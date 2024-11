Rimini Street anuncia la ampliación de sus soluciones de seguridad de bases de datos, con capacidades de seguridad y conformidad aún mayores para las bases de datos comerciales y de código abierto más habituales

Las vegas--(business wire)--nov. 4, 2024--

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), proveedor mundial de soluciones integrales de soporte e innovación de software empresarial, el principal proveedor de soporte externo para software Oracle, SAP y VMware, acaba de anunciar servicios y soluciones de seguridad de bases de datos nuevos y ampliados para ofrecer una cobertura más personalizada, flexible y proactiva a todas las organizaciones, ya sea que actualmente reciban o no soporte del proveedor.

Rimini Street Announces Expansion of its Database Security Solutions Providing Even More Extensive Security and Compliance Capabilities for Most Common Commercial and Open-Source Databases (Graphic: Business Wire)

Rimini Protect™, la suite de seguridad avanzada de bases de datos (Advanced Database Security Suite, ADSS) se basa en Advanced Database Security (ADS), una solución de seguridad de defensa de día cero que aborda categorías completas de debilidades y vulnerabilidades asociadas.

ADSS incluye actualmente:

y tiene previsto incluir:

Estos nuevos módulos de la ADSS están disponibles por separado o como paquete a través de un modelo de suscripción ofrecido únicamente por Rimini Street. La fuerza combinada de las soluciones y servicios de ADSS ayuda a mitigar los riesgos mediante una estrecha supervisión y una protección proactiva de las bases de datos críticas. Con Rimini Street, las organizaciones tienen un mayor control de su postura de seguridad a un costo flexible. Además, los clientes pueden aprovechar la experiencia del equipo de seguridad para potenciar al máximo los beneficios de estos nuevos módulos con Servicios Gestionados de Seguridad (Security Managed Services) y Servicios Profesionales de Seguridad (Security Professional Services).

«Como pioneros en la comercialización de la tecnología de solución ADS en soporte externo, hemos visto intentos de seguir e imitar nuestro enfoque único y en constante avance», declaró Gabe Dimeglio, vicepresidente de grupo y director general de Rimini Protect™. «Como líder mundial comprobado de soporte externo, se nos exige un estándar más alto, razón por la cual seguimos invirtiendo en asociaciones y desarrollando talento interno para implementar, operar y abordar los desafíos de seguridad de las bases de datos empresariales».

La ampliación de Advanced Database Security (ADS) aa Advanced Database Security Suite (ADSS), que incluye funciones exclusivas, aporta capacidades vitales de seguridad y cumplimiento de normativas

Las capacidades ampliadas permiten a los clientes beneficiarse de:

Rimini Street es también el único proveedor de soporte de terceros que ofrece a los clientes la posibilidad de crear estas Reglas personalizadas con necesidades específicas de gobernanza, gestión de riesgos y cumplimiento, y ahora ofrece la posibilidad de desarrollar reglas para situaciones específicas con Security Managed Services o Security Professional Services.

«La capacidad de Rimini Street para crear nuevas Reglas de seguridad y Reglas personalizadas va a suponer una verdadera transformación para la seguridad de las bases de datos de nuestros clientes. Utilizaremos los amplios conocimientos y experiencia de Rimini Street en bases de datos y seguridad para crear nuevas Reglas de seguridad que protejan de forma proactiva las bases de datos comerciales y de Código Abierto de las amenazas, proporcionando capacidades críticas de seguridad y cumplimiento que no están disponibles en ningún otro lugar del mercado. Los casos de uso de las Reglas personalizadas solo se ven limitados por la imaginación. Desde la auditoría de transacciones financieras o la alerta de cambio de permisos hasta el bloqueo de acciones específicas y/o cambios en la base de datos o en su estructura. Se trata de una solución integral que aporta capacidades de aplicación, cumplimiento, auditoría e informes realmente exclusivas para las necesidades de cada empresa”, explicó Dimeglio.

Advanced Database Security proporciona una base de protección proactiva y defensa activa

La Advanced Database Security Suite Rimini Protect™ complementa y mejora las estrategias de seguridad existentes al proteger las bases de datos contra “exploits” activos, conocidos y desconocidos, amenazas y vulnerabilidades de día cero, todo ello sin modificar el código del proveedor ni los parches de seguridad del proveedor.

Principales ventajas de la ADSS:

Para Ricoh Company, Ltd., líder mundial en soluciones de procesamiento de imágenes y transformación digital, la selección de los servicios de seguridad de Rimini Street para su base de datos Oracle supuso una protección en tiempo real contra vulnerabilidades de día cero sin tiempos de inactividad prolongados.

