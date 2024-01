Las vegas--(business wire)--ene. 24, 2024--

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), proveedor mundial de soporte, productos y servicios integrales de software empresarial, proveedor líder de soporte de terceros para software Oracle y SAP, y socio de Salesforce y AWS, celebra diez años de éxito desde el inicio de sus operaciones en Japón. El hito se marcó mediante la inauguración de una oficina nueva y más amplia en Tokio, construida para alojar a una cantidad mayor de empleados y servir como un centro para celebrar reuniones estratégicas con ejecutivos y casi 400 clientes.

“Desde nuestro primer cliente que aún sigue muy entusiasmado, hasta los cientos de clientes actuales en todo Japón pertenecientes a casi todos los sectores de la industria, incluidas marcas renombradas con un historial de hace un siglo en la región, estamos muy agradecidos por la confianza depositada en Rimini Street. Como desde el primer día hasta ahora, con diez años de esfuerzo, nuestra dedicación para brindar un servicio extraordinario sigue tan sólida como siempre”, manifestó Seth Ravin, presidente y socio de TI de confianza, y nuestro éxito duradero en Japón refleja nuestro compromiso inquebrantable con la excelencia, la innovación y nuestra gente”.

Rimini Street crea una comunidad de ejecutivos que invierten en el futuro de Japón

En la última década y desde 2015, bajo el liderazgo del vicepresidente global y director general regional de Japón, Yorio Wakisaka, Rimini Street se ha erigido como un reconocido líder y socio de confianza de ejecutivos de TI y finanzas. Tal como se reflejó con el reciente programa Street Smart celebrado en Tokio, que convocó a 200 directores de Experiencias y líderes de TI influyentes en una sola reunión, la región continúa sirviendo como una plataforma muy valiosa para los pensadores más innovadores y significativas conexiones entre pares.

“Nuestra primera reunión de clientes fue íntima, cabía en un pequeño restaurante para tener conversaciones y compartir ideas de manera más reservada. En la actualidad, nuestros eventos Street Smart son considerados como eventos anuales de gran envergadura que nuestros clientes y huéspedes invitados no pueden perderse en Tokio y Osaka. Nos complace y estimula la forma en que la comunidad empresarial ha adoptado a Street Smart como algo propio, dejando de lado los límites de los cargos y la competencia para ampliar su conocimiento, resolver desafíos de TI complejos y vigorizar el futuro de Japón juntos a través del poder de la tecnología”, señaló Wakisaka.

Atraer al mejor talento mediante el poder de la cultura extraordinaria

Los valores esenciales de Rimini Street, conocidos como las 4 C: compañía, clientes, colegas y comunidad, están muy arraigados en toda la empresa a nivel mundial, ya que cada región adopta los valores de la manera en que más impacta a su región. El entorno laboral dinámico y favorable de Rimini Street Japón ha sido reconocido mediante varios galardones por su cultura de lugar de trabajo, al obtener las prestigiosas certificaciones de Great Place to Work ® por segundo año consecutivo desde su primera participación en el programa en 2022.

Un aspecto fundamental del excepcional ambiente laboral de Rimini Street se atribuye a su beneficio de la semana flexible de cuatro días de trabajo, que les brinda a los empelados más tiempo para dedicarse a su bienestar y lograr el equilibrio entre el trabajo y su vida personal. Desde que se lanzó el programa en julio de 2022, los empleados de Rimini Street Japón han seguido proporcionando un extraordinario servicio a los clientes de manera puntual, al contribuir a la excelente calificación de satisfacción de los clientes de 4.9 de 5.0 para casos cerrados, y al responder en un promedio de menos de 2 minutos para casos con prioridad a través de un ingeniero especializado y de renombre en su idioma local.

“Es matemática pura: empleados felices + objetivo en común = clientes felices. Esa es nuestra fórmula que nos ayuda a atraer y mantener al mejor talento, brindar un servicio extraordinario y continuar ampliando nuestra base de clientes año tras año”, indicó Tomonori Oku, vicepresidente de Japan Service Delivery. “Liderar a nuestros brillantes ingenieros y sumar historias increíbles sobre cómo aportamos un gran valor a nuestros clientes a diario es realmente maravilloso”.

