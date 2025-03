Rimini Street anuncia los resultados financieros y operativos del cuarto trimestre fiscal y del año 2024

LAS VEGAS--(BUSINESS WIRE)--mar. 3, 2025--

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), un proveedor global de soluciones integrales de innovación y soporte de software empresarial, el proveedor líder de soporte externo para software Oracle, SAP y VMware, anunció hoy los resultados para el cuarto trimestre y el año fiscal de 2024 finalizados el 31 de diciembre de 2024.

Seleccione los resultados financieros del cuarto trimestre de 2024

Los ingresos fueron de $ 114,2 millones para el cuarto trimestre de 2024, un aumento del 1,9% en comparación con los $ 112,1 millones del mismo período del año pasado.

Los ingresos en Estados Unidos fueron de 53,1 millones de dólares para el cuarto trimestre de 2024, una disminución del 6,5% en comparación con los 56,8 millones de dólares del mismo período del año pasado.

Los ingresos internacionales fueron de $ 61,1 millones para el cuarto trimestre de 2024, un aumento del 10,5% en comparación con los $ 55,3 millones del mismo período del año pasado.

Los ingresos por suscripción fueron de $ 109,1 millones, lo que representó el 95,5% de los ingresos totales para el cuarto trimestre de 2024, en comparación con los ingresos por suscripción de $ 108,1 millones, que representaron el 96,4% de los ingresos totales para el mismo período del año pasado.

Los ingresos recurrentes anualizados fueron de $414,8 millones para el cuarto trimestre de 2024, una disminución del 4,1% en comparación con los $432,3 millones del mismo período del año pasado.

Los Clientes Activos al 31 de diciembre de 2024 fueron 3081, un aumento del 1,4% en comparación con los 3038 Clientes Activos al 31 de diciembre de 2023.

La tasa de retención de ingresos fue del 88% y del 90% para los últimos 12 meses finalizados el 31 de diciembre de 2024 y 2023, respectivamente.

El margen bruto fue del 63,7% para el cuarto trimestre de 2024, en comparación con el 61,0% del mismo período del año pasado.

El ingreso operativo fue de $14,9 millones para el cuarto trimestre de 2024, en comparación con un ingreso operativo de $11,5 millones para el mismo período del año pasado.

El ingreso operativo no GAAP fue de $19,1 millones para el cuarto trimestre de 2024, en comparación con los $19,3 millones del mismo período del año pasado.

El ingreso neto fue de $6,7 millones para el cuarto trimestre de 2024, en comparación con $9,4 millones para el mismo período del año pasado.

El ingreso neto no GAAP fue de $10,8 millones para el cuarto trimestre de 2024, en comparación con los $17,1 millones del mismo período del año pasado.

El EBITDA ajustado para el cuarto trimestre de 2024 fue de $20,0 millones en comparación con los $21,3 millones del mismo período del año pasado.

Las ganancias básicas y diluidas por acción atribuibles a los accionistas comunes fueron ganancias netas por acción de $0,07 y $0,07, respectivamente, para el cuarto trimestre de 2024, en comparación con ganancias netas básicas y diluidas por acción de $0,10 y $0,10, respectivamente, para el mismo período del año pasado.

Efectivo e inversiones a corto plazo de $88,8 millones al 31 de diciembre de 2024 en comparación con $125,3 millones al 31 de diciembre de 2023.

Se incurrieron en costos de reorganización de $1,1 millones durante el cuarto trimestre de 2024 mientras la Compañía continuaba un proceso para optimizar su estructura de costos.

Seleccione los resultados financieros del año completo 2024

Los ingresos fueron de $428,8 millones en 2024, una disminución del 0,6% en comparación con los $431,5 millones de 2023.

El margen bruto fue del 60,9% en 2024 en comparación con el 62,3% en 2023.

La pérdida operativa fue de $32,1 millones para 2024 en comparación con un ingreso operativo de $43,8 millones para 2023.

El ingreso operativo no GAAP fue de $47,7 millones para 2024 en comparación con $66,1 millones para 2023.

La pérdida neta fue de $36,3 millones para 2024 en comparación con un ingreso neto de $26,1 millones para 2023.

El ingreso neto no GAAP fue de $43,6 millones para 2024 en comparación con $48,4 millones para 2023.

