Rimini Street anuncia los resultados financieros del segundo trimestre fiscal de 2021

鈥淓n el segundo trimestre, seguimos posicionados para lograr nuestro plan de crecimiento estrat茅gico de obtener mil millones de d贸lares en ingresos anuales para 2026. Alcanzamos ingresos r茅cord de 91.6 millones de d贸lares, 16.9 % m谩s que en el mismo periodo del a帽o pasado y por encima del m谩ximo de nuestro rango de orientaci贸n. Tambi茅n cerramos el trimestre con fuerte crecimiento de la facturaci贸n interanual del 44.4 %, un margen bruto superior al 62 % y un conteo de clientes activos que creci贸 22.5 %鈥, declar贸 Seth A. Ravin, cofundador de Rimini Street, director ejecutivo y presidente de la junta. 鈥淎dem谩s, nuestra tasa de retenci贸n de ingresos creci贸 hasta el 94 %, las ventas cruzadas siguieron creciendo como porcentaje de las facturas y conseguimos un crecimiento de las facturas a帽o tras a帽o en las tres regiones de EE. UU.鈥.

鈥淧ara el segundo trimestre, generamos un flujo de efectivo de 22.7 millones de USD y terminamos con m谩s de 110 millones en efectivo鈥, declar贸 Michael L. Perica, director financiero de Rimini Street. 鈥淒urante el trimestre, tambi茅n completamos una recompra de acciones preferentes de la Serie A de 60 millones de d贸lares. Con posterioridad al segundo trimestre, el 20 de julio de 2021, redimimos y retiramos el resto de las Acciones preferentes de la Serie A, con una transacci贸n financiada por financiaci贸n bancaria comercial de 90 millones de USD a un tipo de inter茅s de LIBOR + 1.75 % a 2.50 % en un pr茅stamo a cinco a帽os. Por consiguiente, los costos de financiaci贸n anuales se han reducido en 24 millones de d贸lares en comparaci贸n con el a帽o fiscal 2020. 鈥淗oy estamos emitiendo una gu铆a para los ingresos del tercer trimestre que finaliza el 30 de septiembre de 2021, mantenemos la gu铆a para todo el a帽o 2021 y reafirmamos nuestro compromiso continuo con los objetivos a largo plazo de mejorar el flujo de caja libre y aumentar la rentabilidad de los GAAP鈥.

Aspectos financieros destacados del segundo trimestre de 2021

Las conciliaciones de las medidas financieras sin GAAP proporcionadas en este comunicado de prensa con sus medidas financieras GAAP m谩s directamente comparables se proporcionan en las tablas financieras incluidas al final de este comunicado de prensa. La explicaci贸n de estas medidas, por qu茅 creemos que son significativas y c贸mo se calculan tambi茅n se incluye en el encabezado 鈥淎cerca de las medidas financieras sin GAAP y Ciertas m茅tricas clave鈥.

Aspectos destacados de la empresa del segundo trimestre de 2021

Acontecimientos posteriores

El 20 de julio de 2021, la Empresa complet贸 la recompra de 87.8 millones de USD de valor nominal de las acciones preferentes de la Serie A, m谩s dividendos pagaderos de aproximadamente 0.6 millones de USD, con lo que se canjearon las acciones preferentes de la Serie A en su totalidad. La transacci贸n se financi贸 con una financiaci贸n bancaria comercial de 90 millones de d贸lares por parte de los prestamistas Capital One y Fifth Third Bank a un tipo de LIBOR + 1.75 % a 2.50 % en un pr茅stamo a cinco a帽os.

Gu铆a de ingresos de 2021

La empresa proporciona una previsi贸n de ingresos para el tercer trimestre de 2021 que se situar谩 en el rango de 93.5 millones a 95.5 millones de USD. La empresa mantiene una previsi贸n de ingresos anuales de entre 370 y 380 millones de USD.

