Rimini Street ha recibido siete premios Stevie® por su innovación técnica, excelencia en el servicio al cliente, crecimiento global y responsabilidad corporativa

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), un proveedor global de productos y servicios de software empresarial, proveedor líder de soporte externo para productos de software Oracle y SAP y socio de Salesforce, anunció hoy que ha ganado un total de siete premios Stevie entre los Stevie American Business Awards (ABA) de 2021 y los Stevie International Business Awards (IBA) de 2021.

La innovación en IA se aprovecha para ofrecer el servicio al cliente más receptivo

Rimini Street recibió el premio Gold Stevie por su logro en ciencia o tecnología por su plataforma de soporte de IA exclusiva, pendiente de patente, que ofrece inteligencia proactiva para acelerar un mejor servicio al cliente y disminuye el tiempo de resolución de los casos de los clientes en una media del 23%. La plataforma de soporte de IA fue desarrollada por el equipo de innovación interno de la empresa que ha implementado otras herramientas y tecnologías de soporte innovadoras y patentadas utilizadas para garantizar el modelo de entrega más receptivo en el mercado de soporte de software empresarial. La puntuación de satisfacción de los clientes de la empresa con los casos cerrados promedia 4.9 de 5.0, en una escala en la que 5.0 es “excelente”.

Garantías de servicio mejoradas: los nuevos servicios impulsan la satisfacción del cliente y el crecimiento

Rimini Street también ganó dos premios Stevie a la Empresa del Año: Servicios Informáticos en los premios ABA e IBA de 2021 por la ampliación de su cartera de productos y servicios, los nuevos nombramientos de ejecutivos, el crecimiento de los ingresos y su continua innovación en la prestación de servicios a los clientes. El año pasado, la empresa lanzó la disponibilidad global de Soporte para SAP S/4HANA, mejoró la garantía de respuesta de servicio para los clientes acortando los tiempos de respuesta para los casos críticos de Prioridad 1 de 15 minutos a 10 minutos y superó la marca de 5,000 millones de dólares de ahorro total en costes de mantenimiento entregados a sus clientes desde la creación de la empresa.

Cómo ayudar a los clientes a gestionar los desafíos específicos de la COVID-19

El equipo de Entrega Global de Productos (Global Product Delivery, GPD) de Rimini Street también ganó el Premio Stevie al Equipo de Atención al Cliente del Año en ABA de 2021. El equipo de GPD está formado por cientos de profesionales de todo el mundo responsables de la construcción de actualizaciones fiscales, legales y normativas (TLR) para apoyar los requisitos de TLR para los clientes globales de Rimini Street que operan en 126 países. Es una de las únicas organizaciones del mundo que investiga, analiza, delimita, desarrolla, prueba y ofrece actualizaciones TLR a aquellos que operan software empresarial Oracle E-Business Suite, PeopleSoft, JD Edwards y SAP en docenas de versiones y en las que depende para procesar miles de millones de dólares en transacciones al año.

En un periodo dominado por la legislación gubernamental especial de la COVID-19, las actualizaciones de TLR a menudo fueron inesperadas y urgentes debido a los cambios fiscales y de nómina realizados en docenas de países, lo que añadió importancia y complejidad al trabajo. Durante este periodo, el equipo de GPD proporcionó un total de casi 90,000 actualizaciones individuales en 2020 en 58 países, un aumento del 40% con respecto al año anterior, y que incluyó más de 6,000 actualizaciones de TLR relacionadas con la pandemia a clientes en 42 países.

Un compromiso para apoyar a las comunidades locales

Rimini Street ganó dos premios Stevie por el Programa de Responsabilidad Social Corporativa del Año por el trabajo que se deriva de los esfuerzos de la Fundación global de la empresa. La Rimini Street Foundation es la sección de beneficencia de Rimini Street financiada de forma privada por la empresa y que refleja los corazones, la pasión y los valores de los compañeros de todo el mundo para retribuir por medio del tiempo de los empleados, donaciones en especie y contribuciones financieras. La Fundación fue reconocida por su compromiso continuo de proporcionar alivio a personas y lugares con necesidades extremas. En el último año, para ayudar a combatir los efectos de la pandemia de COVID-19, Rimini Street Foundation proporcionó mascarillas y suministros de limpieza en seis continentes e implementó impresoras 3D para que los empleados imprimieran protectores faciales para los trabajadores de salud de primera línea en hospitales y centros para personas mayores.

“Nos sentimos honrados por haber sido reconocidos una vez más con los prestigiosos Premios Stevie por nuestro compromiso con la innovación, la excelencia en el servicio al cliente, la expansión, el crecimiento y la retribución a una comunidad global con tanta necesidad de asistencia”, dijo Seth A. Ravin, director ejecutivo de Rimini Street. “Aportamos la misma pasión por la excelencia en el servicio al cliente que aportamos a las actividades de nuestra Fundación en las comunidades en las que vivimos y trabajamos, y no podría estar más orgulloso del servicio de misión crítica, las 24 horas del día, los 7 días de la semana y los 365 días del año que nuestra familia global de Rimini ofrece a nuestros clientes y el apoyo que proporcionamos a nuestras comunidades necesitadas”.

