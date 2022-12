Rimini Street lanza Rimini Connect™ para ayudar a las organizaciones a prepararse para el futuro y resolver los desafíos de integración e interoperabilidad en continua evolución y crecimiento

Las vegas--(business wire)--dic. 6, 2022--

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), proveedor mundial de productos y servicios de software empresarial, proveedor líder de asistencia de terceros para productos de software Oracle y SAP, y socio de Salesforce, ha lanzado Rimini Connect™, un nuevo conjunto de soluciones de integración e interoperabilidad que permite resolver fácilmente los requisitos de integración e interoperabilidad en continuo cambio.

Durante años, Rimini Street ha proporcionado soluciones de integración e interoperabilidad probadas y proactivas para las aplicaciones de software empresarial, navegadores, infraestructura y correo electrónico de sus clientes. Tres soluciones iniciales se articulan ahora y están disponibles en el nuevo conjunto de soluciones de integración e interoperabilidad Rimini Connect. El lanzamiento de Rimini Connect sigue a la reciente presentación del conjunto de soluciones de seguridad Rimini Protect™.

Conexión de un entorno cada vez mayor de software complejo

Las organizaciones tienen un panorama creciente de aplicaciones complejas de misión crítica que varían en antigüedad, tecnologías y plataformas, y están altamente personalizadas. Para complicar aún más las cosas, los componentes tecnológicos como el hardware, los sistemas operativos, los navegadores y las conexiones de datos de aplicaciones de servicio de gestión (back-office) cambian con frecuencia.

Cuando un cambio en un componente de la pila tecnológica causa un problema con una aplicación, la respuesta típica del proveedor de aplicaciones de software es no hacer nada, proporcionar una actualización del código, exigir una actualización a una nueva versión o, a veces, incluso exigir una migración completa a un producto diferente para resolver estos problemas de integración e interoperabilidad.

Además, dejando a un lado los importantes costos, la mano de obra y el tiempo que podría llevar realizar estos cambios en las aplicaciones, existe un riesgo significativo de que dichos cambios puedan crear problemas de interconexión con otras aplicaciones y problemas en el sistema que, en última instancia, provoquen interrupciones operativas para los usuarios. Esta situación es aún más compleja cuando las organizaciones tienen aplicaciones personalizadas en su entorno.

La necesidad de soluciones Rimini Connect

Rimini Street comenzó a desarrollar soluciones visionarias en asociación con sus clientes para aislar las aplicaciones de los cambios del entorno mediante una tecnología que actúa como “traductor universal” entre tecnologías y códigos que de otro modo serían incompatibles.

La respuesta recibida de los primeros usuarios de la solución fue muy positiva, ya que se les proporcionó una tecnología avanzada que les permitía reconfigurar de forma sencilla y continua su entorno informático. También se beneficiaron de integraciones fluidas e interoperabilidad sin tener que aplicar cambios al código de la aplicación o de la base de datos.

Las soluciones de Rimini Connect están probadas y ahorran dinero

Es hora de hacer que las cosas funcionen juntas de manera consistente y fácil, ahora y en el futuro, con las soluciones probadas de Rimini Connect.

Durante los últimos 17 años, Rimini Street ha resuelto con éxito miles de problemas de compatibilidad para los clientes. Los más de 800 ingenieros de la empresa en todo el mundo tienen miles de años de experiencia combinada en la resolución de desafíos de integración e interoperabilidad entre productos de software en entornos complejos, y también cuenta con un equipo de Tecnología avanzada dedicado específicamente a resolver los más complejos de estos desafíos en continua evolución.

Con las soluciones Rimini Connect, ya no hay necesidad de tener una hoja de ruta de software de aplicación limitada por la matriz de compatibilidad de aplicaciones y versiones de un proveedor de software que puede requerir actualizaciones de código de aplicación costosas, arriesgadas y que llevan mucho tiempo, o actualizaciones o migraciones de versiones.

Nos complace poner ahora las soluciones Rimini Connect a disposición de todas las organizaciones en el mundo. Las tres primeras soluciones Rimini Connect son:

Los clientes logran resultados rápidos y duraderos

“Muchos de nuestros clientes están ejecutando estas soluciones de Rimini Connect con éxito en producción y ahorrarán millones de dólares, mucha mano de obra y mucho tiempo evitando la necesidad de actualizaciones de código de proveedores de software, actualizaciones de aplicaciones o migraciones solo para mantener las integraciones y la interoperabilidad”, señaló Desmond Whitt, vicepresidente de Servicios de Tecnología Avanzada de Rimini Street, Inc.

