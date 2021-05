Rimini Street anuncia los resultados financieros del primer trimestre fiscal de 2021

Las vegas--(business wire)--may. 13, 2021--

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), un proveedor global de productos y servicios de software empresarial, el proveedor líder de soporte externo para productos de software Oracle y SAP, y un socio de Salesforce anunció hoy los resultados del primer trimestre que finalizó el 31 de marzo de 2021.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20210513005713/es/

Rimini Street Announces Fiscal First Quarter 2021 Financial Results (Graphic: Business Wire)

“Para el primer trimestre, seguimos posicionados para lograr nuestro plan de crecimiento estratégico de obtener mil millones de dólares en ingresos anuales para 2026. Alcanzamos unos ingresos récord de 87.9 millones de dólares, un aumento del 12.6 % interanual, un récord de clientes activos de 2550, un aumento del 22.8 % interanual, cerramos el trimestre con un fuerte crecimiento de la facturación del 24.2 % y conseguimos un margen bruto superior al 61 %”, declaró Seth A. Ravin, cofundador de Rimini Street, director ejecutivo y presidente de la junta. “También continuamos realizando inversiones para aprovechar la creciente demanda global de soluciones de soporte de Rimini Street, incluida nuestro soporte, gestión de aplicaciones, seguridad, interoperabilidad, supervisión y servicios profesionales”.

“Reforzamos aún más el balance con un récord de efectivo de 153 millones de USD al 31 de marzo de 2021 y generamos 24.5 millones de USD de flujo de caja operativo para el trimestre”, declaró Michael L. Perica, director financiero de Rimini Street. “Hoy estamos emitiendo una guía para los ingresos del segundo trimestre que finaliza el 30 de junio de 2021, manteniendo la guía para todo el año 2021 y reafirmando nuestro compromiso continuo con los objetivos a largo plazo de mejorar el flujo de caja libre y aumentar la rentabilidad de los GAAP”.

Aspectos financieros destacados del primer trimestre de 2021

Las conciliaciones de las medidas financieras sin GAAP proporcionadas en este comunicado de prensa con sus medidas financieras GAAP más directamente comparables se proporcionan en las tablas financieras incluidas al final de este comunicado de prensa. La explicación de estas medidas, por qué creemos que son significativas y cómo se calculan también se incluye en el encabezado “Acerca de las medidas financieras sin GAAP y Ciertas métricas clave”.

Aspectos destacados de la empresa del primer trimestre de 2021

Guía de ingresos de 2021

La empresa proporciona una previsión de ingresos para el segundo trimestre de 2021 que se situará en el rango de 88.5 millones a 90.5 millones de USD. La empresa mantiene una previsión de ingresos anuales de entre 370 y 380 millones de USD.

Información de llamada de conferencia y transmisiones web

El 10 de mayo de 2021, Rimini Street realizará una conferencia telefónica y una transmisión web para analizar los resultados del primer trimestre de 2021 y comentarios sobre el rendimiento del segundo trimestre de 2021 hasta la fecha, a las 5:00 p. m. hora del este / 2:00 p. m. hora del Pacífico. El evento se transmitirá en vivo por Internet en el sitio de Relaciones con los inversionistas de Rimini Street en https://investors.riministreet.com. Los participantes que llamen pueden acceder a la conferencia telefónica marcando (800) 773-2954 en EE.UU. y Canadá e introduciendo el código 50137607. Estará disponible una repetición de la retransmisión por Internet durante un mínimo de 90 días después del evento.

Uso de medidas financieras sin GAAP por parte de la empresa

Este comunicado de prensa contiene ciertas “medidas financieras sin GAAP”. Las medidas financieras sin GAAP no se basan en un conjunto completo de normas o principios contables. Esta información sin GAAP complementa y no pretende representar una medida del rendimiento de acuerdo con las divulgaciones requeridas por los principios contables generalmente aceptados de EE. UU., o GAAP. Las medidas financieras sin GAAP deben considerarse como adicionales, y no como sustituto o superior a, las medidas financieras determinadas de acuerdo con GAAP. En las tablas financieras incluidas en este comunicado de prensa se incluye una conciliación de los resultados GAAP con los resultados sin GAAP. Se presenta bajo el encabezado “Acerca de medidas financieras sin GAAP y Ciertas métricas clave” una descripción y explicación de nuestras medidas financieras sin GAAP.

