Rimini Street en el Reino Unido reconocido entre los diez mejores lugares para trabajar de UK’s Best Workplaces™ 2021

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), un proveedor global de productos y servicios de software empresarial, el proveedor líder de soporte independiente para productos de software Oracle y SAP, y un socio de Salesforce, anunció hoy que se le ha dado reconocimiento en la clasificación de UK’s Best Workplaces™ 2021 con el noveno lugar en la categoría de empresas medianas. Este logro se produce tras el reconocimiento en 2020 como empresa Great Place to Work-Certified™ (GPTW) en el Reino Unido y un lugar entre los 20 primeros en la lista de Best Workplaces™ 2020 en tecnología para medianas empresas. En este último logro, los empleados de Rimini Street en el Reino Unido clasificaron favorablemente a la empresa por su enfoque respecto a la cultura, las políticas en el lugar de trabajo y el bienestar de los empleados, lo que permitió obtener una puntuación del 91 % en Trust Index© y del 95 % en cuanto al compromiso de los empleados.

La empresa obtiene el reconocimiento de UK Best Workplace de 2021 en su primer año de participación

Rimini Street se encuentra entre las 183 organizaciones con sede en el Reino Unido reconocidas por sus empleados como una organización que ha promovido una buena cultura en el lugar de trabajo a través de la confianza, el orgullo y la camaradería durante la pandemia del Covid-19. El premio Best Workplaces™ evalúa tanto la experiencia de los empleados a través de la encuesta Trust Index® como las prácticas de liderazgo y RR. HH. dentro de las organizaciones que brindan una gran cultura en el lugar de trabajo a través de Culture Audit ©. La encuesta analiza varias categorías, como la cultura de la empresa, la seguridad laboral, el enfoque del equipo de liderazgo, el entorno de trabajo, el trabajo en equipo, los valores y la ética. GTPW obtuvo la puntuación de Trust Index de Rimini Street a partir de las respuestas de los empleados y la comparó con datos de 57 países de todo el mundo. Además, GPTW produjo una puntuación de compromiso de los empleados para Rimini Street, que califica el grado de orgullo y lealtad de los empleados hacia la empresa, la importancia que le dan al hecho de trabajar para Rimini Street y si recomendarían la empresa.

“Nos complace anunciar el reconocimiento de Rimini Street como Best Workplace™ 2021 en el Reino Unido durante un año tan difícil, lo cual es un gran logro, al tratarse de su primera participación”, declaró Benedict Gautrey, director general de Great Place to Work® en el Reino Unido. “Este increíble logro está ligado a su sólida cultura empresarial y a su capacidad para priorizar a sus empleados durante este tiempo de incertidumbre garantizando que toda su fuerza laboral (independientemente de si fuera capaz de trabajar o no) mantuviera su empleo. Con su enfoque en fomentar la confianza en toda su cultura organizativa, estoy seguro de que Rimini Street seguirá siendo reconocida como Best Workplace™ en los próximos años”.

“Es un gran placer recibir el reconocimiento como uno de los mejores lugares de trabajo de 2021 de Best Workplaces™ en el Reino Unido, con todo el trabajo que nuestro equipo ha hecho para superar los retos relacionados con la pandemia y para mantener los altos niveles de apoyo que nuestros clientes esperan en estos tiempos difíciles”, comentó Emmanuelle Hose, gerente general regional para Europa, Oriente Medio y África de Rimini Street. “Estamos acostumbrados a trabajar con un modelo distribuido en el que muchos de nuestros empleados trabajan normalmente desde casa, pero en el último año, al pasar a un modelo completamente remoto, aumentamos nuestros programas de bienestar y actividades en línea para garantizar que todos los empleados siguieran sintiéndose apoyados y miembros valiosos de la familia Rimini Street. Como equipo de liderazgo, nos esforzamos por ser abiertos y honestos y actuar siempre con integridad. También nos tomamos el tiempo para divertirnos y celebrar juntos nuestros logros”.

Great Place to Work® es la autoridad global en la cultura del lugar de trabajo. Desde 1992, han encuestado a más de 100 millones de empleados en todo el mundo y han utilizado esos profundos conocimientos para definir qué elemento constituye un gran lugar de trabajo: Confianza. Great Place to Work® en el Reino Unido ayuda a las organizaciones a cuantificar su cultura y a producir mejores resultados empresariales al ofrecer una experiencia de trabajo de alta confianza para todos los empleados. Sus datos de referencia sin parangón se utilizan para reconocer a las organizaciones de Great Place to Work-Certified™, así como a la aclamada Best Workplaces™ del Reino Unido,Best Workplaces™ del Reino Unido para las mujeres y Best Workplaces™ del Reino Unido en las listas de tecnología. Todo lo que hacen se desprende de la misión de construir un mundo mejor ayudando a cada organización a convertirse en un verdadero gran lugar de trabajo.

