interrumpan nuestros negocios o los de sus clientes actuales y futuros, los cambios en el entorno comercial en el que opera Rimini Street, incluida la inflación y las tasas de interés, y las condiciones financieras, económicas, regulatorias y políticas generales que afectan al sector en la que opera Rimini Street; los desarrollos adversos en litigios pendientes o en investigaciones del gobierno o cualquier nuevo litigio; nuestra capacidad y necesidad de recaudar capital adicional o financiamiento de deuda en términos favorables y nuestra capacidad de generar flujos de caja de sus operaciones para ayudar a financiar una mayor inversión en nuestras iniciativas de crecimiento; la suficiencia de efectivo y equivalentes de efectivo incluida bajo nuestra nueva línea de crédito; nuestra capacidad de mantener un sistema eficaz de control interno sobre los informes financieros y de remediar las debilidades materiales identificadas en nuestros controles internos, incluso en relación con el tratamiento contable de nuestros certificados; los cambios en impuestos, leyes y reglamentos; la actividad de precios y productos competitivos; las dificultades que supone una gestión rentable del crecimiento; la adopción por parte de los clientes de productos y servicios introducidos recientemente, incluidos sus Servicios de gestión de aplicaciones (Application Management Services, AMS), las soluciones de Seguridad avanzada de datos (Advanced Database Security) y los servicios para los productos de Sales Cloud y Service Cloud de Salesforce, junto con otros productos y servicios que Rimini Street planea introducir en un futuro próximo; la pérdida de uno o más miembros del equipo de gerencia de Rimini Street; la incertidumbre sobre el valor a largo plazo de los valores de capital de Rimini Street; y todos los riesgos adicionales analizados en la sección “Factores de riesgo” del Informe trimestral en el Formulario 10-Q de Rimini Street presentado el 4 de agosto de 2021 y actualizado periódicamente mediante los futuros informes anuales en el Formulario 10-K de Rimini Street, los informes trimestrales en el Formulario 10-Q, los informes actuales en el Formulario 8-K y otros documentos de Rimini Street ante la Comisión de Bolsa y Valores. Además, las declaraciones a futuro detallan las expectativas, los planes o los pronósticos de Rimini Street de eventos futuros y puntos de vista a la fecha de este comunicado de prensa. Rimini Street anticipa que los eventos y desarrollos posteriores producirán un cambio en las evaluaciones de Rimini Street. Sin embargo, a pesar de que con el tiempo Rimini Street puede optar por actualizar estas declaraciones a futuro, Rimini Street renuncia específicamente a cualquier obligación de hacerlo, excepto cuando lo requiera la ley. Estas declaraciones a futuro no deben ser consideradas como la representación de las evaluaciones de Rimini Street al referirse a este comunicado de prensa en una fecha posterior a la de su publicación.

© 2021 Rimini Street, Inc. Todos los derechos reservados. “Rimini Street” es una marca comercial registrada de Rimini Street, Inc. en Estados Unidos y otros países, y Rimini Street, el logotipo de Rimini Street y sus combinaciones, y otras marcas que contengan el símbolo TM son marcas comerciales registradas de Rimini Street, Inc. Todas las marcas comerciales adicionales continúan siendo propiedad de sus respectivos dueños y, a menos que se especifique lo contrario, Rimini Street no declara ninguna afiliación, respaldo o asociación con el titular de dichas marcas comerciales u otras compañías mencionadas en este documento.