Informaci贸n de llamada de conferencia y transmisiones web

El 4 de agosto de 2021, Rimini Street realizar谩 una conferencia telef贸nica y una transmisi贸n web para analizar los resultados del segundo trimestre de 2021 y comentarios sobre el rendimiento del tercer trimestre de 2021 hasta la fecha, a las 5:00 p. m., hora del este/2:00 p. m., hora del Pac铆fico. Habr谩 una transmisi贸n web en vivo del evento disponible en el sitio de Relaciones con los inversionistas de Rimini Street en https://investors.riministreet.com/news-events/events. Los participantes pueden acceder a la llamada de conferencia llamando al (800) 773-2954 en EE. UU. y Canad谩 e ingresar el c贸digo 50194141. Estar谩 disponible una repetici贸n de la retransmisi贸n por Internet durante un m铆nimo de 90 d铆as despu茅s del evento.

Uso de medidas financieras sin GAAP por parte de la empresa

Este comunicado de prensa contiene ciertas 鈥渕edidas financieras sin GAAP鈥. Las medidas financieras sin GAAP no se basan en un conjunto completo de normas o principios contables. Esta informaci贸n sin GAAP complementa y no pretende representar una medida del rendimiento de acuerdo con las divulgaciones requeridas por los principios contables generalmente aceptados de EE. UU., o GAAP. Las medidas financieras sin GAAP deben considerarse como adicionales, y no como sustituto o superior a, las medidas financieras determinadas de acuerdo con GAAP. En las tablas financieras incluidas en este comunicado de prensa se incluye una conciliaci贸n de los resultados GAAP con los resultados sin GAAP. Se presenta bajo el encabezado 鈥淎cerca de medidas financieras sin GAAP y Ciertas m茅tricas clave鈥 es una descripci贸n y explicaci贸n de nuestras medidas financieras sin GAAP.

Acerca de Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), una empresa Russell 2000 庐, es un proveedor global de productos y servicios de software empresarial, el proveedor l铆der de soporte externo para productos de software Oracle y SAP, y un socio de Salesforce. La empresa ofrece servicios de soporte y gesti贸n de aplicaciones integrados, de primer nivel y gran capacidad de respuesta que permiten a los licenciatarios de software empresarial ahorrar costos significativos, liberar recursos para la innovaci贸n y lograr mejores resultados comerciales. Hasta la fecha, m谩s de 4200 organizaciones de Fortune 500, Fortune Global 100, empresas medianas y del sector p煤blico y otras organizaciones de una amplia gama de sectores han confiado en Rimini Street como su proveedor de servicios y productos de software empresarial de aplicaciones de confianza. Para obtener m谩s informaci贸n, ingrese a http://www.riministreet.com, siga a @riministreet a trav茅s de su cuenta de Twitter y encuentre a Rimini Street en Facebook y LinkedIn. (IR-RMNI)