Acerca de Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), una empresa Russell 2000 ®, es un proveedor global de productos y servicios para software empresarial, el proveedor líder de soporte externo para los productos de software de Oracle y SAP y socio de Salesforce. La empresa ofrece servicios de soporte y gestión de aplicaciones integrados, de primer nivel y gran capacidad de respuesta que permiten a los licenciatarios de software empresarial ahorrar costos significativos, liberar recursos para la innovación y lograr mejores resultados comerciales. Hasta la fecha, más de 4200 organizaciones de Fortune 500, Fortune Global 100, empresas medianas y del sector público y otras organizaciones de una amplia gama de sectores han confiado en Rimini Street como su proveedor de servicios y productos de software empresarial de aplicaciones de confianza. Para obtener más información, ingrese a http://www.riministreet.com, siga a @riministreet a través de su cuenta de Twitter y encuentre a Rimini Street en Facebook y LinkedIn.

Declaraciones a futuro

Ciertas declaraciones incluidas en este comunicado de prensa no son hechos históricos, sino declaraciones a futuro para los propósitos de las disposiciones de puerto seguro de la Ley de Reforma de Litigios de Valores Privados (Private Securities Litigation Reform Act) de 1995. Las declaraciones a futuro generalmente van acompañadas de palabras como “puede”, “debería”, “podría”, “planea”, “prevé”, “anticipa”, “cree”, “considera”, “predice”, “supone”, “parece”, “busca”, “continúa”, “creerá”, “podrá”, “espera”, “planifica” u otras palabras, frases o expresiones similares. Estas declaraciones a futuro incluyen, entre otras, declaraciones sobre nuestras expectativas de eventos y oportunidades futuros, expansión global y otras iniciativas de crecimiento y nuestras inversiones en dichas iniciativas. Estas declaraciones se basan en diversas suposiciones y en las expectativas actuales de la dirección y no son predicciones del rendimiento real ni son declaraciones de hechos históricos. Estas declaraciones están sujetas a una serie de riesgos e incertidumbres con respecto a los negocios de Rimini Street y los resultados reales pueden diferir materialmente. Entre estos riesgos e incertidumbres se incluyen el efecto de las obligaciones y acuerdos financieros de nuestra línea de crédito actual y los acuerdos de operación en nuestro negocio y el riesgo de la tasa de interés relacionada, la duración y el impacto operativo y financiero de la pandemia del COVID-19 en nuestros negocios y el impacto económico relacionado, así como las medidas tomadas por las autoridades gubernamentales, los clientes u otros en respuesta a la pandemia del COVID-19; los sucesos catastróficos que interrumpan nuestros negocios o los de sus clientes actuales y futuros, los cambios en el entorno comercial en el que opera Rimini Street, incluida la inflación y las tasas de interés, y las condiciones financieras, económicas, regulatorias y políticas generales que afectan al sector en el que opera Rimini Street; los desarrollos adversos en litigios pendientes o en investigaciones del gobierno o cualquier nuevo litigio; nuestra capacidad y necesidad de recaudar capital adicional o financiamiento de deuda en términos favorables y nuestra capacidad de generar flujos de caja de sus operaciones para ayudar a financiar una mayor inversión en nuestras iniciativas de crecimiento; la suficiencia de efectivo y equivalentes de efectivo incluida bajo nuestra nueva línea de crédito; nuestra capacidad de mantener un sistema eficaz de control interno sobre los informes financieros y de remediar las debilidades materiales identificadas en nuestros controles internos, incluso en relación con el tratamiento contable de nuestros certificados; los cambios en impuestos, leyes y reglamentos; la actividad de precios y productos competitivos; las dificultades que supone una gestión rentable del crecimiento; la adopción por parte de los clientes de productos y servicios introducidos recientemente, incluidos sus Servicios de gestión de aplicaciones (Application Management Services, AMS), las soluciones de Seguridad avanzada de datos (Advanced Database Security) y los servicios para los productos de Sales Cloud y Service Cloud de Salesforce, junto con otros productos y servicios que Rimini Street planea introducir en un futuro próximo; la pérdida de uno o más miembros del equipo de gerencia de Rimini Street; la incertidumbre sobre el valor a largo plazo de los valores de capital de Rimini Street; y todos los riesgos adicionales analizados en la sección “Factores de riesgo” del Informe trimestral en el Formulario 10-Q de Rimini Street presentado el 4 de agosto de 2021 y actualizado periódicamente mediante los futuros informes anuales en el Formulario 10-K de Rimini Street, los informes trimestrales en el Formulario 10-Q, los informes actuales en el Formulario 8-K y otros documentos de Rimini Street ante la Comisión de Bolsa y Valores. Además, las declaraciones a futuro detallan las expectativas, los planes o los pronósticos de Rimini Street de eventos futuros y puntos de vista a la fecha de este comunicado de prensa. Rimini Street anticipa que los eventos y desarrollos posteriores producirán un cambio en las evaluaciones de Rimini Street. Sin embargo, a pesar de que con el tiempo Rimini Street puede optar por actualizar estas declaraciones a futuro, Rimini Street renuncia específicamente a cualquier obligación de hacerlo, excepto cuando lo requiera la ley. No se debe confiar en que estas declaraciones a futuro representan las evaluaciones de Rimini Street en cualquier fecha posterior a la fecha de este comunicado de prensa.

© 2021 Rimini Street, Inc. Todos los derechos reservados. “Rimini Street” es una marca comercial registrada de Rimini Street, Inc. en Estados Unidos y otros países, y Rimini Street, el logotipo de Rimini Street y sus combinaciones, y otras marcas que contengan el símbolo TM son marcas comerciales registradas de Rimini Street, Inc. Todas las marcas comerciales adicionales continúan siendo propiedad de sus respectivos dueños y, a menos que se especifique lo contrario, Rimini Street no declara ninguna afiliación, respaldo o asociación con el titular de dichas marcas comerciales u otras compañías mencionadas en este documento.

