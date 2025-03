Rimini Street es homenajeado con varias certificaciones consecutivas de Great Place to Work® por ser un excelente lugar para trabajar y recibe el premio al liderazgo en Asia, Europa y Norteamérica

LAS VEGAS--(BUSINESS WIRE)--mar. 21, 2025--

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), proveedor mundial de soluciones integrales de soporte e innovación de software empresarial y principal proveedor de soporte de terceros para software de Oracle, SAP y VMware, anunció hoy que ha sido galardonada con varias certificaciones consecutivas por su calidad como ámbito laboral, entre ellas, Great Place to Work® en Israel, Japón, Singapur, Reino Unido y Estados Unidos y el premio al gerente general, Best Workplaces™ Korea's Most Respected CEO, entregado a Seth Ravin, gerente general de Rimini Street.

Great Place to Work® es la autoridad mundial en cultura del lugar de trabajo, experiencia de los empleados y comportamientos de liderazgo que han sido eficaces a la hora de ofrecer ingresos líderes en el mercado, retención de empleados y mayor innovación. Los premios Best Workplaces™ se conceden tras una revisión del informe detallado denominado Culture Brief™, en el que se comparan los pares de la industria y de la región.

"Somos un crisol colorido de culturas diversas, con la misma pasión por el éxito; estamos orgullosos de nuestra fuerza de trabajo global y de nuestros directivos apasionados, desde nuestro director general hacia abajo, quienes se han comprometido a hacer de Rimini Street un excelente lugar para trabajar, que todos puedan disfrutar", aseguró Brian Almas, vicepresidente ejecutivo de Recursos humanos globales de Rimini Street".

Los empleados de Rimini Street consideran que reciben un trato justo sin importar su edad, sexo o raza

La encuesta anónima que se les realizó a los empleados de Rimini Street durante las certificaciones demostró que:

La gente recibe un trato justo sin importar su edad (98 %, Japón, 96 %, Israel)

Las personas reciben un trato justo sin importar su sexo (100 %, Singapur, 98 %, Japón, 96 %, Israel)

La gente de aquí recibe un trato justo sin importar su raza (96 %, Israel y Japón)

Los empleados de Rimini Street afirman que se sienten bienvenidos, escuchados y satisfechos con su contribución a la comunidad

Otros aspectos destacados de la encuesta:

Al incorporarse a la empresa, uno se siente bienvenido (100 %, Singapur y Reino Unido, 96 % Israel y Japón, 94 %, EE.UU.)

Mi jefe o supervisor y yo tenemos conversaciones abiertas y sinceras sobre el trabajo (95 %, Reino Unido)

Me siento bien por la forma en que contribuimos a la comunidad (92 %, EE.UU.)

Puedo faltar al trabajo cuando lo considero necesario (91 %, EE.UU.)

"Nuestra política de puertas abiertas le permite a nuestro personal hablar y participar activamente en la proyección de nuestro camino a futuro. Ya sea en persona, en Internet o a distancia, avanzamos juntos como uno solo en Rimini Street", manifestó Almas.

Acerca de Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), una empresa Russell 2000®, es un proveedor mundial de soluciones integrales de soporte e innovación de software empresarial y el principal proveedor de soporte de terceros para software Oracle, SAP y VMware. La empresa ofrece una completa cartera de soluciones unificadas para ejecutar, gestionar, respaldar, personalizar, configurar, conectar, proteger, supervisar y optimizar aplicaciones empresariales, bases de datos y software tecnológico. La empresa ha firmado miles de contratos con organizaciones de Fortune Global 100, Fortune 500, del mercado medio, del sector público y gubernamentales que seleccionaron a Rimini Street como su proveedor de soluciones de software empresarial de misión crítica de confianza y probada y lograron mejores resultados operativos, obtuvieron miles de millones de dólares estadounidenses en ahorros y financiaron inversiones en IA y otras innovaciones.

