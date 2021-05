Rimini Street India certificada como empresa Great Place to Work®

Las vegas--(business wire)--may. 21, 2021--

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), un proveedor global de productos y servicios de software empresarial, el proveedor líder de soporte de terceros para productos de software Oracle y SAP, y socio de Salesforce, anunció hoy que Rimini Street India Operations Private Ltd. ha ganado la designación de Great Place to Work-Certified TM. Basándose en los comentarios validados de los empleados recopilados mediante la rigurosa metodología basada en datos de Great Place to Work, la certificación confirmó que el 94 % de los empleados creen que Rimini Street India sobresalió en la formación de una cultura de empresa de alta confianza y en la creación de un entorno de trabajo positivo para todos.

Rimini Street India Certified as Great Place to Work® Company (Photo: Business Wire)

Como parte del proceso de evaluación, los empleados de Rimini Street India participaron en la encuesta Trust Index© de Great Place to Work para evaluar el panorama cultural general de la organización y los niveles de compromiso de los empleados. En segundo lugar, Culture Audit© detalló las mejores prácticas de Rimini Street en cuanto al compromiso de los empleados durante todo el ciclo de vida del empleado, que incluyen prácticas de inducción de empleados y programas de compañerismo para involucrar a nuevos empleados, capacitación y certificaciones disponibles y un programa de crecimiento profesional formal para fomentar oportunidades profesionales. Los programas adicionales de compromiso incluyen programas de bienestar para empleados, como campamentos de salud, talleres de yoga y fitness, eventos deportivos anuales, actividades en grupo y una cadencia regular de encuestas para empleados para conectar y recopilar opiniones. Los empleados puntuaron muy bien a Rimini Street en cinco áreas clave de compromiso, incluyendo credibilidad, respeto, justicia, orgullo y camaradería.

Great Place to Work® Institute de India evalúa y reconoce a las empresas con los mejores lugares de trabajo y cultura de su clase. La certificación de Rimini Street pone el foco en su diligencia para crear una cultura de trabajo que involucre y mejore la experiencia de los empleados y promueva los valores de credibilidad, respeto, justicia, orgullo y camaradería.

En la actualidad, Rimini Street India emplea a más de 400 profesionales que trabajan en Bangalore, Hyderabad y otras ciudades de la India. Los empleados de Rimini Street India trabajan en finanzas, RR. HH., legal, TI, seguridad global, marketing, operaciones de ventas, incorporación de clientes, desarrollo de software, sistemas de calidad, innovación tecnológica, inteligencia artificial, operaciones globales y prestación de soporte. El equipo de Rimini Street India contribuye de forma significativa al crecimiento global de la empresa y a una satisfacción media de 4.9/5.0 del cliente sin igual para los casos (donde 5.0 es “excelente”).

“Estar certificados por Great Place to Work es un aval gratificante de nuestros empleados que reconoce el compromiso de Rimini Street de fomentar un entorno de trabajo inclusivo, atractivo y comprensivo”, dijo Raju Gadiraju, Director General de Rimini Street India Operations Private Ltd. “Rimini Street es un gran lugar para trabajar, no solo por los programas que tenemos implantados, sino porque nuestro personal está profundamente comprometido a crear un lugar de trabajo colaborativo y de apoyo. Juntos, refuerzan Rimini Street como empleador preferido en nuestro sector y garantizan un equipo más feliz y bien equilibrado que ayuda a impulsar los resultados comerciales y marcar la diferencia para nuestros clientes y comunidades en las que vivimos y trabajamos”.

Great Place to Work® Institute es una aclamada organización internacional con una plataforma de experiencia de los empleados para evaluar e identificar empresas con mejores prácticas y programas en gestión de recursos humanos y cultura empresarial. Cada año, más de 10,000 organizaciones de más de 60 países se asocian con Great Place to Work Institute para evaluar, comparar y planificar acciones para fortalecer su cultura laboral. Su metodología se reconoce como rigurosa y objetiva, y se considera el estándar de oro para definir grandes lugares de trabajo en organizaciones empresariales, académicas y gubernamentales.

Acerca de Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI) es un proveedor global de productos y servicios para software empresarial, el proveedor líder de soporte externo para los productos de software de Oracle y SAP, y socio de Salesforce. La empresa ofrece servicios de soporte y gestión de aplicaciones integrados, de primer nivel y gran capacidad de respuesta que permiten a los licenciatarios de software empresarial ahorrar costos significativos, liberar recursos para la innovación y lograr mejores resultados comerciales. Hasta la fecha, más de 4,000 organizaciones de Fortune 500, Fortune Global 100, empresas medianas y del sector público y otras organizaciones de una amplia gama de sectores han confiado en Rimini Street como su proveedor de servicios y productos de software empresarial de aplicaciones de confianza. Para obtener más información, ingrese a http://www.riministreet.com, siga a @riministreet a través de su cuenta de Twitter y encuentre a Rimini Street en Facebook y LinkedIn.

Declaraciones a futuro

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