Acerca de Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI) es un proveedor global de productos y servicios para software empresarial, el proveedor líder de soporte externo para los productos de software de Oracle y SAP, y socio de Salesforce. La empresa ofrece servicios de soporte y gestión de aplicaciones integrados, de primer nivel y gran capacidad de respuesta que permiten a los licenciatarios de software empresarial ahorrar costos significativos, liberar recursos para la innovación y lograr mejores resultados comerciales. Hasta la fecha, más de 4,000 organizaciones de Fortune 500, Fortune Global 100, empresas medianas y del sector público, y otras organizaciones de una amplia gama de industrias han confiado en Rimini Street como su proveedor de confianza de productos y servicios de software empresarial de aplicaciones. Para obtener más información, ingrese a http://www.riministreet.com, siga a @riministreet a través de su cuenta de Twitter y encuentre a Rimini Street en Facebook y LinkedIn. (RMNI-IR)

Declaraciones a futuro

Ciertas declaraciones incluidas en este comunicado de prensa no son hechos históricos, sino declaraciones a futuro para los propósitos de las disposiciones de puerto seguro de la Ley de Reforma de Litigios de Valores Privados (Private Securities Litigation Reform Act) de 1995. Las declaraciones a futuro generalmente van acompañadas de palabras como “puede”, “debería”, “podría”, “planea”, “prevé”, “anticipa”, “cree”, “considera”, “predice”, “supone”, “parece”, “busca”, “continúa”, “creerá”, “podrá”, “espera”, “planifica” u otras palabras, frases o expresiones similares. Estas declaraciones a futuro incluyen, entre otras, declaraciones sobre nuestras expectativas de eventos y oportunidades futuros, expansión global y otras iniciativas de crecimiento, y nuestras inversiones en dichas iniciativas. Estas declaraciones se basan en diversas suposiciones y en las expectativas actuales de la dirección, y no son predicciones del rendimiento real ni son declaraciones de hechos históricos. Estas declaraciones están sujetas a una serie de riesgos e incertidumbres con respecto a los negocios de Rimini Street, y los resultados reales pueden diferir materialmente. Entre estos riesgos e incertidumbres se incluyen, entre otros, la duración y el impacto económico, operativo y financiero de la pandemia de la COVID-19 en los negocios de Rimini Street, así como las medidas tomadas por las autoridades gubernamentales, los clientes u otros en respuesta a la pandemia de la COVID-19; los sucesos catastróficos que interrumpan nuestros negocios o los de sus clientes actuales y futuros, los cambios en el entorno comercial en el que opera Rimini Street, incluida la inflación y las tasas de interés, y las condiciones financieras, económicas, regulatorias y políticas generales que afectan a la industria en la que opera Rimini Street; los desarrollos adversos en litigios pendientes o en investigaciones del gobierno o cualquier nuevo litigio; la capacidad y necesidad de Rimini Street de recaudar capital adicional o financiamiento de deuda en términos favorables y la capacidad de Rimini Street de generar flujos de caja a partir de sus operaciones para ayudar a financiar una mayor inversión en las iniciativas de crecimiento de Rimini Street; la suficiencia de Rimini Street de efectivo y equivalentes de efectivo para cumplir con sus requisitos de liquidez; los términos y el impacto de las Acciones preferentes de Serie A pendientes al 13.00 % de Rimini Street; la capacidad de Rimini Street de mantener un sistema eficaz de control interno sobre los informes financieros, y nuestra capacidad para remediar las debilidades materiales identificadas en nuestros controles internos, incluso en relación con el tratamiento contable de nuestros certificados; los cambios en impuestos, leyes y regulaciones; la actividad de precios y productos competitivos; las dificultades que supone una gestión rentable del crecimiento; la adopción por parte de los clientes de productos y servicios introducidos recientemente por Rimini Street, incluidos sus Servicios de gestión de aplicaciones (Application Management Services, AMS), las soluciones de Seguridad avanzada de datos (Advanced Database Security) y los servicios para los productos de Sales Cloud y Service Cloud de Salesforce, junto con otros productos y servicios que Rimini Street planea introducir en un futuro próximo; la pérdida de uno o más miembros del equipo de gerencia de Rimini Street; la incertidumbre sobre el valor a largo plazo de los valores de capital de Rimini Street; y todos los riesgos adicionales analizados en la sección “Factores de riesgo” del Reporte trimestral en el Formulario 10-Q de Rimini Street presentado el 10 de mayo de 2021 y actualizado periódicamente mediante los futuros reportes anuales en el Formulario 10-K de Rimini Street, los reportes trimestrales en el Formulario 10-Q, los reportes actuales en el Formulario 8-K y otros documentos de Rimini Street ante la Comisión de Bolsa y Valores. Además, las declaraciones a futuro detallan las expectativas, los planes o los pronósticos de Rimini Street de eventos futuros y puntos de vista a la fecha de este comunicado de prensa. Rimini Street anticipa que los eventos y desarrollos posteriores producirán un cambio en las evaluaciones de Rimini Street. Sin embargo, a pesar de que con el tiempo Rimini Street puede optar por actualizar estas declaraciones a futuro, Rimini Street renuncia específicamente a cualquier obligación de hacerlo, excepto cuando lo requiera la ley. Estas declaraciones a futuro no deben ser consideradas como la representación de las evaluaciones de Rimini Street al referirse a este comunicado de prensa en una fecha posterior a la de su publicación.