Declaraciones a futuro

Ciertas declaraciones incluidas en este comunicado de prensa no son hechos hist贸ricos, sino declaraciones a futuro para los prop贸sitos de las disposiciones de puerto seguro de la Ley de Reforma de Litigios de Valores Privados (Private Securities Litigation Reform Act) de 1995. Las declaraciones a futuro generalmente van acompa帽adas de palabras como 鈥減uede鈥, 鈥渄eber铆a鈥, 鈥減odr铆a鈥, 鈥減lanea鈥, 鈥減rev茅鈥, 鈥渁nticipa鈥, 鈥渃ree鈥, 鈥渃onsidera鈥, 鈥減redice鈥, 鈥渟upone鈥, 鈥減arece鈥, 鈥渂usca鈥, 鈥渃ontin煤a鈥, 鈥渃reer谩鈥, 鈥減odr谩鈥, 鈥渆spera鈥, 鈥減lanifica鈥 u otras palabras, frases o expresiones similares. Estas declaraciones a futuro incluyen, entre otras, declaraciones sobre nuestras expectativas de eventos y oportunidades futuros, expansi贸n global y otras iniciativas de crecimiento, y nuestras inversiones en dichas iniciativas. Estas declaraciones se basan en diversas suposiciones y en las expectativas actuales de la direcci贸n, y no son predicciones del rendimiento real ni son declaraciones de hechos hist贸ricos. Estas declaraciones est谩n sujetas a una serie de riesgos e incertidumbres con respecto a los negocios de Rimini Street, y los resultados reales pueden diferir materialmente. Entre estos riesgos e incertidumbres se incluyen, entre otros, el impacto de las obligaciones y acuerdos financieros de nuestra l铆nea de cr茅dito actual y los acuerdos de operaci贸n en nuestro negocio y el riesgo de la tasa de inter茅s relacionada, la duraci贸n y el impacto operativo y financiero de la pandemia del COVID-19 en nuestros negocios y el impacto econ贸mico relacionado, as铆 como las medidas tomadas por las autoridades gubernamentales, los clientes u otros en respuesta a la pandemia del COVID-19; los sucesos catastr贸ficos que interrumpan nuestros negocios o los de sus clientes actuales y futuros, los cambios en el entorno comercial en el que opera Rimini Street, incluida la inflaci贸n y las tasas de inter茅s, y las condiciones financieras, econ贸micas, regulatorias y pol铆ticas generales que afectan a la industria en la que opera Rimini Street; los desarrollos adversos en litigios pendientes o en investigaciones del gobierno o cualquier nuevo litigio; nuestra capacidad y necesidad de recaudar capital adicional o financiamiento de deuda en t茅rminos favorables y nuestra capacidad de generar flujos de caja a partir de sus operaciones para ayudar a financiar una mayor inversi贸n en nuestras iniciativas de crecimiento; la suficiencia de efectivo y equivalentes de efectivo incluida bajo nuestra nueva l铆nea de cr茅dito; nuestra capacidad de mantener un sistema eficaz de control interno sobre los informes financieros, y nuestra capacidad para remediar las debilidades materiales identificadas en nuestros controles internos, incluso en relaci贸n con el tratamiento contable de nuestros certificados; los cambios en impuestos, leyes y regulaciones; la actividad de precios y productos competitivos; las dificultades que supone una gesti贸n rentable del crecimiento; la adopci贸n por parte de los clientes de productos y servicios introducidos recientemente, incluidos sus Servicios de gesti贸n de aplicaciones (Application Management Services, AMS), las soluciones de Seguridad avanzada de datos (Advanced Database Security) y los servicios para los productos de Sales Cloud y Service Cloud de Salesforce, junto con otros productos y servicios que Rimini Street planea introducir en un futuro pr贸ximo; la p茅rdida de uno o m谩s miembros del equipo de gerencia de Rimini Street; la incertidumbre sobre el valor a largo plazo de los valores de capital de Rimini Street; y todos los riesgos adicionales analizados en la secci贸n 鈥淔actores de riesgo鈥 del Reporte trimestral en el Formulario 10-Q de Rimini Street presentado el 4 de agosto de 2021 y actualizado peri贸dicamente mediante los futuros reportes anuales en el Formulario 10-K de Rimini Street, los reportes trimestrales en el Formulario 10-Q, los reportes actuales en el Formulario 8-K y otros documentos de Rimini Street ante la Comisi贸n de Bolsa y Valores. Adem谩s, las declaraciones a futuro detallan las expectativas, los planes o los pron贸sticos de Rimini Street de eventos futuros y puntos de vista a la fecha de este comunicado de prensa. Rimini Street anticipa que los eventos y desarrollos posteriores producir谩n un cambio en las evaluaciones de Rimini Street. Sin embargo, a pesar de que con el tiempo Rimini Street puede optar por actualizar estas declaraciones a futuro, Rimini Street renuncia espec铆ficamente a cualquier obligaci贸n de hacerlo, excepto cuando lo requiera la ley. Estas declaraciones a futuro no deben ser consideradas como la representaci贸n de las evaluaciones de Rimini Street al referirse a este comunicado de prensa en una fecha posterior a la de su publicaci贸n.