El EBITDA ajustado fue de $53,1 millones para 2024 en comparación con $71,9 millones para 2023

Las ganancias netas básicas y diluidas por acción atribuibles a los accionistas comunes fueron una pérdida neta por acción de $0,40 y $0,40, respectivamente, para 2024, en comparación con las ganancias netas básicas y diluidas por acción de $0,29 y $0,29, respectivamente, para 2023.

Seleccione los resultados operativos del cuarto trimestre de 2024

Se anunciaron nuevos clientes representativos que se cambiaron a Rimini Street o clientes existentes que ampliaron sus acuerdos con la empresa, incluidos los siguientes:

, líder indonesio en producción de acero, ha seleccionado Rimini Support™ for SAP para cubrir sus sistemas S/4HANA y Smart Factory Project, obteniendo una ventaja competitiva al redirigir ahorros y recursos de TI hacia sus iniciativas de Industria 4.0.



, un proveedor líder de equipos de procesos químicos de Corea del Sur, volvió a utilizar Rimini Support™ para los sistemas Oracle EBS y de bases de datos, y los ahorros obtenidos con el cambio están financiando proyectos transformadores, como la innovación impulsada por IA que aumentó la productividad y la rentabilidad.

en un nuevo modelo de software empresarial para desbloquear valor en los sistemas ERP existentes para lograr innovación, crecimiento digital y escalabilidad: transformación sin interrupciones, combinando la plataforma de inteligencia artificial de ServiceNow con el soporte de software empresarial comprobado de Rimini Street.

, que brinda capacidades de seguridad y cumplimiento aún más amplias para las bases de datos comerciales y de código abierto más comunes, incluidas Oracle, SAP, IBM, PostgreSQL y más.

, con una nueva consola de administración que proporciona configuración y administración en un solo panel.

.

Cerró más de 6900 casos de soporte y brindó más de 8300 actualizaciones impositivas, legales y regulatorias a clientes en 22 países, al tiempo que logró una calificación promedio de satisfacción del cliente en la prestación de soporte y los servicios de incorporación de la Compañía de más de 4,9 sobre 5,0 (donde 5,0 se califica como excelente).

Perspectivas de negocio

La Compañía continúa suspendiendo sus orientaciones hasta que haya más claridad sobre los impactos de la actividad litigiosa actual ante los tribunales federales de EE. UU. en el litigio en curso de la Compañía con Oracle.

Uso por parte de la empresa de medidas financieras no GAAP

Este comunicado de prensa contiene ciertas “medidas financieras no GAAP”. Las medidas financieras no GAAP no se basan en un conjunto integral de reglas o principios contables. Esta información no GAAP complementa y no pretende representar una medida de desempeño de acuerdo con las divulgaciones requeridas por los principios de contabilidad generalmente aceptados de los EE. UU. o GAAP. Las medidas financieras no GAAP deben considerarse además de, y no como un sustituto o superior a, las medidas financieras determinadas de acuerdo con los GAAP.

Las conciliaciones de las medidas financieras no GAAP incluidas en este comunicado de prensa y descritas a continuación con sus medidas financieras GAAP más directamente comparables se proporcionan en las tablas financieras incluidas al final de este comunicado de prensa. También se incluye una explicación de estas medidas, por qué creemos que son significativas y cómo se calculan bajo el encabezado “Acerca de las medidas financieras no GAAP y ciertas métricas clave.”

Acerca de Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), una empresa Russell 2000®, es un proveedor mundial de soluciones integrales de soporte e innovación de software empresarial y el principal proveedor de soporte de terceros para software Oracle, SAP y VMware. La empresa ofrece una completa cartera de soluciones unificadas para ejecutar, gestionar, respaldar, personalizar, configurar, conectar, proteger, supervisar y optimizar aplicaciones empresariales, bases de datos y software tecnológico. La empresa ha firmado miles de contratos con organizaciones de Fortune Global 100, Fortune 500, del mercado medio, del sector público y gubernamentales que seleccionaron a Rimini Street como su proveedor de soluciones de software empresarial de misión crítica de confianza y probada y lograron mejores resultados operativos, obtuvieron miles de millones de dólares estadounidenses en ahorros y financiaron inversiones en IA y otras innovaciones.