© 2021 Rimini Street, Inc. Todos los derechos reservados. “Rimini Street” es una marca comercial registrada de Rimini Street, Inc. en los Estados Unidos y otros países, y Rimini Street, el logotipo de Rimini Street y sus combinaciones, y otras marcas que contengan el símbolo TM son marcas comerciales registradas de Rimini Street, Inc. Todas las marcas comerciales adicionales continúan siendo propiedad de sus respectivos dueños y, a menos que se especifique lo contrario, Rimini Street no declara ninguna afiliación, respaldo o asociación con el titular de dichas marcas comerciales u otras compañías mencionadas en este documento.

rimini street, inc.

Balances generales consolidados condensados no auditados

(En miles, excepto por cantidades de acciones)

activos

31 de marzo de 2021

31 de diciembre de 2020

Activos actuales:

Efectivo y equivalentes de efectivo

$

153,163

$

87,575

Efectivo restringido

334

334

Cuentas por cobrar, netas de la asignación de 1088 USD y 723 USD, respectivamente

83,928

117,937

Costos de contrato diferidos, actuales

13,989

13,918

Gastos prepagados y otros

15,746

13,456

Total de activos corrientes

267,160

233,220

Activos a largo plazo:

Propiedad y equipo, neto de depreciación acumulada y amortización de 11,508 USD y 10,985 USD, respectivamente

4743

4820

Activos de derecho de uso de arrendamiento operativo

16,068

17,521

Costos de contrato diferidos, no corrientes

20,511

21,027

Depósitos y otros

1453

1476

Impuestos sobre la renta diferidos, netos

1633

1871

Activos totales

$

311,568

$

279,935

pasivos, acciones preferenciales reembolsables y déficit de los accionistas

Pasivos corrientes:

Cuentas por pagar

$

2372

$

3241

Compensación, beneficios y comisiones acumulados

33,840

38,026

Otros pasivos devengados

19,063

21,154

Pasivos de arrendamiento operativo, corrientes

3806

3940

Ingresos diferidos, corriente

219,453

228,967

Total de pasivos corrientes

278,534

295,328

Pasivos a largo plazo:

Ingresos diferidos, no corrientes

30,544

27,966

Pasivos de arrendamiento operativo, no corrientes

15,023

15,993

Dividendos PIK acumulados pagaderos

1051

1193

Responsabilidad por certificados amortizables

6790

2122

Otros pasivos a largo plazo

2514

2539

Pasivos totales

334,456

345,141

Acciones preferentes de la Serie A canjeables:

180 acciones autorizadas; 146 y 155 acciones emitidas y en circulación hasta el 31 de marzo de 2021 y el 31 de diciembre de 2020, respectivamente. Preferencia de liquidación de 146,104 USD, neto de descuentos de 14,497 USD y 154,911 USD, neto de descuentos de 17,057 USD, hasta el 31 de marzo de 2021 y el 31 de diciembre de 2020, respectivamente

131,607

137,854

Déficit de los accionistas:

Acciones preferentes, valor nominal por acción de 0.0001 USD. 99,820 acciones autorizadas (excluyendo 180 acciones preferentes de la Serie A); no se ha designado ninguna otra serie

—

—

Acciones ordinarias, valor nominal de 0.0001 USD. 1,000,000 acciones autorizadas; 85,140 y 76,406 acciones emitidas y en circulación hasta el 31 de marzo de 2021 y el 31 de diciembre de 2020, respectivamente

9

8

Capital adicional pagado

152,762

98,258

Otra pérdida global acumulada

(2682

)

(318

)

Déficit acumulado

(304,584

)

(301,008

)

Déficit total de los accionistas

(154,495

)

(203,060

)

Pasivos totales, acciones preferentes reembolsables y déficit de accionistas

$

311,568

$

279,935

rimini street, inc.

Declaraciones de operaciones consolidadas condensadas no auditadas

(En miles, excepto por cantidades de acciones)

Tres meses finalizados

31 de marzo de

2021

2020

Ingresos

$

87,895

$

78,032

Costo de los ingresos

33,836

30,199

Beneficio bruto

54,059

47,833

Gastos operativos:

Ventas y mercadotecnia

30,383

28,412

General y administrativo

16,603

12,001

Cargo por deterioro relacionado con activos de derecho de uso operativos

393

—

Costos de litigio y recuperaciones relacionadas:

Honorarios profesionales y otros costos de litigio

4763

2752

Costos y recuperaciones de seguros, netos

—

921

Costos de litigio y recuperaciones relacionadas, neto

4763

3673

Gastos operativos totales

52,142

44,086

Ingresos operativos

1917

3747

Ingresos no operativos y (gastos):

Gastos por intereses

(47

)

(13

)

Pérdida por cambio en el valor razonable de los certificados amortizables

(4668

)

—

Otros ingresos (gastos), netos

772

(218

)

Ingresos (pérdidas) antes de impuestos sobre la renta

(2026

)

3516

Gastos de impuesto sobre la renta

(1550

)

(971

)

Ingresos netos (pérdida)

$

(3576

)

$

2545

Pérdida neta atribuible a accionistas comunes

$

(9845

)

$

(4085

)

Pérdida neta por acción atribuible a accionistas comunes:

Básico y diluido

$

(0.13

)

$

(0.06

)

Número medio ponderado de acciones ordinarias en circulación:

Básico y diluido

78,733

67,863

rimini street, inc.

Conciliaciones de GAAP a sin GAAP

(en miles)

Tres meses finalizados

31 de marzo de

2021

2020

Conciliación de ingresos operativos sin GAAP:

Ingresos operativos

$

1917

$

3747

Ajustes sin GAAP:

Costos de litigio y recuperaciones relacionadas, neto

4763

3673

Gastos de compensación basados en acciones

2233

1510

Cargo por deterioro relacionado con activos de derecho de uso operativos

393

—

Ingresos operativos sin GAAP

$

9306

$

8930

Conciliación de ingresos netos sin GAAP:

Ingresos netos (pérdida)

$

(3576

)

$

2545

Ajustes sin GAAP:

Costos de litigio y recuperaciones relacionadas, neto

4763

3673

Pérdida por cambio en el valor razonable de los certificados amortizables

4668

—

Gastos de compensación basados en acciones

2233

1510

Cargo por deterioro relacionado con activos de derecho de uso operativos

393

—

Ingresos netos sin GAAP

$

8481

$

7728

Conciliación EBITDA ajustada sin GAAP:

Ingresos netos (pérdida)

$

(3576

)

