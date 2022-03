Rimini Street crea el Teatro de las Américas y nombra a un nuevo equipo de liderazgo

Las vegas--(business wire)--mar. 14, 2022--

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), un proveedor global de productos y servicios de software empresarial, el proveedor líder de soporte externo para productos de software de Oracle, SAP y un socio de Salesforce, anunció hoy que la compañía ha combinado sus teatros de Norteamérica y Latinoamérica en un único teatro de las Américas y en un nuevo equipo de dirección del teatro.

El nuevo teatro permitirá optimizar las operaciones conforme la compañía crece, eliminando la necesidad de redundancias de roles y creará un mayor aprovechamiento de operaciones en los costos de mano de obra e infraestructura con el crecimiento en los años venideros, a la vez que se ofrece una experiencia aún más extraordinaria a los clientes. Rimini Street tiene un promedio de satisfacción del cliente de 4.9 de 5.0 para casos e incorporación (en donde 5.0 es “excelente”).

Norteamérica como Latinoamérica son motores de crecimiento importantes para más de la mitad de los ingresos globales de Rimini Street y una parte esencial de la estrategia de crecimiento y los planes de inversión de la compañía. Los clientes se beneficiarán de un acceso a los recursos combinados aún más sencillo y las capacidades del único Teatro de las Américas.

“Combinar nuestros teatros de Norteamérica y Latinoamérica en un Teatro de las Américas tiene sentido operacional conforme perfeccionamos nuestro modelo global de operaciones para el aprovechamiento y la escala”, dijo Gerard Brossard, director de operaciones de Rimini Street. “Nuestros clientes con operaciones en las Américas se beneficiarán del acceso a una gama aún más amplia de talento tecnológico, capacidades y relaciones de confianza”.

Liderazgo en el teatro nuevo

A partir de su éxito demostrado al frente de Norteamérica, se ha designado a Emmanuel Richard para dirigir el nuevo Teatro de las Américas como vicepresidente senior y gerente general. Las responsabilidades de liderazgo de Richard incluyen la visión, estrategia y ejecución para alcanzar los objetivos de ventas y de éxito de los clientes del Teatro para toda la cartera de soluciones de Rimini Street en las cuatro regiones de las Américas: este, centro, oeste y Latinoamérica. Las operaciones en el teatro y las regiones incluyen mercadotecnia, generación de demanda, ventas (nuevas, cruzadas y de renovación), el éxito de los clientes y la prestación de servicios extraordinarios.

“La siguiente etapa de crecimiento de Rimini Street hasta llegar a los mil millones de dólares de ingresos anuales requiere líderes experimentados que tengan la visión, el enfoque, el impulso y la capacidad estratégica y en operaciones para obtener resultados. Emmanuel ha demostrado que puede cumplir con todos estos atributos durante su mandato exitoso al frente del Teatro de Norteamérica”, expresó Brossard. “Aprovechar su liderazgo y su éxito demostrado para acelerar el crecimiento sostenible en todo el Teatro de las Américas es el siguiente paso correcto y natural para conquistar las importantes oportunidades que se presentan”.

Rajib SenGupta fue nombrado recientemente vicepresidente y gerente general del grupo de la región oeste de las Américas. SenGupta es un ejecutivo comprobado y experimentado que llega a Rimini Street con 25 años de éxito en operaciones y liderazgo. Ha desempeñado funciones de liderazgo ejecutivo de ventas en Adobe, HP y Egnyte. SenGupta es un ejecutivo que ha dirigido equipos de ventas y mercadotecnia a gran escala, combinado con su experiencia comprobada en venta de software empresarial en soluciones de TI desplegadas localmente, de nube e híbridas.

“Conforme continuamos con la expansión de nuestro negocio para apoyar las necesidades cambiantes y diversas de los clientes, Rimini Street requiere de talento excepcional y liderazgo comprobado para cumplir con nuestro crecimiento agresivo y objetivos de éxito de los clientes. Rajib tiene la experiencia y las capacidades adecuadas en operaciones”, dijo Richard.

Edenize Maron Gundim continúa como vicepresidente y gerente general del grupo de Latinoamérica de la región de las Américas, cubriendo Sudamérica, Centroamérica, México y el Caribe. Gala Lyne continúa como vicepresidente y gerente general del grupo de la región este de las Américas.

“Edenize es una líder ejecutiva comprobada que ha conseguido una increíble variedad de clientes en casi toda industria de su región: clientes que continuamente califican su experiencia como extraordinaria y demuestran su satisfacción con extensiones de contrato, ampliaciones y referencias entusiastas para nuevos clientes potenciales”, dijo Richard. “Gala es también una líder ejecutiva comprobada con importantes ganancias de clientes que comenzó su carrera en Rimini Street hace muchos años como una de las más exitosas ejecutivas de cuentas. Gala obtuvo un ascenso como directora de ventas, luego vicepresidente de ventas y, recientemente, vicepresidente y gerente general regional del grupo”.