漏 2021 Rimini Street, Inc. Todos los derechos reservados. 鈥淩imini Street鈥 es una marca comercial registrada de Rimini Street, Inc. en los Estados Unidos y otros pa铆ses, y Rimini Street, el logotipo de Rimini Street y sus combinaciones, y otras marcas que contengan el s铆mbolo TM son marcas comerciales registradas de Rimini Street, Inc. Todas las marcas comerciales adicionales contin煤an siendo propiedad de sus respectivos due帽os y, a menos que se especifique lo contrario, Rimini Street no declara ninguna afiliaci贸n, respaldo o asociaci贸n con el titular de dichas marcas comerciales u otras compa帽铆as mencionadas en este documento.

Rimini street, inc.

Balances generales consolidados condensados no auditados

(En miles, excepto por cantidades de acciones)

Activos

30 de junio de2021

31 de diciembre, 2020

Activos actuales:

Efectivo y equivalentes de efectivo

$

110 387

$

87 575

Efectivo restringido

334

334

Cuentas por cobrar, netas de la asignaci贸n de 960 USD y 723 USD, respectivamente

85 665

117 937

Costos de contrato diferidos, actuales

14 722

13 918

Gastos prepagados y otros

15 593

13 456

Total de activos corrientes

226 701

233 220

Activos a largo plazo:

Propiedad y equipo, neto de depreciaci贸n acumulada y amortizaci贸n de 12 123 USD y 10 985 USD, respectivamente

4465

4820

Activos de derecho de uso de arrendamiento operativo

15 772

17 521

Costos de contrato diferidos, no corrientes

21 839

21 027

Dep贸sitos y otros

1717

1476

Impuestos sobre la renta diferidos, netos

1630

1871

Activos totales

$

272 124

$

279 935

Pasivos, acciones preferenciales reembolsables y d茅ficit de los accionistas

Pasivos corrientes:

Cuentas por pagar

$

4427

$

3241

Compensaci贸n, beneficios y comisiones acumulados

38 650

38 026

Otros pasivos devengados

15 926

21 154

Pasivos de arrendamiento operativo, corrientes

4055

3940

Ingresos diferidos, corriente

229 768

228 967

Total de pasivos corrientes

292 826

295 328

Pasivos a largo plazo:

Ingresos diferidos, no corrientes

35 870

27 966

Pasivos de arrendamiento operativo, no corrientes

14 495

15 993

Dividendos PIK acumulados pagaderos

647

1193

Responsabilidad por certificados amortizables

3092

2122

Otros pasivos a largo plazo

2288

2539

Pasivos totales

349 218

345 141

Acciones preferentes de la Serie A canjeables:

180 acciones autorizadas; 87 acciones emitidas y en circulaci贸n y 155 hasta el 30 de junio de 2021 y el 31 diciembre de 2020, respectivamente. Preferencia de liquidaci贸n de 87 155 USD, neto de los descuentos de 8020 USD y 154 911 USD, neto de los descuentos de 17 057 USD, hasta el 30 de junio de 2021 y el 31 de diciembre de 2020, respectivamente

79 135

137 854

D茅ficit de los accionistas:

Acciones preferentes, valor nominal por acci贸n de 0.0001 USD. 99,820 acciones autorizadas (excluyendo 180 acciones preferentes de la Serie A); no se ha designado ninguna otra serie

鈥

鈥

Acciones ordinarias, valor nominal de 0.0001 USD. 1 000 000 acciones autorizadas; 85 704 acciones emitidas y en circulaci贸n y 76 406 hasta el 30 de junio de 2021 y el 31 de diciembre de 2020, respectivamente

9

8

Capital adicional pagado

143 801

98 258

Otra p茅rdida global acumulada

(2262

)

(318

)

D茅ficit acumulado

(297 777

)

(301 008

)

D茅ficit total de los accionistas

(156 229

)

(203 060

)

Pasivos totales, acciones preferentes reembolsables y d茅ficit de accionistas

$

272 124

$

279 935

Rimini street, inc.