Keisuke Hamanaka, director general adjunto de Gestión de Procesos, TI y Datos de Ricoh, explicó que, desde que decidieron abandonar Oracle, la prioridad de la empresa era mantener y proteger sus sistemas actuales. «Hicimos una evaluación comparativa con otras empresas que ofrecen servicios similares y llegamos a la conclusión de que Rimini Street es el único socio que puede ofrecer al mercado japonés el soporte y la protección de alta calidad que deseamos, a un precio que se ajusta a nuestros objetivos financieros», señaló Hamanaka.

Rimini Protect ofrece tranquilidad a los responsables de TI

Los clientes de Rimini Protect aprovechan el mismo proceso de asistencia y acuerdos de nivel de servicio líderes del sector para los casos relacionados con la seguridad, incluidos:

Como cliente de Rimini Protect para sus bases de datos Oracle y de Rimini Support™ para los servicios Oracle EBS, Ricoh declara que Rimini Street ha ahorrado a la empresa cientos de millones de yenes en costos de actualización y cuenta con ingenieros de soporte altamente cualificados que pueden cubrir los principales sistemas ERP y de bases de datos, además de protegerlos. Hamanaka añadió: «Además de los beneficios tangibles de asociarse con Rimini Street, estos servicios dan a Ricoh la tranquilidad de saber que tenemos una seguridad altamente confiable en torno a los datos críticos de nuestras bases de datos Oracle que respaldan a EBS».

«Ante un panorama de amenazas que está en constante cambio, seguimos innovando nuestro enfoque para abordar las diversas preocupaciones de seguridad de bases de datos de nuestros clientes», declaró Dimeglio. «Ya sea para mejorar y agregar a su estrategia de defensa o para maximizar el valor de los sistemas existentes, Rimini Street ofrece tranquilidad y una asociación de confianza que ha demostrado ser exitosa para los principales líderes, operaciones gubernamentales sensibles y organizaciones de alta seguridad en todo el mundo. Estamos muy orgullosos de lo que hacemos para proteger los sistemas de misión crítica y los datos irremplazables que siempre están bajo ataque».

Obtenga más información sobre cómo fortalecer la postura de seguridad de su organización a través de la Advanced Database Security Suite Rimini Protect™ aquí.

Acerca de Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), una empresa Russell 2000®, es un proveedor mundial de soluciones integrales de soporte e innovación de software empresarial y el principal proveedor de soporte de terceros para software Oracle, SAP y VMware. La empresa ofrece una completa cartera de soluciones unificadas para ejecutar, gestionar, respaldar, personalizar, configurar, conectar, proteger, supervisar y optimizar aplicaciones empresariales, bases de datos y software tecnológico. La empresa ha firmado miles de contratos con organizaciones de Fortune Global 100, Fortune 500, del mercado medio, del sector público y gubernamentales que seleccionaron a Rimini Street como su proveedor de soluciones de software empresarial de misión crítica de confianza y probada y lograron mejores resultados operativos, obtuvieron miles de millones de dólares estadounidenses en ahorros y financiaron inversiones en IA y otras innovaciones.