Rimini Street está en proceso de selección de un nuevo vicepresidente y gerente general del grupo para dirigir la región central de las Américas, y Emmanuel Richard es el líder actual de la región central de las Américas.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), una empresa Russell 2000 ®, es un proveedor global de productos y servicios de software empresarial, el proveedor líder de soporte externo para productos de software Oracle y SAP, y un socio de Salesforce. La empresa ofrece servicios de soporte y gestión de aplicaciones integrados, de primer nivel y gran capacidad de respuesta que permiten a los licenciatarios de software empresarial ahorrar costos significativos, liberar recursos para la innovación y lograr mejores resultados comerciales. Hasta la fecha, más de 4,400 organizaciones de Fortune 500, Fortune Global 100, empresas medianas y del sector público y otras organizaciones de una amplia gama de sectores han confiado en Rimini Street como su proveedor de servicios y productos de software empresarial de aplicaciones de confianza. Para obtener más información, ingrese a http://www.riministreet.com, siga a @riministreet a través de su cuenta de Twitter y encuentre a Rimini Street en Facebook y LinkedIn. (IR-RMNI)

Ciertas declaraciones incluidas en este comunicado de prensa no son hechos históricos, sino declaraciones a futuro para los propósitos de las disposiciones de puerto seguro de la Ley de Reforma de Litigios Privados sobre Valores (Private Securities Litigation Reform Act) de 1995. Las declaraciones a futuro generalmente van acompañadas de palabras como “puede”, “debería”, “podría”, “planea”, “prevé”, “anticipa”, “cree”, “considera”, “predice”, “supone”, “parece”, “busca”, “continúa”, “creerá”, “podrá”, “espera”, “planifica” u otras palabras, frases o expresiones similares. Estas declaraciones a futuro incluyen, entre otras, declaraciones sobre nuestras expectativas de eventos y oportunidades futuros, expansión global y otras iniciativas de crecimiento y nuestras inversiones en dichas iniciativas. Estas declaraciones se basan en diversas suposiciones y en las expectativas actuales de la dirección y no son predicciones del rendimiento real ni son declaraciones de hechos históricos. Estas declaraciones están sujetas a una serie de riesgos e incertidumbres con respecto a los negocios de Rimini Street y los resultados reales pueden diferir materialmente. Entre estos riesgos e incertidumbres se incluyen el efecto de las obligaciones y acuerdos financieros de nuestra línea de crédito actual y los acuerdos de operación en nuestro negocio y el riesgo de la tasa de interés relacionada; la duración y el impacto operativo y financiero de la pandemia de la COVID-19 en nuestros negocios y el impacto económico relacionado, así como las medidas tomadas por las autoridades gubernamentales, los clientes u otros en respuesta a la pandemia de la COVID-19; los sucesos catastróficos que interrumpan nuestros negocios o los de nuestros clientes actuales y futuros, los cambios en el entorno comercial en el que opera Rimini Street, incluida la inflación y las tasas de interés, y las condiciones financieras, económicas, regulatorias y políticas generales que afectan al sector en el que opera Rimini Street; los desarrollos adversos en litigios pendientes o en investigaciones del gobierno o cualquier nuevo litigio; nuestra capacidad y necesidad de recaudar capital adicional o financiamiento de deuda en términos favorables y nuestra capacidad de generar flujos de caja de nuestras operaciones para ayudar a financiar una mayor inversión en nuestras iniciativas de crecimiento; la suficiencia de efectivo y equivalentes de efectivo incluida bajo nuestra nueva línea de crédito; nuestra capacidad de mantener un sistema eficaz de control interno sobre los informes financieros y de remediar las debilidades esenciales identificadas en nuestros controles internos, incluido en relación con el tratamiento contable de nuestros certificados; los cambios en impuestos, leyes y reglamentos; la actividad de precios y productos competitivos; los desafíos que supone una gestión rentable del crecimiento; la adopción por parte de los clientes de productos y servicios introducidos recientemente, incluidos sus Servicios de gestión de aplicaciones (Application Management Services, AMS), las soluciones de Seguridad avanzada de datos (Advanced Database Security) y los servicios para los productos de Sales Cloud y Service Cloud de Salesforce, junto con otros productos y servicios que Rimini Street planea introducir en el futuro; la pérdida de uno o más miembros del equipo de gerencia de Rimini Street; la incertidumbre sobre el valor a largo plazo de los valores de capital de Rimini Street; y todos los riesgos adicionales analizados en la sección “Factores de riesgo” del Informe trimestral en el Formulario 10-Q de Rimini Street presentado el 3 de noviembre de 2021 y actualizado periódicamente mediante los futuros informes anuales en el Formulario 10-K de Rimini Street, los informes trimestrales en el Formulario 10-Q, los informes actuales en el Formulario 8-K y otros documentos de Rimini Street ante la Comisión de Bolsa y Valores. Además, las declaraciones a futuro detallan las expectativas, los planes o los pronósticos de Rimini Street de eventos futuros y puntos de vista a la fecha de este comunicado de prensa. Rimini Street prevé que los eventos y desarrollos posteriores producirán un cambio en las evaluaciones de Rimini Street. Sin embargo, a pesar de que con el tiempo Rimini Street puede optar por actualizar estas declaraciones a futuro, Rimini Street renuncia específicamente a cualquier obligación de hacerlo, excepto cuando lo requiera la ley. No se debe confiar en que estas declaraciones a futuro representan las evaluaciones de Rimini Street en cualquier fecha posterior a la fecha de este comunicado de prensa.

© 2022 Rimini Street, Inc. Todos los derechos reservados. “Rimini Street” es una marca comercial registrada de Rimini Street, Inc. en Estados Unidos y otros países, y Rimini Street, el logotipo de Rimini Street y sus combinaciones, y otras marcas que contengan el símbolo TM son marcas comerciales registradas de Rimini Street, Inc. Todas las marcas comerciales adicionales continúan siendo propiedad de sus respectivos dueños y, a menos que se especifique lo contrario, Rimini Street no declara ninguna afiliación, respaldo o asociación con el titular de dichas marcas comerciales u otras compañías mencionadas en este documento.

