Rimini Street anuncia una nueva consola de gestión para el conjunto de soluciones de interoperabilidad Rimini Connect ™

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), un proveedor global de soluciones integrales de innovación y soporte de software empresarial, el proveedor líder de soporte externo para software Oracle, SAP y VMware, anunció hoy Rimini Connect™ Console, una herramienta de gestión de panel único que unifica y simplifica la administración y el monitoreo de Rimini Connect™, el conjunto de soluciones de interoperabilidad líder en la industria de Rimini Street.

Inmediatamente disponible para Rimini Connect™ for Browsers y para soluciones Rimini Connect adicionales en el futuro, Rimini Connect Console es el último avance en el conjunto de soluciones de interoperabilidad de Rimini Street, que están diseñadas para extender la vida útil de los sistemas existentes al aislar las aplicaciones de los cambios en las pilas de tecnología dinámica y los estándares de compatibilidad que de otro modo podrían requerir costosas actualizaciones o desarrollo personalizado.

Rimini Connect Console unifica y automatiza varias funciones importantes en una herramienta de gestión centralizada, como por ejemplo:

“Mantener la interoperabilidad de las aplicaciones con actualizaciones constantes de pilas de tecnología dinámicas es un esfuerzo desafiante, costoso y sin fin que consume potencialmente millones de dólares en actualizaciones de software forzadas o desarrollo de soluciones personalizadas y altamente técnicas”, dijo Desmond Whitt, vicepresidente y gerente general de Rimini Connect, y agregó que “las soluciones de Rimini Connect protegen el software empresarial contra problemas de interoperabilidad y Rimini Connect Console está diseñada para unificar y optimizar el monitoreo y la administración de las soluciones de Rimini Connect a escala, comenzando con Rimini Connect for Browsers”.

Rimini Connect ayuda a las empresas a lograr la modernización sin interrupciones

Basado en la experiencia de Rimini Street de resolver con éxito miles de problemas de compatibilidad para clientes desde 2005, Rimini Connect proporciona un conjunto de soluciones de interoperabilidad perfectas que pueden resolver problemas de compatibilidad sin necesidad de actualizar su software empresarial principal.

Por ejemplo, Rimini Connect for Browsers permite a los equipos de TI implementar las últimas versiones de los navegadores sin demoras ni preocupaciones por el impacto negativo en las versiones actuales de las aplicaciones. También desvincula estratégicamente el software empresarial existente de las dependencias de la versión de la pila de tecnología, lo que proporciona la flexibilidad necesaria para que las organizaciones tomen el control de su hoja de ruta de TI.

Officeworks, un minorista australiano líder con más de 167 tiendas en todo el país y que ya es cliente de Rimini Street para el soporte de sus sistemas SAP, implementó Rimini Connect for Browsers cuando Microsoft anunció que retiraría Internet Explorer 11. Necesitaban asegurarse de que sus aplicaciones críticas para la misión no se vieran comprometidas por el cambio en la disponibilidad del navegador o que no requirieran una actualización costosa y disruptiva para mantener la compatibilidad.

“Este proyecto fue realmente una experiencia de colaboración con el equipo de Rimini Street… Para nosotros, se trataba de hacer que esta transición fuera lo más fluida posible sin interrumpir el negocio, y Rimini Street nos ayudó a lograrlo”, afirmó Michael Howard, director de operaciones de Officeworks.

Rimini Street continúa invirtiendo en el futuro de sus clientes con nuevas capacidades de interoperabilidad

Rimini Street, conocida por ayudar a los clientes a maximizar el potencial de sus inversiones en TI, ganar flexibilidad y disfrutar de un mejor soporte y ahorros de un socio confiable, continúa invirtiendo en soluciones de interoperabilidad como Rimini Connect Console que ayudan a los clientes a escala a preparar sus sistemas existentes y robustos para el futuro y extender su vida útil sin preocuparse por cambiar los estándares de compatibilidad.

“Rimini Connect Console es la última de nuestras ofertas en constante expansión para ayudar a las organizaciones a lograr su objetivo de crecimiento y rentabilidad y, al mismo tiempo, reducir el riesgo”, afirmó Whitt. “No solo ayudamos a prolongar la vida útil de los sistemas, sino que también facilitamos su administración, lo que reduce los costos generales y libera a los equipos para que se concentren en prioridades de mayor valor para el negocio”.

Obtenga más información sobre cómo eliminar los desafíos de interoperabilidad sin actualizaciones eligiendo Rimini Connect.

Acerca de Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), una empresa Russell 2000®, es un proveedor mundial de soluciones integrales de soporte e innovación de software empresarial y el principal proveedor de soporte de terceros para software Oracle, SAP y VMware. La empresa ofrece una completa cartera de soluciones unificadas para ejecutar, gestionar, respaldar, personalizar, configurar, conectar, proteger, supervisar y optimizar aplicaciones empresariales, bases de datos y software tecnológico. La empresa ha firmado miles de contratos con organizaciones de Fortune Global 100, Fortune 500, del mercado medio, del sector público y gubernamentales que seleccionaron a Rimini Street como su proveedor de soluciones de software empresarial de misión crítica de confianza y probada y lograron mejores resultados operativos, obtuvieron miles de millones de dólares estadounidenses en ahorros y financiaron inversiones en IA y otras innovaciones.

Para obtener más información, visite www.riministreet.com, y conéctese con Rimini Street en X, Facebook, Instagram y LinkedIn.