Declaraciones prospectivas

Algunas de las afirmaciones que se incluyen en esta comunicación no son hechos históricos, sino declaraciones prospectivas a efectos de las disposiciones de salvaguardia de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995. Las declaraciones prospectivas suelen ir acompañadas de términos como «anticipar», «creer», «continuar», «podría», «actualmente», «estimar», «esperar», «futuro», «pretender», «puede», «pudiera», «perspectiva», «planear», «posible», «potencial», «predecir», «proyectar», «parecer», «buscar», «debería», «hará», «haría» u otras palabras, frases o expresiones similares. Estas afirmaciones de carácter prospectivo incluyen, entre otras, las relativas a nuestras expectativas sobre eventos futuros, oportunidades futuras, expansión global y otras iniciativas de crecimiento, así como nuestras inversiones en tales iniciativas. Estas afirmaciones se basan en diversas suposiciones y en las expectativas actuales de la dirección, y no son predicciones de resultados reales ni hechos históricos. Estas declaraciones están sujetas a una serie de riesgos e incertidumbres en relación con el negocio de Rimini Street, y los resultados reales pueden diferir sustancialmente. Estos riesgos e incertidumbres incluyen, pero no se limitan a, desarrollos adversos y costos asociados con la defensa de litigios pendientes o cualquier nuevo litigio, incluida la disposición de mociones de apelación pendientes y cualquier nueva demanda; gastos adicionales en los que incurrir para cumplir con las medidas cautelares contra algunas de nuestras prácticas empresariales y el impacto en los ingresos y costos de futuros periodos; los cambios en el entorno empresarial en el que opera Rimini Street, incluido el impacto de cualquier tendencia económica recesiva y las variaciones en los tipos de cambio, así como las condiciones financieras, económicas, normativas y políticas generales que afectan a la industria en la que operamos y a las industrias en las que operan nuestros clientes; la evolución del panorama de gestión y soporte de software empresarial y nuestra capacidad para atraer y retener clientes y penetrar aún más en nuestra base de clientes; la competencia significativa en el sector de los servicios de soporte de software; la adopción por parte de los clientes de nuestra cartera ampliada de productos y servicios y de los productos y servicios que esperamos introducir, así como el calendario previsto de los productos y servicios que esperamos introducir en el futuro; nuestra capacidad para aumentar nuestros ingresos, gestionar el costo de los mismos y prever con exactitud los ingresos; el impacto previsto de las recientes y futuras reducciones de plantilla y los costos de reorganización asociados; las estimaciones de nuestro mercado total accesible y las expectativas de ahorro de los clientes en relación con el uso de otros proveedores; la variabilidad de los plazos en nuestro ciclo de ventas; los riesgos relacionados con los índices de retención, incluida nuestra capacidad para predecir con exactitud los índices de retención; la pérdida de uno o más miembros de nuestro equipo directivo; nuestra capacidad para atraer y retener a personal cualificado adicional, incluido el personal de ventas, y retener al personal clave; nuestro plan de negocio, nuestra capacidad para crecer en el futuro y nuestra capacidad para lograr y mantener la rentabilidad; nuestros planes para reducir la oferta de servicios para los productos Oracle PeopleSoft; la volatilidad del precio de nuestras acciones y el cumplimiento de los requisitos bursátiles relacionados; nuestra necesidad y capacidad para obtener financiación de capital o deuda en condiciones favorables y nuestra capacidad para generar flujos de caja de las operaciones para ayudar a financiar una mayor inversión en nuestras iniciativas de crecimiento; los riesgos asociados a las operaciones globales; nuestra capacidad para impedir el acceso no autorizado a nuestros sistemas informáticos y otras amenazas a la ciberseguridad, proteger la información confidencial de nuestros empleados y clientes y cumplir la normativa sobre privacidad; nuestra capacidad para mantener un sistema eficaz de control interno de la información financiera; nuestra capacidad para mantener, proteger y mejorar nuestra marca y propiedad intelectual; cambios en las leyes y normativas, incluidos los cambios en la legislación fiscal o los resultados desfavorables de las posiciones fiscales que adoptemos, o el hecho de que no establezcamos las reservas fiscales adecuadas, o nuestra capacidad para obtener beneficios de nuestras pérdidas netas de explotación; el impacto de los asuntos ambientales, sociales y de gobernanza (ASG); las obligaciones de servicio de la deuda en curso de nuestra línea de crédito y los convenios financieros y operativos sobre nuestro negocio y el riesgo de tipo de interés relacionado, incluida la incertidumbre de la transición a SOFR u otros puntos de referencia de tipos de interés; la suficiencia de nuestro efectivo y equivalentes de efectivo para satisfacer nuestras necesidades de liquidez; la cantidad y el momento de las recompras, en su caso, en virtud de nuestro programa de recompra de acciones y nuestra capacidad para mejorar el valor para los accionistas a través de dicho programa; la incertidumbre en cuanto al valor a largo plazo de los valores de renta variable de Rimini Street; eventos catastróficos que interrumpan nuestro negocio o el de nuestros clientes; y los analizados bajo el título «Factores de Riesgo» en el Informe Trimestral de Rimini Street en el Formulario 10-Q presentado el 30 de octubre de 2024, y actualizado de vez en cuando por los futuros Informes Anuales de Rimini Street en el Formulario 10-K, Informes Trimestrales en el Formulario 10-Q, Informes Actuales en el Formulario 8-K, y demás presentaciones de Rimini Street ante la Comisión de Bolsa y Valores. Además, las declaraciones prospectivas proporcionan las expectativas, planes o previsiones de Rimini Street sobre acontecimientos futuros y puntos de vista a la fecha de esta comunicación. Rimini Street prevé que los acontecimientos y desarrollos posteriores harán que cambien las valoraciones de Rimini Street. Sin embargo, aunque Rimini Street puede optar por actualizar estas declaraciones prospectivas en algún momento en el futuro, Rimini Street renuncia específicamente a cualquier obligación de hacerlo, excepto cuando lo exija la ley. Estas declaraciones prospectivas no deben considerarse representativas de las valoraciones de Rimini Street en ninguna fecha posterior a la fecha de la presente comunicación.

© 2024 Rimini Street, Inc. Todos los derechos reservados. «Rimini Street» es una marca registrada de Rimini Street, Inc. en Estados Unidos y en otros países y Rimini Street, el logotipo de Rimini Street y sus combinaciones, así como todas las marcas identificadas con TM son marcas comerciales de Rimini Street, Inc. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios y salvo que se indique lo contrario, Rimini Street no reclama ninguna afiliación, respaldo o asociación con ninguno de los titulares de dichas marcas comerciales u otras empresas mencionadas en el presente documento.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