Para obtener más información, visite www.riministreet.com, y comuníquese con Rimini Street en X, Facebook, Instagram y LinkedIn.

Declaraciones prospectivas

Algunas declaraciones incluidas en esta comunicación no son hechos históricos, sino declaraciones prospectivas a los efectos de las disposiciones de salvaguardia de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995. Las declaraciones prospectivas generalmente están acompañadas de palabras como "anticipar", "creer", "continuar", "podría", "actualmente", "estimar", "esperar", "pronosticar", "futuro", "pretender", "puede", "podría", "perspectiva", "plan", "posible", "meta", "potencial", "predecir", "proyectar", "parecer", "buscar", "debería", "querrá", "haría" u otras palabras, frases o expresiones similares. Estas declaraciones prospectivas incluyen, entre otras, declaraciones sobre nuestras expectativas de eventos futuros, oportunidades futuras, expansión global y otras iniciativas de crecimiento y nuestras inversiones en dichas iniciativas. Estas declaraciones se basan en diversas suposiciones y en las expectativas actuales de la gerencia y no son predicciones del desempeño real ni declaraciones de hechos históricos. Estas declaraciones están sujetas a una serie de riesgos e incertidumbres con respecto al negocio de Rimini Street, y los resultados reales pueden diferir materialmente. Estos riesgos e incertidumbres incluyen, entre otros, desarrollos adversos y costos asociados con la defensa de litigios pendientes o cualquier litigio nuevo, incluida la disposición de mociones pendientes de apelación y cualquier reclamo nuevo; cualquier gasto adicional en el que se incurra para cumplir con cualquier medida cautelar ordenada por los tribunales en relación con el asunto del litigio Rimini II y el impacto en los ingresos y costos de períodos futuros incurridos en relación con estos esfuerzos; cambios en el entorno comercial en el que opera Rimini Street, incluido el impacto de cualquier tendencia macroeconómica y cambios en los tipos de cambio, así como condiciones financieras, económicas, regulatorias y políticas generales que afecten la industria en la que operamos y las industrias en las que operan nuestros clientes; la evolución del panorama de soporte y gestión de software empresarial y nuestra capacidad para atraer y retener clientes y penetrar aún más en nuestra base de clientes; competencia significativa en la industria de servicios de soporte de software; adopción por parte de los clientes de nuestra cartera ampliada de productos y servicios y productos y servicios que esperamos presentar; nuestras expectativas con respecto a nuevas ofertas de productos, asociaciones y programas de alianza, incluyendo, entre otros, nuestra asociación con ServiceNow; nuestra capacidad para aumentar nuestros ingresos y pronosticar con precisión los ingresos, junto con los resultados de cualquier esfuerzo para administrar los costos a la luz de las expectativas de ingresos actuales y la expansión de nuestras ofertas; el impacto esperado de las reducciones en nuestra fuerza laboral durante el último año fiscal y el actual y los costos de reorganización asociados; estimaciones de nuestro mercado potencial total y expectativas de ahorros para los clientes en relación con el uso de otros proveedores; variabilidad de los tiempos en nuestro ciclo de ventas; riesgos relacionados con las tasas de retención,incluyendo nuestra capacidad para predecir con precisión las tasas de retención; la pérdida de uno o más miembros de nuestro equipo de gestión; nuestra capacidad para atraer y retener personal calificado adicional, incluido el personal de ventas, y retener personal clave; nuestro plan de negocios, nuestra capacidad para crecer en el futuro y nuestra capacidad para lograr y mantener la rentabilidad; nuestros planes para reducir la oferta de servicios para los productos Oracle PeopleSoft, que pueden verse afectados por las decisiones pendientes en el litigio Rimini II; la volatilidad del precio de nuestras acciones y el cumplimiento relacionado con los requisitos de la bolsa de valores; nuestra necesidad y capacidad de recaudar capital o financiamiento de deuda en términos favorables y nuestra capacidad para generar flujos de efectivo de las