Para obtener más información, visite www.riministreet.com, y comuníquese con Rimini Street en X, Facebook, Instagram y LinkedIn.

Declaraciones prospectivas

Algunas declaraciones incluidas en esta comunicación no son hechos históricos, sino declaraciones prospectivas a los efectos de las disposiciones de salvaguardia de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995. Las declaraciones prospectivas generalmente están acompañadas de palabras como "anticipar", "creer", "continuar", "podría", "actualmente", "estimar", "esperar", "pronosticar", "futuro", "pretender", "puede", "podría", "perspectiva", "plan", "posible", "meta", "potencial", "predecir", "proyectar", "parecer", "buscar", "debería", "querrá", "haría" u otras palabras, frases o expresiones similares. Estas declaraciones prospectivas incluyen, entre otras, declaraciones sobre nuestras expectativas de eventos futuros, oportunidades futuras, expansión global y otras iniciativas de crecimiento y nuestras inversiones en dichas iniciativas. Estas declaraciones se basan en diversas suposiciones y en las expectativas actuales de la gerencia y no son predicciones del desempeño real ni declaraciones de hechos históricos. Estas declaraciones están sujetas a una serie de riesgos e incertidumbres con respecto al negocio de Rimini Street, y los resultados reales pueden diferir materialmente. Estos riesgos e incertidumbres incluyen, entre otros, desarrollos adversos y costos asociados con la defensa de litigios pendientes o cualquier litigio nuevo, incluida la disposición de mociones pendientes de apelación y cualquier reclamo nuevo; cualquier gasto adicional en el que se incurra para cumplir con cualquier medida cautelar ordenada por los tribunales en relación con el asunto del litigio Rimini II y el impacto en los ingresos y costos de períodos futuros incurridos en relación con estos esfuerzos; cambios en el entorno comercial en el que opera Rimini Street, incluido el impacto de cualquier tendencia macroeconómica y cambios en los tipos de cambio, así como condiciones financieras, económicas, regulatorias y políticas generales que afecten la industria en la que operamos y las industrias en las que operan nuestros clientes; la evolución del panorama de soporte y gestión de software empresarial y nuestra capacidad para atraer y retener clientes y penetrar aún más en nuestra base de clientes; competencia significativa en la industria de servicios de soporte de software; adopción por parte de los clientes de nuestra cartera ampliada de productos y servicios y productos y servicios que esperamos presentar; nuestras expectativas con respecto a nuevas ofertas de productos, asociaciones y programas de alianza, incluyendo, entre otros, nuestra asociación con ServiceNow; nuestra capacidad para aumentar nuestros ingresos y pronosticar con precisión los ingresos, junto con los resultados de cualquier esfuerzo para administrar los costos a la luz de las expectativas de ingresos actuales y la expansión de nuestras ofertas; el impacto esperado de las reducciones en nuestra fuerza laboral durante el último año fiscal y el actual y los costos de reorganización asociados; estimaciones de nuestro mercado potencial total y expectativas de ahorros para los clientes en relación con el uso de otros proveedores; variabilidad de los tiempos en nuestro ciclo de ventas; riesgos relacionados con las tasas de retención,incluyendo nuestra capacidad para predecir con precisión las tasas de retención; la pérdida de uno o más miembros de nuestro equipo de gestión; nuestra capacidad para atraer y retener personal calificado adicional, incluido el personal de ventas, y retener personal clave; nuestro plan de negocios, nuestra capacidad para crecer en el futuro y nuestra capacidad para lograr y mantener la rentabilidad; nuestros planes para reducir la oferta de servicios para los productos Oracle PeopleSoft, que pueden verse afectados por las decisiones