Declaraciones de operaciones consolidadas condensadas no auditadas

(En miles, excepto por cantidades de acciones)

Tres meses finalizados

Seis meses finalizados

30 de junio

30 de junio

2021

2020

2021

2020

Ingresos

$

91 614

$

78 402

$

179 509

$

156 434

Costo de los ingresos

34 595

30 437

68 431

60 636

Beneficio bruto

57 019

47 965

111 078

95 798

Gastos operativos:

Ventas y mercadotecnia

33 157

26 836

63 540

55 248

General y administrativo

16 494

13 133

33 097

25 134

Cargo por deterioro relacionado con activos de derecho de uso operativos

鈥

鈥

393

鈥

Costos de litigio y recuperaciones relacionadas:

Honorarios profesionales y otros costos de litigio

2786

2722

7549

5474

Costos y recuperaciones de seguros, netos

鈥

141

鈥

1062

Costos de litigio y recuperaciones relacionadas, neto

2786

2863

7549

6536

Gastos operativos totales

52 437

42 832

104 579

86 918

Ingresos operativos

4582

5133

6499

8880

Ingresos no operativos y (gastos):

Gastos por intereses

(38

)

(12

)

(85

)

(25

)

Ganancia (p茅rdida) por cambio en el valor razonable de los certificados amortizables

3698

(546

)

(970

)

(546

)

Otros ingresos (gastos), netos

(496

)

(567

)

276

(785

)

Ingresos antes de impuestos sobre la renta

7746

4008

5720

7524

Gastos de impuesto sobre la renta

(939

)

(1084

)

(2489

)

(2055

)

Ingresos netos

$

6807

$

2924

$

3231

$

5469

P茅rdida neta atribuible a accionistas comunes

$

(4846

)

$

(3763

)

$

(14 691

)

$

(7848

)

P茅rdida neta por acci贸n atribuible a accionistas comunes:

B谩sico y diluido

$

(0.06

)

$

(0.06

)

$

(0.18

)

$

(0.12

)

N煤mero medio ponderado de acciones ordinarias en circulaci贸n:

B谩sico y diluido

85 343

68 290

82 056

68 076

Rimini street, inc.

Conciliaciones de GAAP a sin GAAP

(en miles)

Tres meses finalizados

Seis meses finalizados

30 de junio

30 de junio

2021

2020

2021

2020

Conciliaci贸n de ingresos operativos sin GAAP:

Ingresos operativos

$

4582

$

5133

$

6499

$

8880

Ajustes sin GAAP:

Costos de litigio y recuperaciones relacionadas, neto

2786

2863

7549

6536

Gastos de compensaci贸n basados en acciones

2478

1726

4711

3236

Cargo por deterioro relacionado con activos de derecho de uso operativos

鈥

鈥

393

鈥

Ingresos operativos sin GAAP

$

9846

$

9722

$

19 152

$

18 652

Conciliaci贸n de ingresos netos sin GAAP:

Ingresos netos

$

6807

$

2924

$

3231

$

5469

Ajustes sin GAAP:

Costos de litigio y recuperaciones relacionadas, neto

2786

2863

7549

6536

Ganancia (p茅rdida) por cambio en el valor razonable de los certificados amortizables

(3698

)

546

970

546

Gastos de compensaci贸n basados en acciones

2478

1726

4711

3236

Cargo por deterioro relacionado con activos de derecho de uso operativos

鈥

鈥

393

鈥

Ingresos netos sin GAAP

$

8373

$

8059

$

16 854

$

15 787

Conciliaci贸n EBITDA ajustada sin GAAP:

Ingresos netos

$

6807

$

2924

$

3231

$

5469

Ajustes sin GAAP:

Gastos por intereses

38

12

85

25

Gastos de impuesto sobre la renta

939

1084

2489

2055

Gastos de depreciaci贸n y amortizaci贸n

590

438

1174

886

Ebitda

8374

4458

6979

8435

Ajustes sin GAAP:

Costos de litigio y recuperaciones relacionadas, neto

2786

2863

7549

6536

Ganancia (p茅rdida) por cambio en el valor razonable de los certificados amortizables

(3698

)

