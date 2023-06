Rimini Street anuncia a los ganadores de la donación 2023 RMNI LOVE™ de 50.000 USD

Las vegas--(business wire)--jun. 1, 2023--

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), proveedor mundial de soporte, productos y servicios de software empresarial de extremo a extremo, el principal proveedor de soporte a terceros de productos de software Oracle y SAP, y socio de Salesforce y AWS, anunció en el día de hoy a los ganadores del programa de donaciones bianual RMNI LOVE™ Grant Program. Cada ganador recibió la suma de 10.000 USD para que sigan logrando un fuerte impacto en las comunidades en las que cada uno trabaja. En el año 2023, el programa se llevó a cabo en Tokio, Japón, lugar que recibió una colmada cantidad de postulaciones de distintas organizaciones benéficas certificadas de la ciudad y de lugares aledaños.

Los ganadores finales fueron: 10s and 20s Pregnancy SOS, Empowerment Kanagawa, Family House, Food Bank Shibuya y Shine On! Kids.

La selección de los ganadores

El riguroso proceso para seleccionar cinco organizaciones benéficas para que reciban una donación lo llevó adelante la fundación Rimini Street Foundation, el programa benéfico con fondos privados de Rimini Street, Inc y de sus filiales internacionales. El proceso constó de un método de tres niveles de clasificación, eliminación y votación. En la primera ronda de examinación, primero participaron miembros seleccionados del equipo de Japón y luego los miembros del comité de toda la región que representan las diversas culturas y entornos sociales de los colegas en Rimini Street. Finalmente, el presidente, el director y el secretario examinan a los candidatos.

“La parte más difícil del programa RMNI LOVE es la votación y el proceso de selección, porque cada una de las organizaciones benéficas es única y tiene una pasión profunda en su misión de servir a la comunidad” comentó Janet Ravin, la presidente del comité de Rimini Street Foundation. Asimismo, Ravin agregó: "Cada nominación recibida abre aún más nuestros ojos y corazones para entender el amplio espectro de desafíos que deben afrontar nuestros vecinos y alimenta nuestra determinación de 'dejar un mundo mejor que el que encontramos'"

Conozca a los ganadores de la donación 2023 de RMNI LOVE

10s and 20s Pregnancy SOS – Fundada en 2016, esta organización se enfoca en la prevención del acoso sexual y de los embarazos no deseados. Presta servicios de apoyo y de cuidado para padres jóvenes y niños. Gracias a su servicio de asesoría y asistencia social para adolescentes jóvenes de entre 12 y no mucho más de 20 años, que incluye educación sobre el conocimiento corporal, sobre los posibles métodos anticonceptivos y sobre cómo pedir ayuda si hay un abuso sexual dentro de un vínculo o en el hogar, la organización busca detener el ciclo de abuso que muchas veces se replica en el recién nacido. Con trabajo colaborativo de asistencia social, programas administrativos y de salud, 10s and 20s Pregnancy SOS ayuda a que los jóvenes encuentren su camino de independencia y sanación. La donación de 10.000 USD se destinará a servicios de asistencia social para que los servicios que ofrece sean más accesibles al público y para asegurarse de que el número creciente de familias que buscan ayuda reciban el cuidado que necesitan para empezar de nuevo.

Empowerment Kanagawa – En su misión de casi 20 años por tratar de eliminar la violencia doméstica, el acoso escolar, el abuso, la violencia sexual y otras formas de acoso, ya sean físicas o verbales, Empowerment Kanagawa se diseñó a partir del programa estadounidense para prevenir el acoso infantil llamado Child Assault Prevention (CAP). Los programas tienen como objetivo unir fuerzas para la prevención del abuso en adolescentes, jóvenes y adultos con distintas capacidades. Hasta la fecha, se hicieron 9.500 talleres, en persona y en línea, que se ofrecieron y tuvieron la participación de 350.000 niños y adultos, sobre asesoría y prevención del abuso, derechos humanos, capacitación para docentes, empleados y educadores de preescolar. La donación de 10.000 se destinará para el programa de consultoría sobre violencia doméstica Domestic Violence Specialist Consultant Dispatch Program para adolescentes que tienen vínculos problemáticos.