pendientes en el litigio Rimini II; la volatilidad del precio de nuestras acciones y el cumplimiento relacionado con los requisitos de la bolsa de valores; nuestra necesidad y capacidad de recaudar capital o financiamiento de deuda en términos favorables y nuestra capacidad para generar flujos de efectivo de las operaciones para ayudar a financiar una mayor inversión en nuestras iniciativas de crecimiento; riesgos asociados con las operaciones globales; nuestra capacidad para prevenir el acceso no autorizado a nuestros sistemas de tecnología de la información y otras amenazas de ciberseguridad; cualquier deficiencia asociada con las tecnologías de inteligencia artificial (IA) generativa potencialmente utilizadas por nosotros o utilizadas por nuestros proveedores externos y proveedores de servicios; nuestra capacidad para proteger la información confidencial de nuestros empleados y clientes y para cumplir con las regulaciones de privacidad; nuestra capacidad para mantener un sistema eficaz de control interno sobre los informes financieros; nuestra capacidad para mantener, proteger y mejorar nuestra marca y propiedad intelectual; cambios en leyes y regulaciones, incluyendo cambios en leyes impositivas o resultados desfavorables de posiciones impositivas que tomamos, costos arancelarios (incluyendo alivio arancelario o la capacidad de mitigar aranceles, particularmente a la luz de políticas propuestas de la nueva administración presidencial), un fracaso de nuestra parte para establecer reservas impositivas adecuadas, o nuestra capacidad para obtener beneficios de nuestras pérdidas operativas netas; cualquier impacto negativo de asuntos ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) en nuestra reputación o negocio y la exposición de nuestro negocio a costos o riesgos adicionales de nuestros informes sobre tales asuntos; nuestra capacidad para mantener nuestra buena reputación con el gobierno de los Estados Unidos y gobiernos internacionales y capturar nuevos contratos con entidades/agencias gubernamentales; las obligaciones de servicio de deuda en curso de nuestra línea de crédito y los convenios financieros y operativos sobre nuestro negocio y el riesgo de tasa de interés relacionado, incluyendo la incertidumbre de la transición a SOFR u otros índices de referencia de tasa de interés; la suficiencia de nuestro efectivo y equivalentes de efectivo para cumplir con nuestros requisitos de liquidez; el monto y el momento de las recompras, si las hubiera, bajo nuestro programa de recompra de acciones y nuestra capacidad para mejorar el valor para los accionistas a través de dicho programa; incertidumbre en cuanto al valor a largo plazo de los valores de renta variable de Rimini Street; eventos catastróficos que alteren nuestro negocio o el de nuestros clientes; y aquellos discutidos bajo el encabezado “Factores de riesgo” en el Informe anual de Rimini Street en el Formulario 10-K presentado el 27 de febrero de 2025, y actualizado periódicamente por los futuros Informes anuales de Rimini Street en el Formulario 10-K,Informes trimestrales en el Formulario 10-Q, informes actuales en el Formulario 8-K y otras presentaciones de Rimini Street ante la Comisión de Bolsa y Valores. Además, las declaraciones prospectivas reflejan las expectativas, planes o pronósticos de Rimini Street sobre eventos y opiniones futuros a la fecha de esta comunicación. Rimini Street anticipa que los eventos y desarrollos posteriores harán que las evaluaciones de Rimini Street cambien. Sin embargo, si bien Rimini Street puede optar por actualizar estas declaraciones prospectivas en algún momento en el futuro, Rimini Street renuncia específicamente a cualquier obligación de hacerlo, excepto según lo exija la ley. No se debe confiar en estas declaraciones prospectivas como si representaran las evaluaciones de Rimini Street a partir de cualquier fecha posterior a la fecha de esta comunicación.