$

2545

Ajustes sin GAAP:

Gastos por intereses

47

13

Gastos de impuesto sobre la renta

1,550

971

Gastos de depreciación y amortización

584

449

Ebitda

(1,395

)

3978

Ajustes sin GAAP:

Costos de litigio y recuperaciones relacionadas, neto

4763

3673

Pérdida por cambio en el valor razonable de los certificados amortizables

4668

—

Gastos de compensación basados en acciones

2233

1510

Cargo por deterioro relacionado con activos de derecho de uso operativos

393

—

EBITDA ajustado

$

10,662

$

9161

Facturaciones:

Ingresos

$

87,895

$

78,032

Ingresos diferidos, corrientes y no corrientes, al final del periodo

249,997

222,654

Ingresos diferidos, corrientes y no corrientes, al inicio del periodo

256,933

235,498

Cambio en los ingresos diferidos

(6,936

)

(12,844

)

Facturaciones

$

80,959

$

65,188

Acerca de las medidas financieras sin GAAP y ciertas métricas clave

Para proporcionar a los inversionistas y a otras personas información adicional sobre los resultados de Rimini Street, hemos revelado las siguientes medidas financieras sin GAAP y ciertas métricas clave. A continuación hemos descrito los clientes activos, los ingresos recurrentes anuales y la tasa de retención de ingresos, cada uno de los cuales es un indicador operativo clave para nuestro negocio. Además, hemos revelado las siguientes medidas financieras sin GAAP: ingresos operativos sin GAAP, ingresos netos sin GAAP, EBITDA, EBITDA ajustado y facturación. Rimini Street ha proporcionado en las tablas anteriores una conciliación de cada medida financiera sin GAAP utilizada en esta publicación de ganancias con la medida financiera GAAP más directamente comparable. Debido a una reserva de valoración para nuestros activos por impuestos diferidos, no hubo efectos fiscales asociados con ninguno de nuestros ajustes sin GAAP. Estas medidas financieras sin GAAP también se describen a continuación.

El objetivo principal de utilizar medidas sin GAAP es proporcionar información complementaria que la dirección considere que puede resultar útil para los inversionistas y permitir a los inversionistas evaluar nuestros resultados del mismo modo que lo hace la gerencia. También presentamos las medidas financieras sin GAAP porque creemos que ayudan a los inversionistas a comparar nuestro rendimiento en los periodos de reporte de forma coherente, así como a comparar nuestros resultados con los resultados de otras empresas, excluyendo elementos que no creemos que sean indicativos de nuestro rendimiento operativo básico. Concretamente, la gerencia utiliza estas medidas sin GAAP como medidas del rendimiento operativo; para preparar nuestro presupuesto operativo anual; asignar recursos para mejorar el rendimiento financiero de nuestro negocio; evaluar la eficacia de nuestras estrategias comerciales; para proporcionar coherencia y comparabilidad con el rendimiento financiero pasado; para facilitar una comparación de nuestros resultados con los de otras empresas, muchos de los cuales utilizan medidas financieras similares sin GAAP para complementar sus resultados GAAP; y en las comunicaciones con nuestra junta directiva en relación con nuestro rendimiento financiero. Sin embargo, los inversionistas deben ser conscientes de que no todas las empresas definen estas medidas sin GAAP de forma consistente.

La facturación representa el cambio en los ingresos diferidos para el periodo actual más los ingresos para el periodo actual.

El cliente activo es una entidad distinta que adquiere nuestros servicios para respaldar un producto específico, incluida una empresa, una institución educativa o gubernamental, o una unidad de negocio de una empresa. Por ejemplo, contamos como dos clientes activos independientes cuando proporcionamos soporte para dos productos diferentes a la misma entidad. Consideramos que nuestra capacidad para expandir nuestros clientes activos es un indicador del crecimiento de nuestro negocio, el éxito de nuestras actividades de ventas y mercadotecnia y el valor que nuestros servicios aportan a nuestros clientes.