546

970

546

Gastos de compensaci贸n basados en acciones

2478

1726

4711

3236

Cargo por deterioro relacionado con activos de derecho de uso operativos

鈥

鈥

393

鈥

EBITDA ajustado

$

9940

$

9593

$

20 602

$

18 753

Facturaciones:

Ingresos

$

91 614

$

78 402

$

179 509

$

156 434

Ingresos diferidos, corrientes y no corrientes, al final del periodo

265 638

218 506

265 638

218 506

Ingresos diferidos, corrientes y no corrientes, al inicio del periodo

249 997

222 654

256 933

235 498

Cambio en los ingresos diferidos

15 641

(4148

)

8705

(16 992

)

Facturaciones

$

107 255

$

74 254

$

188 214

$

139 442

Acerca de las medidas financieras sin GAAP y ciertas m茅tricas clave

Para proporcionar a los inversionistas y a otras personas informaci贸n adicional sobre los resultados de Rimini Street, hemos revelado las siguientes medidas financieras sin GAAP y ciertas m茅tricas clave. A continuaci贸n hemos descrito los clientes activos, los ingresos recurrentes anuales y la tasa de retenci贸n de ingresos, cada uno de los cuales es un indicador operativo clave para nuestro negocio. Adem谩s, hemos revelado las siguientes medidas financieras sin GAAP: ingresos operativos sin GAAP, ingresos netos sin GAAP, EBITDA, EBITDA ajustado y facturaci贸n. Rimini Street ha proporcionado en las tablas anteriores una conciliaci贸n de cada medida financiera sin GAAP utilizada en esta publicaci贸n de ganancias con la medida financiera GAAP m谩s directamente comparable. Debido a una reserva de valoraci贸n para nuestros activos por impuestos diferidos, no hubo efectos fiscales asociados con ninguno de nuestros ajustes sin GAAP. Estas medidas financieras sin GAAP tambi茅n se describen a continuaci贸n.

El objetivo principal de utilizar medidas sin GAAP es proporcionar informaci贸n complementaria que la direcci贸n considere que puede resultar 煤til para los inversionistas y permitir a los inversionistas evaluar nuestros resultados del mismo modo que lo hace la gerencia. Tambi茅n presentamos las medidas financieras sin GAAP porque creemos que ayudan a los inversionistas a comparar nuestro rendimiento en los periodos de reporte de forma coherente, as铆 como a comparar nuestros resultados con los resultados de otras empresas, excluyendo elementos que no creemos que sean indicativos de nuestro rendimiento operativo b谩sico. Concretamente, la gerencia utiliza estas medidas sin GAAP como medidas del rendimiento operativo; para preparar nuestro presupuesto operativo anual; asignar recursos para mejorar el rendimiento financiero de nuestro negocio; evaluar la eficacia de nuestras estrategias comerciales; para proporcionar coherencia y comparabilidad con el rendimiento financiero pasado; para facilitar una comparaci贸n de nuestros resultados con los de otras empresas, muchos de los cuales utilizan medidas financieras similares sin GAAP para complementar sus resultados GAAP; y en las comunicaciones con nuestra junta directiva en relaci贸n con nuestro rendimiento financiero. Sin embargo, los inversionistas deben ser conscientes de que no todas las empresas definen estas medidas sin GAAP de forma consistente.

La facturaci贸n representa el cambio en los ingresos diferidos para el periodo actual m谩s los ingresos para el periodo actual.

El cliente activo es una entidad distinta que adquiere nuestros servicios para respaldar un producto espec铆fico, incluida una empresa, una instituci贸n educativa o gubernamental, o una unidad de negocio de una empresa. Por ejemplo, contamos como dos clientes activos independientes cuando proporcionamos soporte para dos productos diferentes a la misma entidad. Consideramos que nuestra capacidad para expandir nuestros clientes activos es un indicador del crecimiento de nuestro negocio, el 茅xito de nuestras actividades de ventas y mercadotecnia y el valor que nuestros servicios aportan a nuestros clientes.