© 2025 Rimini Street, Inc. Todos los derechos reservados. "Rimini Street" es una marca registrada de Rimini Street, Inc. en los Estados Unidos y otros países, y Rimini Street, el logotipo de Rimini Street, y sus combinaciones, y otras marcas marcadas con TM son marcas registradas de Rimini Street, Inc. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios y, a menos que se especifique lo contrario, Rimini Street no reclama ninguna afiliación, respaldo o asociación con ninguno de los titulares de dichas marcas comerciales u otras empresas a las que se hace referencia en este documento.

RIMINI STREET, INC. Balances consolidados condensados ​​no auditados (En miles, excepto los importes por acción) ACTIVOS 31 de diciembre,

2024 31 de diciembre,

2023 Activos corrientes: Efectivo y equivalentes de efectivo $ 88.792 $ 115.424 Efectivo restringido 430 428 Cuentas por cobrar, netas de provisión de $653 y $656, respectivamente 130.784 119.430 Costos contractuales diferidos, corrientes 17.076 17.934 Inversiones a corto plazo — 9.826 Gastos prepagos y otros 19.194 25.647 Activos corrientes totales 256.276 288.689 Activos a largo plazo: bienes y equipo, neto de depreciación y amortización acumuladas de 21,305 dólares y 18,231 dólares, respectivamente 9891 10.496 Activos por derecho de uso en arrendamiento operativo 7161 5941 Costos contractuales diferidos, no corrientes 22.084 23.559 Depósitos y otros 5068 6109 Impuestos sobre la renta diferidos, neto 68.583 59.002 Activos totales $ 369.063 $ 393.796 PASIVOS, ACCIONES PREFERENTES REDIMIBLES Y DÉFICIT DE LOS ACCIONISTAS Pasivo corriente: Vencimientos corrientes de la deuda a largo plazo $ 3093 $ 5912 Cuentas por pagar 5275 5997 Compensación, beneficios y comisiones acumuladas 33.586 38.961 Otros pasivos acumulados 20.688 18.128 Pasivos por arrendamiento operativo, corrientes 3967 4321 Ingresos diferidos, corrientes 257.983 263.115 Pasivos corrientes totales 324.592 336.434 Pasivos a largo plazo: Deuda a largo plazo, neta de vencimientos corrientes 82.187 64.228 Ingresos diferidos, no corrientes 23.214 23.859 Pasivos por arrendamiento operativo, no corrientes 7064 6841 Otros pasivos a largo plazo 1451 1930 Pasivos totales 438.508 433.292 éficit de los accionistas: Acciones preferentes, valor nominal de $0.0001 por acción. Se autorizaron 99,820 acciones (excluidas 180 acciones de acciones preferentes de la Serie A); no se ha designado ninguna otra serie — — Acciones ordinarias, valor nominal de $0.0001. Autorizadas 1,000,000 de acciones; emitidas y en circulación 91,120 y 89,595 acciones, respectivamente. 9 9 Capital adicional pagado 177.533 167.988 Pérdida integral acumulada de otro tipo (7389 ) (4167 ) Déficit acumulado (238.482 ) (202.210 ) Acciones en tesorería (1116 ) (1116 ) Déficit total de los accionistas (69.445 ) (39.496 ) Pasivos totales y déficit de los accionistas $ 369.063 $ 393.796

RIMINI STREET, INC. Estados de resultados consolidados condensados ​​no auditados (En miles, excepto los importes por acción) Tres meses terminados Año terminado 31 de diciembre, 31 de diciembre, 2024 2023 2024 2023 Ganancia $ 114.213 $ 112.111 $ 428.753 $ 431.496 Costo de los ingresos 41.501 43.712 167.731 162.513 Beneficio bruto 72.712 68.399 261.022 268.983 Gastos de explotación: Ventas y marketing 37.437 34.983 149.736 142.339 General y administrativo 18.624 17.568 73.084 73.044 Costos de reorganización 1098 — 5737 59 Costos de litigio y recuperaciones relacionadas: Gastos de litigio — 2743 58.512 2743 Honorarios profesionales y otros costes de litigio 675 1558 6081 7033 Costos de litigio y recuperaciones relacionadas, neto 675 4301 64.593 9776 Gastos operativos totales 57.834 56.852 293.150 225.218 Utilidad (pérdida) operativa 14.878 11.547 (32.128 ) 43.765 Ingresos y (gastos) no operativos: Gastos por intereses (1904 ) (1383 ) (6305 ) (5522 ) Otros ingresos (gastos), neto (24 ) 1189 1790 2989 Ingresos (pérdidas) antes de impuestos sobre la renta 12.950 11.353 (36.643 ) 41.232 Beneficio (gasto) del impuesto sobre la renta (6291 ) (2002 ) 371 (15.173 ) Utilidad neta (pérdida) $ 6659 $ 9351 $ (36.272 ) $ 26.059 Utilidad (pérdida) neta atribuible a los accionistas comunes $ 6659 $ 9351 $ (36.272 ) $ 26.059 Utilidad (pérdida) neta por acción atribuible a los accionistas comunes: Básico $ 0,07 $ $ (0,40 ) $ 0,29 Diluido $ 0,07 $ 0,10 $ (0,40 ) $ 0,29 Número promedio ponderado de acciones ordinarias en circulación: Básico 90.979 89.462 90.503 89.073 Diluido 91.493 89.695 90.503 89.536