operaciones para ayudar a financiar una mayor inversión en nuestras iniciativas de crecimiento; riesgos asociados con las operaciones globales; nuestra capacidad para prevenir el acceso no autorizado a nuestros sistemas de tecnología de la información y otras amenazas de ciberseguridad; cualquier deficiencia asociada con las tecnologías de inteligencia artificial (IA) generativa potencialmente utilizadas por nosotros o utilizadas por nuestros proveedores externos y proveedores de servicios; nuestra capacidad para proteger la información confidencial de nuestros empleados y clientes y para cumplir con las regulaciones de privacidad; nuestra capacidad para mantener un sistema eficaz de control interno sobre los informes financieros; nuestra capacidad para mantener, proteger y mejorar nuestra marca y propiedad intelectual; cambios en leyes y regulaciones, incluyendo cambios en leyes impositivas o resultados desfavorables de posiciones impositivas que tomamos, costos arancelarios (incluyendo alivio arancelario o la capacidad de mitigar aranceles, particularmente a la luz de políticas propuestas de la nueva administración presidencial), un fracaso de nuestra parte para establecer reservas impositivas adecuadas, o nuestra capacidad para obtener beneficios de nuestras pérdidas operativas netas; cualquier impacto negativo de asuntos ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) en nuestra reputación o negocio y la exposición de nuestro negocio a costos o riesgos adicionales de nuestros informes sobre tales asuntos; nuestra capacidad para mantener nuestra buena reputación con el gobierno de los Estados Unidos y gobiernos internacionales y capturar nuevos contratos con entidades/agencias gubernamentales; las obligaciones de servicio de deuda en curso de nuestra línea de crédito y los convenios financieros y operativos sobre nuestro negocio y el riesgo de tasa de interés relacionado, incluyendo la incertidumbre de la transición a SOFR u otros índices de referencia de tasa de interés; la suficiencia de nuestro efectivo y equivalentes de efectivo para cumplir con nuestros requisitos de liquidez; el monto y el momento de las recompras, si las hubiera, bajo nuestro programa de recompra de acciones y nuestra capacidad para mejorar el valor para los accionistas a través de dicho programa; incertidumbre en cuanto al valor a largo plazo de los valores de renta variable de Rimini Street; eventos catastróficos que alteren nuestro negocio o el de nuestros clientes; y aquellos discutidos bajo el encabezado “Factores de riesgo” en el Informe anual de Rimini Street en el Formulario 10-K presentado el 27 de febrero de 2025, y actualizado periódicamente por los futuros Informes anuales de Rimini Street en el Formulario 10-K,Informes trimestrales en el Formulario 10-Q, informes actuales en el Formulario 8-K y otras presentaciones de Rimini Street ante la Comisión de Bolsa y Valores. Además, las declaraciones prospectivas reflejan las expectativas, planes o pronósticos de Rimini Street sobre eventos y opiniones futuros a la fecha de esta comunicación. Rimini Street anticipa que los eventos y desarrollos posteriores harán que las evaluaciones de Rimini Street cambien. Sin embargo, si bien Rimini Street puede optar por actualizar estas declaraciones prospectivas en algún momento en el futuro, Rimini Street renuncia específicamente a cualquier obligación de hacerlo, excepto según lo exija la ley. No se debe confiar en estas declaraciones prospectivas como si representaran las evaluaciones de Rimini Street a partir de cualquier fecha posterior a la fecha de esta comunicación.

© 2025 Rimini Street, Inc. Todos los derechos reservados. "Rimini Street" es una marca registrada de Rimini Street, Inc. en los Estados Unidos y otros países, y Rimini Street, el logotipo de Rimini Street, y sus combinaciones, y otras marcas marcadas con TM son marcas registradas de Rimini Street, Inc. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios y, a menos que se especifique lo contrario, Rimini Street no reclama ninguna afiliación, respaldo o asociación con ninguno de los titulares de dichas marcas comerciales u otras empresas a las que se hace referencia en este documento.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