Acerca de Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI) es un proveedor global de productos y servicios para software empresarial, el proveedor líder de soporte independiente para los productos de software de Oracle y SAP, y socio de Salesforce. La empresa ofrece servicios de soporte y gestión de aplicaciones integrados, de primer nivel y gran capacidad de respuesta que permiten a los licenciatarios de software empresarial ahorrar costos significativos, liberar recursos para la innovación y lograr mejores resultados comerciales. Hasta la fecha, más de 4000 organizaciones de Fortune 500, Fortune Global 100, empresas medianas y del sector público y otras organizaciones de una amplia gama de sectores han confiado en Rimini Street como su proveedor de servicios y productos de software empresarial de aplicaciones de confianza. Para obtener más información, ingrese a http://www.riministreet.com, siga a @riministreet a través de su cuenta de Twitter y encuentre a Rimini Street en Facebook y LinkedIn.

Declaraciones a futuro

Ciertas declaraciones incluidas en este comunicado de prensa no son hechos históricos, sino declaraciones a futuro para los propósitos de las disposiciones de puerto seguro de la Ley de Reforma de Litigios de Valores Privados (Private Securities Litigation Reform Act) de 1995. Las declaraciones a futuro generalmente van acompañadas de palabras como “puede”, “debería”, “podría”, “planea”, “prevé”, “anticipa”, “cree”, “considera”, “predice”, “supone”, “parece”, “busca”, “continúa”, “creerá”, “podrá”, “espera”, “planifica” u otras palabras, frases o expresiones similares. Estas declaraciones se basan en diversas suposiciones y en las expectativas actuales de la dirección, y no son predicciones del rendimiento real ni son declaraciones de hechos históricos. Estas declaraciones están sujetas a una serie de riesgos e incertidumbres con respecto a los negocios de Rimini Street, y los resultados reales pueden diferir materialmente. Entre estos riesgos e incertidumbres se incluyen, entre otras, las acciones de los titulares de las Acciones preferentes de Serie A y los términos y el impacto de las Acciones preferentes de Serie A pendientes en circulación al 13.00 % de Rimini Street; la duración y el impacto económico, operativo y financiero en los negocios de Rimini Street de la pandemia de la COVID-19, así como las medidas tomadas por las autoridades gubernamentales, los clientes u otros en respuesta a la pandemia de la COVID-19; los eventos catastróficos que interrumpen los negocios de Rimini Street o los de sus clientes actuales y futuros, los cambios en el entorno comercial en el que opera Rimini Street, incluida la inflación y las tasas de interés, y las condiciones financieras, económicas, regulatorias y políticas generales que afectan a la industria en la que opera Rimini Street; los desarrollos adversos en litigios pendientes o en investigaciones del gobierno o cualquier nuevo litigio; la capacidad y necesidad de Rimini Street de recaudar capital adicional o financiamiento de deuda en términos favorables y la capacidad de Rimini Street de generar flujos de caja de las operaciones para ayudar a financiar una mayor inversión en las iniciativas de crecimiento de Rimini Street; la suficiencia de Rimini Street de efectivo y equivalentes de efectivo para cumplir con sus requisitos de liquidez; los cambios en los impuestos, las leyes y las regulaciones; la actividad de precios y productos competitivos; las dificultades de la gestión de rentabilidad del crecimiento; la adopción de los clientes de Rimini Street de productos y servicios introducidos recientemente, incluidos sus servicios de gestión de aplicaciones (Application Management Services, AMS), la Advanced Database Security de Rimini Street y los servicios para los productos de Sales Cloud y Service Cloud de Salesforce; junto con otros productos y servicios que Rimini Street planea introducir en un futuro próximo; la pérdida de uno o más miembros del equipo de gerencia de Rimini Street; la incertidumbre sobre el valor a largo plazo de los valores de capital de Rimini Street; y todos los riesgos adicionales analizados en virtud del título “Factores de Riesgo” en el Informe anual del Formulario 10-K de Rimini Street presentado el 3 de marzo de 2021 y actualizado eventualmente en otras presentaciones de Rimini Street ante la Bolsa de Comisión y Valores. Además, las declaraciones a futuro detallan las expectativas, los planes o los pronósticos de Rimini Street de eventos futuros y puntos de vista a la fecha de este comunicado de prensa. Rimini Street anticipa que los eventos y desarrollos posteriores producirán un cambio en las evaluaciones de Rimini Street. Sin embargo, a pesar de que con el tiempo Rimini Street puede optar por actualizar estas declaraciones a futuro, Rimini Street renuncia específicamente a cualquier obligación de hacerlo, excepto cuando lo requiera la ley. Estas declaraciones a futuro no deben ser consideradas como la representación de las evaluaciones de Rimini Street al referirse a este comunicado de prensa en una fecha posterior a la de su publicación.

© 2021 Rimini Street, Inc. Todos los derechos reservados. “Rimini Street” es una marca comercial registrada de Rimini Street, Inc. en los Estados Unidos y otros países, y Rimini Street, el logotipo de Rimini Street y sus combinaciones, y otras marcas que contengan el símbolo TM son marcas comerciales registradas de Rimini Street, Inc. Todas las marcas comerciales adicionales continúan siendo propiedad de sus respectivos dueños y, a menos que se especifique lo contrario, Rimini Street no declara ninguna afiliación, respaldo o asociación con el titular de dichas marcas comerciales u otras compañías mencionadas en este documento.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20210505005699/es/