Officeworks, un gran minorista omnicanal de Australia, pudo evitar una actualización de software SAP costosa, compleja y que perturbaba el negocio, gracias a Rimini Connect para navegadores.

“A largo plazo, Rimini Connect nos ha permitido priorizar nuestras inversiones en tecnología para impulsar una experiencia del cliente fácil y atractiva”, señaló Michael Howard, director de operaciones de Officeworks. “Este proyecto fue realmente una experiencia de colaboración con el equipo de Rimini Street; cuando se produjo algún problema de implementación debido a nuestro entorno único, nos ayudaron de forma proactiva a buscar una solución y a solucionar los problemas. Para nosotros, se trataba de hacer la transición lo más fluida posible sin ninguna interrupción del negocio, y Rimini Street nos ayudó a lograrlo”.

MilliporeSigma, un proveedor de servicios para la industria farmacéutica que proporciona herramientas, servicios y experiencia de vanguardia para realizar experimentos y diseñar nuevos productos bajo estrictas regulaciones federales, implementó Rimini Connect para correo electrónico para satisfacer sus necesidades.

“Para nosotros, la compatibilidad del correo electrónico es muy importante. La implementación de Rimini Connect fue perfecta. No hubo tiempo de inactividad del sistema. Nuestros usuarios finales no se enteraron de nada”, señaló Karen McAfee, analista comercial sénior de IT-AMD, MilliporeSigma. “Rimini Street ha sido un cambio de juego para mí y me está dando la tranquilidad de saber que tengo a alguien bueno y confiable a quien acudir para obtener ayuda de soporte para nuestro sistema”.

Rimini Connect™ para navegadores

Rimini Connect para navegadores es compatible con uno o más navegadores que son incompatibles con la mensajería HTML que envían las aplicaciones ERP (Planificación de Recursos Empresariales). La mayoría de las organizaciones hoy en día tienen múltiples clientes de escritorio y móviles, a veces con múltiples versiones operando al mismo tiempo. Rimini Connect para navegadores resuelve estos desafíos:

Rimini Connect™ para SO

Rimini Connect para SO es compatible con nuevas versiones del sistema operativo que pueden no estar certificadas o ser incompatibles con las aplicaciones ERP. Para cumplir con los estándares de seguridad y cumplimiento en evolución, la mayoría de las organizaciones no se dan cuenta de que tienen alternativas para actualizar y mejorar estos sistemas operativos. Por lo general, también se requiere una actualización de la aplicación para admitir estas nuevas versiones del sistema operativo. Rimini Connect para SO resuelve estos desafíos:

Rimini Connect™ para correo electrónico

Rimini Connect para correo electrónico es compatible con nuevos protocolos de autenticación y correo electrónico para una integración perfecta. Las aplicaciones modernas utilizan el correo electrónico para impulsar el flujo de trabajo, pero con frecuencia utilizan métodos antiguos para conectarse a estos servicios de correo electrónico en evolución. Esta solución permite la adopción de estos nuevos estándares sin ningún cambio en el código de la aplicación. Rimini Connect para correo electrónico resuelve estos desafíos:

Vea a Seth Ravin, CEO de Rimini Street, a expertos en integración de Rimini Street, a clientes y a un analista del sector, mientras debaten estrategias y soluciones para las necesidades en continua evolución en torno a la integración y la interoperabilidad.

Para obtener más información, visite https://www.riministreet.com/connect.

Acerca de Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), una empresa Russell 2000 ®, es un proveedor global de productos y servicios de software empresarial, el principal proveedor de soporte de terceros para productos de software Oracle y SAP y un socio de Salesforce. La empresa ofrece servicios de soporte y gestión de aplicaciones integrados, de alta calidad y con gran capacidad de respuesta que permiten a los licenciatarios de software empresarial ahorrar costos significativos, liberar recursos para la innovación y lograr mejores resultados empresariales. Hasta la fecha, más de 4.900 organizaciones de Fortune 500, Fortune Global 100, del mercado medio, del sector público y de otros sectores de una amplia gama de industrias han confiado en Rimini Street como su proveedor de confianza de productos y servicios de software empresarial de aplicaciones. Para obtener más información, visite http://www.riministreet.com y conéctese con Rimini Street en Twitter, Facebook y LinkedIn. (IR-RMNI)