RIMINI STREET, INC. Conciliaciones entre GAAP y no GAAP (en miles) Tres meses terminados Año terminado 31 de diciembre, 31 de diciembre, 2024 2023 2024 2023 Conciliación de los ingresos operativos no-GAAP: Utilidad (pérdida) operativa $ 14.878 $ 11.547 $ (32.128 ) $ 43.765 Ajustes no GAAP: Costos de litigio y recuperaciones relacionadas, neto 675 4301 64.593 9.776 Gastos de compensación basados ​​en acciones 2408 3465 9545 12.522 Costos de reorganización 1.098 — 5737 59 Ingresos operativos no GAAP $ 19.059 $ 19.313 $ 47.747 $ 66.122 Conciliación de ingresos netos no GAAP: Utilidad neta (pérdida) $ 6659 $ 9351 $ (36.272 ) $ 26.059 Ajustes no GAAP: Costos de litigio y recuperaciones relacionadas, neto 675 4301 64.593 9776 Gastos de compensación basados ​​en acciones 2408 3465 9545 12.522 Costos de reorganización 1098 — 5737 59 Ingresos netos no GAAP $ 10.840 $ 17.117 $ 43.603 $ 48.416 Conciliación de EBITDA ajustado no GAAP: Utilidad neta (pérdida) $ 6.659 $ 9.351 $ (36.272 ) $ 26.059 Ajustes no GAAP: Gastos por intereses 1904 1383 6305 5522 Impuestos sobre la renta 6291 2002 (371 ) 15.173 Gastos de depreciación y amortización 947 826 3596 2827 EBITDA 15.801 13.562 (26.742 ) 49.581 Ajustes no GAAP: Costos de litigio y recuperaciones relacionadas, neto 675 4301 64.593 9.776 Gastos de compensación basados ​​en acciones 2408 3465 9545 12.522 Costos de reorganización 1098 — 5737 59 EBITDA ajustado $ 19.982 $ 21.328 $ 53.133 $ 71.938 Facturación calculada: Ganancia $ 114.213 $ 112.111 $ 428.753 $ 431.496 Ingresos diferidos, corrientes y no corrientes, al final del período 281.197 286.974 281.197 286.974 Ingresos diferidos, corrientes y no corrientes, inicio del periodo 223.314 238.399 286.974 299.921 Cambio en los ingresos diferidos 57.883 48.575 (5777 ) (12.947 ) Facturación calculada $ 172.096 $ 160.686 $ 422.976 $ 418.549

Acerca de las medidas financieras sin GAAP y ciertas métricas clave

Para brindarles a los inversores y a otras personas información adicional sobre los resultados de Rimini Street, hemos decidido presentar las siguientes medidas financieras sin GAAP y ciertas métricas clave. A continuación hemos descrito los Clientes activos, los Ingresos recurrentes anualizados y la Tasa de retención de ingresos, cada uno de los cuales es una métrica operativa clave para nuestro negocio. Además, hemos divulgado las siguientes medidas financieras sin GAAP: ingresos de explotación sin GAAP, ingresos netos sin GAAP, EBITDA, EBITDA ajustado y facturación. Rimini Street ha proporcionado en las tablas anteriores una conciliación de cada medida financiera sin arreglo a los PCGA utilizada en este comunicado de resultados con la medida financiera según los PCGA que se le puede comparar más directamente. Debido a una provisión de valoración para nuestros activos fiscales diferidos, no hubo efectos fiscales asociados con ninguno de nuestros ajustes sin GAAP. Estas medidas financieras sin GAAP también se describen a continuación.