Los ingresos recurrentes anuales son la cantidad de ingresos de suscripción reconocidos durante un trimestre fiscal y multiplicados por cuatro. Esto nos da una indicación de los ingresos que se pueden obtener en el siguiente periodo de 12 meses de nuestra base de clientes existente suponiendo que no se produzcan cancelaciones o cambios de precio durante ese periodo. El ingreso por suscripción excluye cualquier ingreso no recurrente, que hasta la fecha no ha sido significativo.

La tasa de retención de ingresos es el ingreso real de suscripción (basado en USD) reconocido durante un período de 12 meses de clientes que eran clientes el día anterior al inicio de dicho período de 12 meses, dividido por nuestros Ingresos Anuales Periódicos el día anterior al inicio del período de 12 meses.

Los ingresos operativos sin GAAP son ingresos operativos ajustados para excluir: costos de litigio y recuperaciones relacionadas, gastos netos, de compensación basados en acciones y el cargo por deterioro relacionado con activos de derecho de uso. Las exclusiones se analizan con más detalle a continuación.

Los ingresos operativos sin GAAP son ingresos operativos ajustados para excluir: costos de litigio y recuperaciones relacionadas, pérdida por el cambio de valor justo de certificados amortizables, gastos netos de compensación basados en acciones y cargos por deterioro relacionados con activos de uso de derecho. Estas exclusiones se analizan con más detalle a continuación.

Concretamente, la gerencia excluye los siguientes elementos de sus medidas financieras sin GAAP, según corresponda, para los periodos presentados:

Costos de litigio y recuperaciones relacionadas, neto: Los costos de litigio y las recuperaciones de seguros y apelaciones asociadas se relacionan con los costos externos de las actividades de litigio. Estos costos y recuperaciones reflejan los litigios en curso en los que estamos involucrados y no se relacionan con las operaciones diarias ni con nuestro negocio principal de servir a nuestros clientes.

Pérdida por el cambio de valor razonable de certificados amortizables: Hemos decidido excluir las ganancias y pérdidas de los certificados amortizables relacionadas con el cambio en el valor razonable de estos instrumentos, dada la naturaleza financiera de este requisito de valor razonable. No podemos gestionar estas cantidades como parte de nuestras operaciones comerciales ni los costos son fundamentales para atender a nuestros clientes, por lo que los hemos excluido.

Gastos de compensación basados en acciones: Nuestra estrategia de compensación incluye el uso de compensación basada en acciones para atraer y retener a los empleados. Esta estrategia tiene como objetivo principal alinear los intereses de los empleados con los de nuestros accionistas y lograr la retención de empleados a largo plazo, en lugar de motivar o recompensar el rendimiento operativo para un periodo en particular. Como resultado, los gastos de compensación basados en acciones varían por motivos que generalmente no están relacionados con las decisiones operativas y el rendimiento en un periodo concreto.

Cargo por deterioro relacionado con activos de derecho de uso de arrendamiento operativo: Esto se refiere a un cargo por deterioro relacionado con nuestros activos arrendados para una parte de una de nuestras ubicaciones, ya que no utilizamos el espacio.

El EBITDA es el ingreso neto ajustado que excluye: gastos por intereses, gastos por impuesto sobre la renta y gastos por depreciación y amortización.

El EBITDA ajustado es el EBITDA ajustado que excluye: costos de litigio y recuperaciones relacionadas, netos, pérdida por el cambio de valor razonable de certificados amortizables, gastos de compensación basados en acciones y el cargo por deterioro relacionado con activos de derecho de uso operativo, como se mencionó arriba.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20210513005713/es/

CONTACT: Contacto de Relaciones con inversionistas

Dean pohl

Rimini Street, Inc.

+1 925 523-7636

dpohl@riministreet.comContacto con Relaciones con los medios

Michelle McGlocklin

Rimini Street, Inc.

+1 925 523-8414

mmcglocklin@riministreet.com

Keyword: united states north america nevada

Industry keyword: networks internet data management technology software

SOURCE: Rimini Street, Inc.

Copyright Business Wire 2021.

Pub: 05/13/2021 10:46 am/disc: 05/13/2021 10:47 am

http://www.businesswire.com/news/home/20210513005713/es

AP