Los ingresos recurrentes anuales son la cantidad de ingresos de suscripci贸n reconocidos durante un trimestre fiscal y multiplicados por cuatro. Esto nos da una indicaci贸n de los ingresos que se pueden obtener en el siguiente periodo de 12 meses de nuestra base de clientes existente suponiendo que no se produzcan cancelaciones o cambios de precio durante ese periodo. El ingreso por suscripci贸n excluye cualquier ingreso no recurrente, que hasta la fecha no ha sido significativo.

La tasa de retenci贸n de ingresos es el ingreso real de suscripci贸n (basado en USD) reconocido durante un per铆odo de 12 meses de clientes que eran clientes el d铆a anterior al inicio de dicho per铆odo de 12 meses, dividido por nuestros Ingresos Anuales Peri贸dicos el d铆a anterior al inicio del per铆odo de 12 meses.

Los ingresos operativos sin GAAP son ingresos operativos ajustados para excluir: costos de litigio y recuperaciones relacionadas, gastos netos, gastos de compensaci贸n basados en acciones y el cargo por deterioro relacionado con activos de derecho de uso. Las exclusiones se analizan con m谩s detalle a continuaci贸n.

Los ingresos operativos sin GAAP son ingresos operativos ajustados para excluir: costos de litigio y recuperaciones relacionadas, p茅rdida por el cambio de valor justo de certificados amortizables, gastos netos de compensaci贸n basados en acciones y cargos por deterioro relacionados con activos de uso de derecho. Estas exclusiones se analizan con m谩s detalle a continuaci贸n.

Concretamente, la gerencia excluye los siguientes elementos de sus medidas financieras sin GAAP, seg煤n corresponda, para los periodos presentados:

Costos de litigio y recuperaciones relacionadas, neto: Los costos de litigio y las recuperaciones de seguros y apelaciones asociadas se relacionan con los costos externos de las actividades de litigio. Estos costos y recuperaciones reflejan los litigios en curso en los que estamos involucrados y no se relacionan con las operaciones diarias ni con nuestro negocio principal de servir a nuestros clientes.

Ganancia (p茅rdida) por cambio en el valor razonable de los certificados amortizables: Hemos decidido excluir las ganancias y p茅rdidas de los certificados amortizables relacionadas con el cambio en el valor razonable de estos instrumentos, dada la naturaleza financiera de este requisito de valor razonable. No podemos gestionar estas cantidades como parte de nuestras operaciones comerciales ni los costos son fundamentales para atender a nuestros clientes, por lo que los hemos excluido.

Gastos de compensaci贸n basados en acciones: Nuestra estrategia de compensaci贸n incluye el uso de compensaci贸n basada en acciones para atraer y retener a los empleados. Esta estrategia tiene como objetivo principal alinear los intereses de los empleados con los de nuestros accionistas y lograr la retenci贸n de empleados a largo plazo, en lugar de motivar o recompensar el rendimiento operativo para un periodo en particular. Como resultado, los gastos de compensaci贸n basados en acciones var铆an por motivos que generalmente no est谩n relacionados con las decisiones operativas y el rendimiento en un periodo concreto.

Cargo por deterioro relacionado con activos de derecho de uso de arrendamiento operativo: Esto se relaciona con un cargo por deterioro relacionado con nuestros activos arrendados por una parte de una de nuestras ubicaciones, ya que ya no utilizamos el espacio.

El EBITDA es el ingreso neto ajustado que excluye: gastos por intereses, gastos por impuesto sobre la renta y gastos por depreciaci贸n y amortizaci贸n.

El EBITDA ajustado es el EBITDA ajustado que excluye: costos de litigio y recuperaciones relacionadas, netos, ganancia (p茅rdida) por el cambio de valor razonable de certificados amortizables, gastos de compensaci贸n basados en acciones y el cargo por deterioro relacionado con activos de derecho de uso operativo, como se mencion贸 arriba.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versi贸n oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptaci贸n y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la 煤nica versi贸n del texto que tendr谩 un efecto legal.