El objetivo principal de utilizar medidas sin GAAP es proporcionar información complementaria que la dirección considere que puede resultar útil para los inversores y permitir a estos evaluar nuestros resultados del mismo modo que lo hace la gerencia. También presentamos las medidas financieras sin GAAP porque creemos que ayudan a los inversores a comparar nuestro rendimiento en los periodos de reporte de forma coherente, así como a comparar nuestros resultados con los resultados de otras empresas, excluyendo elementos que no creemos que sean indicativos de nuestro rendimiento operativo básico. Concretamente, la dirección utiliza estas medidas sin GAAP como medidas del rendimiento operativo; para preparar nuestro presupuesto operativo anual; asignar recursos para mejorar el rendimiento financiero de nuestro negocio; evaluar la eficacia de nuestras estrategias comerciales; para proporcionar coherencia y comparabilidad con el rendimiento financiero pasado; para facilitar una comparación de nuestros resultados con los de otras empresas, muchos de los cuales utilizan medidas financieras similares sin GAAP para complementar sus resultados GAAP y en las comunicaciones con nuestra junta directiva en relación con nuestro rendimiento financiero. Sin embargo, los inversores deben ser conscientes de que no todas las empresas definen estas medidas sin GAAP de forma consistente.

Facturación : representa el cambio en los ingresos diferidos para el periodo actual más los ingresos para el periodo actual.

Cliente activo : entidad distinta que adquiere nuestros servicios para respaldar un producto específico, incluida una empresa, una institución educativa o gubernamental, o una unidad de negocio de una empresa. Por ejemplo, contamos como dos clientes activos independientes cuando proporcionamos soporte para dos productos diferentes a la misma entidad. Consideramos que nuestra capacidad para expandir nuestros clientes activos es un indicador del crecimiento de nuestro negocio, el éxito de nuestras actividades de ventas y mercadotecnia y el valor que nuestros servicios aportan a nuestros clientes.

Ingresos recurrentes anualizados : cantidad de ingresos de suscripción reconocidos durante un trimestre fiscal y multiplicados por cuatro. Esto nos da una indicación de los ingresos que se pueden obtener en el siguiente periodo de 12 meses de nuestra base de clientes existente suponiendo que no se produzcan cancelaciones o cambios de precio durante ese periodo. El ingreso por suscripción excluye cualquier ingreso no recurrente, que hasta la fecha no ha sido significativo.

Tasa de retención de ingresos : ingreso real de suscripción (basado en USD) reconocido durante un periodo de 12 meses de clientes que eran clientes el día anterior al inicio de dicho periodo de 12 meses, dividido por nuestros ingresos anualizados periódicos el día anterior al inicio del periodo de 12 meses.

Los ingresos operativos no GAAP son los ingresos operativos (pérdidas) ajustados para excluir: costos de litigio y recuperaciones relacionadas, gastos netos de compensación basada en acciones y costos de reorganización. Las exclusiones se analizan con más detalle a continuación.

El ingreso neto no GAAP es el ingreso neto (pérdida) ajustado para excluir: costos de litigio y recuperaciones relacionadas, gastos netos de compensación basada en acciones y costos de reorganización. Estas exclusiones se analizan con más detalle a continuación.

Concretamente, la gerencia excluye los siguientes elementos de sus medidas financieras sin GAAP, según corresponda, para los periodos presentados:

Costos de litigios y recuperaciones relacionadas, netos : los costos de litigios y las recuperaciones asociadas de seguros y recursos se refieren a costos externos de actividades litigiosas. Estos costos y recuperaciones reflejan los litigios en curso en los que estamos implicados, y no están relacionados con las operaciones diarias ni con nuestra actividad principal de prestar servicio a nuestros clientes.

Gastos de remuneración en acciones : nuestra estrategia de remuneración incluye el uso de la remuneración en acciones para atraer y retener a los empleados. Esta estrategia tiene como principal objetivo alinear los intereses de los empleados con los de nuestros accionistas y lograr la retención de los empleados a largo plazo. Como resultado, los gastos de compensación basados en acciones varían por razones que, por lo general, no están relacionadas con las decisiones operativas en un periodo determinado.

Costos de reorganización: costos que consisten, principalmente, de costos de indemnización asociados al plan de reorganización de la Compañía.

El EBITDA es la utilidad (pérdida) neta ajustada para excluir: gastos por intereses, impuestos sobre la renta y gastos de depreciación y amortización.

EBITDA ajustado : excluye costos de litigio y recuperaciones relacionadas, netos, ganancia (pérdida) por el cambio de valor razonable de certificados amortizables, gastos de compensación basados en acciones y el cargo por deterioro relacionado con activos de derecho de uso operativo, como se mencionó arriba.