Compartir AMOR de RMNI, una donación, un evento voluntario a la vez

La Fundación Rimini Street, programa de beneficencia autofinanciado de la empresa, se lanzó en 2015 para retribuir a las comunidades con necesidades. Es impulsado por el Comité Directivo Mundial que representa a la diversa fuerza laboral de Rimini Street. Desde su creación, los colegas de Rimini Street Japón se han reunido para realizar actividades de voluntariado en equipo memorables y brindar donaciones económicas y en especie a través del Programa de Donaciones Dirigido por Empleados.

“Nuestros colegas están invitados a proponer sus organizaciones benéficas favoritas a través del Programa de Donaciones Dirigido por Empleados, que nos permite representar a las necesidades de la comunidad de manera única. De ese modo, se compartieron muchos fondos con organizaciones sin fines de lucro en la región, incluidas las que ayudan a las familias a acceder a alimentos nutritivos, las que dan trabajo a las personas con limitaciones visuales, y muchas más. Cada donación, cada evento, es un recuerdo que guardo en el corazón”, dijo Reiko Osugi, exmiembro del comité de la Fundación Rimini Street y administrador de ventas de Rimini Street.

En 2023, Rimini Street Japón fue elegido para celebrar la edición anual del Programa de Donaciones RMNI LOVE , que destinó 50 000 millones de dólares a organizaciones benéficas en la región que ayudan a promover su misión de “dejar el mundo en mejores condiciones de cómo lo encontramos”.

“Al reflejar 10 años de éxito en la región, no puedo sentirme más que orgulloso de lo que hemos logrado como equipo. Nuestra historia es sólo el comienzo, como nuestro crecimiento, ¡y no podemos esperar a lograr muchos más hitos con nuestra comunidad japonesa, comenzando con una invitación para recorrer nuestra oficina nueva en el último piso del edificio Gate City Ohsaki!”, manifestó Ravin.

Acerca de Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), una empresa del índice Russell 2000 ® es un proveedor mundial de soporte, productos y servicios integrales de software empresarial, el principal proveedor de soporte de terceros para software Oracle y SAP y un socio de Salesforce y AWS. La empresa opera en todo el mundo y ofrece una completa familia de soluciones unificadas para ejecutar, gestionar, dar soporte, personalizar, configurar, conectar, proteger, supervisar y optimizar aplicaciones empresariales, bases de datos y software tecnológico, y permite a los clientes lograr mejores resultados empresariales, reducir significativamente los costos y reasignar recursos para la innovación. Hasta la fecha, más de 5300 organizaciones de Fortune 500, Fortune Global 100, del mercado medio, del sector público y de otros sectores de una amplia gama de industrias confiaron en Rimini Street como su proveedor de confianza de soluciones de software empresarial. Para obtener más información, visite riministreet.com y conéctese con Rimini Street en Twitter , Instagram , Facebook y LinkedIn . (IR-RMNI)