Family House – La organización está pensada para las familias que deben viajar a Tokio para recibir tratamientos de cáncer pediátrico o demás tratamientos médicos de soporte vital o de supervivencia para los hijos. Busca cubrir los costos del alojamiento, que pueden ser un gran obstáculo a tal punto que puede impedir que el niño reciba el tratamiento que necesita. Para evitar que esto pase, Family House construyó instalaciones seguras, protegidas e higiénicas para que los niños y las familias puedan instalarse cerca del hospital mientras dure el tratamiento. El costo es de 1.000 yenes japoneses (al cambio de hoy, unos 7 USD) por noche y por persona. Hasta la fecha, gracias a la generosidad de los donantes y miles de voluntarios, 225 familias pudieron alojarse un total de 2974 días en las 8 instalaciones con 15 habitaciones. La donación de 10.000 USD se destinará al costo de mantenimiento de las instalaciones y de las operaciones, así las familias podrán concentrarse en la recuperación del niño durante las etapas más difíciles.

Food Bank Shibuya – Como "puerta de entrada para recibir ayuda" en la comunidad, el banco de alimentos Food Bank Shibuya se centra en abordar la raíz de la inseguridad alimentaria mediante asesoría y contactos para ayudar a las organizaciones y a los programas que ayudan a las personas y a las familias a que encuentren su camino hacia la independencia. Cada año, 700 hogares de la región de Shibuya encuentran un alivio en la ayuda que ofrece este banco de alimentos, que además cumple otra función central: el rescate de alimentos. Con la ayuda de donantes y voluntarios, se reduce el costo de las operaciones, se minimizan los desperdicios y aumenta el bienestar y la salud de las familias necesitadas. La donación de 10.000 USD se destinará al crecimiento del programa de asesoría, que permitirá identificar problemas crónicos y determinar soluciones apropiadas a largo plazo.

Shine On! Kids – Durante todo el proceso del ciclo vital de un niño con cáncer pediátrico, desde el diagnóstico, el tratamiento, la recuperación y la postrecuperación, Shine On! Kids está junto a los niños y sus familias, lista y dispuesta para ayudar a sobrellevar la carga emocional y física como sea posible. Uno de los servicios extraordinarios que ofrece es el programa "Hospital Facility Dog" que aporta el tan apreciado perro terapéutico para los niños, los cuidadores y los demás empleados médicos. Shine On! Kids fue la primera organización en Japón que introdujo un centro terapéutico de tiempo completo con asistencia de animales. El impacto en los miles de beneficiarios obtuvo como resultado pacientes más felices y calmados, un tiempo de recuperación más rápido y mejoras en la calidad de vida para todas las personas que se atendieron. Con la donación de 10.000 USD, la organización planea adoptar, entrenar y preparar a un nuevo perro calificado para los servicios y así expandir el alcance de la organización e invertir en el fortalecimiento de la calidad para ampliar la organización a escala local.

Aprenda más sobre Rimini Street Foundation y las casi 450 organizaciones benéficas que recibieron asistencia en https://www.riministreet.com/foundation/ y disfrute de lo más destacado del evento 2022 RMNI LOVE Grant Day Celebration que se hizo en las oficinas centrales de la empresa en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos.

Acerca de Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), una empresa del índice Russell 2000®, es proveedor mundial de soporte, productos y servicios de software empresarial de extremo a extremo, el principal proveedor de soporte a terceros de productos de software Oracle y SAP, y socio de Salesforce y AWS. La empresa opera en todo el mundo y ofrece una familia integral de soluciones unificadas para ejecutar, administrar, respaldar, personalizar, configurar, conectar, proteger, monitorear y optimizar aplicaciones empresariales, bases de datos y software de tecnología, para hacer posible que los clientes puedan lograr mejores resultados comerciales, reducir significativamente los costos y reasignar recursos para la innovación. Hasta la fecha, más de 5100 organizaciones de Fortune 500, Fortune Global 100, del mercado medio, del sector público y de otros sectores de una amplia gama de industrias han confiado en Rimini Street como su proveedor de confianza de productos y servicios de software empresarial de aplicaciones. Para obtener más información, visite http://www.riministreet.com y póngase en contacto con Rimini Street a través de Twitter, Facebook y LinkedIn. (IR-RMNI)