Declaraciones prospectivas

Algunas de las afirmaciones que se incluyen en esta comunicación no son hechos históricos, sino previsiones a efectos de las disposiciones de salvaguardia de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995. Las declaraciones prospectivas suelen ir acompañadas de palabras como "anticipar", "creer", "continuar", "podría", "actualmente", "estimar", "esperar", "futuro", "pretender", "puede", "podría", "perspectiva", "planear", "posible", "potencial", "predecir", "proyectar", "parecer", "buscar", "debería", "hará", "haría" u otras palabras, frases o expresiones similares. Estas afirmaciones de carácter prospectivo incluyen, entre otras, las relativas a nuestras expectativas sobre eventos futuros, oportunidades futuras, expansión global y otras iniciativas de crecimiento, así como nuestras inversiones en tales iniciativas. Estas afirmaciones se basan en diversas suposiciones y en las expectativas actuales de la dirección, y no son predicciones de resultados reales ni hechos históricos. Estas declaraciones están sujetas a una serie de riesgos e incertidumbres en relación con el negocio de Rimini Street, y los resultados reales pueden diferir sustancialmente. Estos riesgos e incertidumbres incluyen, pero no se limitan a, desarrollos adversos y costos asociados con la defensa de litigios pendientes o cualquier nuevo litigio, incluida la disposición de mociones de apelación pendientes y cualquier nueva demanda; gastos adicionales en los que incurrir para cumplir con las medidas cautelares contra algunas de nuestras prácticas empresariales y el impacto en los ingresos y costos de futuros periodos; los cambios en el entorno empresarial en el que opera Rimini Street, incluido el impacto de cualquier tendencia económica recesiva y las variaciones en los tipos de cambio, así como las condiciones financieras, económicas, normativas y políticas generales que afectan a la industria en la que operamos y a las industrias en las que operan nuestros clientes; la evolución del panorama de gestión y soporte de software empresarial y nuestra capacidad para atraer y retener clientes y penetrar aún más en nuestra base de clientes; la competencia significativa en el sector de los servicios de soporte de software; la adopción por parte de los clientes de nuestra cartera ampliada de productos y servicios y de los productos y servicios que esperamos introducir; nuestra capacidad para mantener o lograr el crecimiento de los ingresos o la rentabilidad, gestionar nuestro costo de ingresos y prever con precisión los ingresos; las estimaciones de nuestro mercado total accesible y las expectativas de ahorro de los clientes en relación con el uso de otros proveedores; la variabilidad de los plazos en nuestro ciclo de ventas; los riesgos relacionados con los índices de retención, incluida nuestra capacidad para predecir con exactitud los índices de retención; la pérdida de uno o más miembros de nuestro equipo directivo; nuestra capacidad para atraer y retener a empleados cualificados y personal clave; los retos de gestionar el crecimiento de forma rentable; nuestra necesidad y capacidad para obtener financiación adicional de capital o deuda en condiciones favorables y nuestra capacidad para generar flujos de caja de las operaciones para ayudar a financiar una mayor inversión en nuestro crecimiento; el impacto de las cuestiones medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG); los riesgos asociados a las operaciones globales; nuestra capacidad para impedir el acceso no autorizado a nuestros sistemas de tecnología de la información y otras amenazas a la ciberseguridad, proteger la información confidencial de nuestros empleados y clientes y cumplir la normativa sobre privacidad; nuestra capacidad para mantener un sistema eficaz de control interno sobre la información financiera; nuestra capacidad para mantener, proteger y mejorar nuestra marca y propiedad intelectual; los cambios en las leyes y reglamentos, incluidos los cambios en las leyes fiscales o los resultados desfavorables de las posiciones fiscales que tomamos, o el hecho de que no establezcamos las reservas fiscales adecuadas; las obligaciones de servicio de la deuda en curso de nuestra línea de crédito y los pactos financieros y operativos sobre nuestro negocio y el riesgo de tipo de interés relacionado, incluida la incertidumbre de la transición a SOFR u otros puntos de referencia de tipos de interés; la suficiencia de nuestro efectivo y equivalentes de efectivo para satisfacer nuestras necesidades de liquidez; el monto y el momento de las recompras, si las hubiera, en virtud de nuestro programa de recompra de acciones y nuestra capacidad para aumentar el valor para los accionistas a través de dicho programa; la incertidumbre en cuanto al valor a largo plazo de los valores de renta variable de Rimini Street; los eventos catastróficos que perturben nuestro negocio o el de nuestros clientes; y aquellos que se discuten bajo el título "Factores de riesgo" en el Informe Trimestral de Rimini Street en el Formulario 10-Q que se presentó el 1 de noviembre de 2023, y según sean actualizados ocasionalmente por los futuros Informes Anuales de Rimini Street en el Formulario 10-K, Informes Trimestrales en el Formulario 10-Q, Informes Actuales en el Formulario 8-K, y otras presentaciones de Rimini Street ante la Comisión de Bolsa y Valores. Además, las declaraciones prospectivas proporcionan las expectativas, planes o previsiones de Rimini Street sobre eventos futuros y puntos de vista a fecha de esta comunicación. Rimini Street prevé que los eventos y desarrollos posteriores harán que cambien las valoraciones de Rimini Street. Sin embargo, aunque Rimini Street puede decidir actualizar estas declaraciones prospectivas en algún momento en el futuro, Rimini Street renuncia específicamente a cualquier obligación de hacerlo, excepto cuando lo exija la ley. Estas declaraciones prospectivas no deben considerarse representativas de las valoraciones de Rimini Street en ninguna fecha posterior a la fecha de esta comunicación.

© 2024 Rimini Street, Inc. Todos los derechos reservados. «Rimini Street» es una marca registrada de Rimini Street, Inc. en Estados Unidos y en otros países y Rimini Street, el logotipo de Rimini Street y sus combinaciones, así como todas las marcas identificadas con TM son marcas comerciales de Rimini Street, Inc. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios y salvo que se indique lo contrario, Rimini Street no reclama ninguna afiliación, respaldo o asociación con ninguno de los titulares de dichas marcas comerciales u otras empresas mencionadas en el presente documento.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

