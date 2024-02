Las vegas--(business wire)--feb. 27, 2024--

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), proveedor mundial de soporte, productos y servicios integrales de software empresarial, el principal proveedor de soporte de terceros para software Oracle y SAP y un socio de Salesforce y AWS, anunció hoy el lanzamiento de Rimini Custom™ , una nueva oferta de servicio que expande el soporte y los servicios líderes de la compañía hacia un espectro más amplio de productos y versiones de software empresarial.

Rimini Street Launches Rimini Custom™ to Expand its Award-Winning Services to a Broader Scope of Enterprise Software (Graphic: Rimini Street)

“Rimini Custom es un punto de inflexión para las organizaciones que necesitan centrarse en sus recursos de TI limitados de innovación e inversiones en la transformación mientras asegura que las bases de datos, tecnologías y aplicaciones de software empresarial estables y actuales continúen brindando soporte a las operaciones esenciales con una vida útil extendida. Las organizaciones carecen del tiempo, los recursos o el rendimiento de las inversiones para eliminar y sustituir su vasto patrimonio de software funcional. Con Rimini Custom, Rimini Street puede garantizar que una mayor cantidad de las carteras de software empresarial de nuestros clientes pueden recibir soporte y ser optimizadas, mientras se enfocan en inversiones que pueden ayudar a impulsar las ventajas competitivas y el crecimiento”, dijo David Rowe, director de Productos y vicepresidente ejecutivo de Transformación Global de Rimini Street.

“Las organizaciones necesitan adoptar un enfoque estratégico para gestionar los procesos comerciales y de TI en una era de veloz cambio tecnológico, tercerizar sistemas genéricos fundamentales e invertir en innovación”, declaró R “Ray” Wang, analista principal y director ejecutivo de Constellation Research.

Más software con soporte. Más valor brindado.

Desde su creación en 2005, Rimini Street ha estado a la vanguardia por abordar complejos desafíos de TI al asociarse con más de 5 300 clientes para ayudarlos a lograr sus metas de rentabilidad y crecimiento empresarial. Reconocido por sus vastos conocimientos técnicos en una amplia gama de software empresarial como Oracle, SAP y Salesforce ® , e impulsado por las demandas y necesidades de sus clientes, Rimini Street ha evolucionado de manera constante para brindar sus servicios con un alcance más amplio de versiones y productos de software. Con Rimini Custom, los licenciatarios de software ahora pueden presentar sus pedidos de soporte para cualquier versión y producto de software empresarial a Rimini Street.

“Rimini Street proporciona un soporte excepcional a nuestro ecosistema SAP. Nos complace explorar más oportunidades de soporte de Rimini Street con la disponibilidad de Rimini Custom”, señaló Jeff Miller, director sénior de servicios tecnológicos de NIBCO.

Los clientes de Rimini Custom gozarán de los beneficios de los galardonados Rimini Support™ , Rimini Manage™ y otros servicios de Rimini que antes estaban únicamente disponibles para una cantidad limitada de proveedores, líneas de productos y versiones. Los servicios de Rimini Support brindan contratos de nivel de servicio (SLA) de respuesta líderes en la industria y abarcan una amplia gama de servicios de gestión de software empresarial de valor agregado, incluido soporte de personalización, sin ningún costo. Este firme enfoque en el servicio y el éxito de los clientes ha logrado que Rimini Street obtenga una calificación de satisfacción del cliente de 4.9 en casos y contrataciones, en la cual 5.0 se considera como excelente. Las funciones de Rimini Support incluyen:

“Nuestra capacidad inigualable de desarrollar nuestras capacidades de manera permanente y ayudar a los clientes a gestionar las complejas plataformas de software empresarial nos ha distinguido como el proveedor de soporte independiente líder para las empresas que transitan el cambio. Con grandes inversiones en infraestructura de soporte, metodología y obtención de recursos, Rimini Street puede escalar de manera eficaz nuestro galardonado soporte y mantener nuestro alto nivel de calidad y compromiso de servicio con nuestros clientes para un espectro mucho más amplio de versiones y productos de software empresarial”, manifestó Craig Mackereth, vicepresidente global de suministro de soporte mundial de Rimini Street.

Obtenga más información sobre los beneficios de Rimini Custom para su organización, y vea el video sobre el anuncio del lanzamiento aquí .

Acerca de Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), una empresa del índice Russell 2000 ® es un proveedor mundial de soporte, productos y servicios integrales de software empresarial, el principal proveedor de soporte de terceros para software Oracle y SAP y un socio de Salesforce y AWS. La empresa opera en todo el mundo y ofrece una completa familia de soluciones unificadas para ejecutar, gestionar, dar soporte, personalizar, configurar, conectar, proteger, supervisar y optimizar aplicaciones empresariales, bases de datos y software tecnológico, y permite a los clientes lograr mejores resultados empresariales, reducir significativamente los costos y reasignar recursos para la innovación. Hasta la fecha, más de 5300 organizaciones de Fortune 500, Fortune Global 100, del mercado medio, del sector público y de otros sectores de una amplia gama de industrias confiaron en Rimini Street como su proveedor de confianza de soluciones de software empresarial. Para obtener más información, visite riministreet.com y conéctese con Rimini Street en Twitter , Instagram , Facebook y LinkedIn . (IR-RMNI)

Declaraciones prospectivas

Algunas de las afirmaciones que se incluyen en esta comunicación no son hechos históricos, sino previsiones a efectos de las disposiciones de salvaguardia de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995. Las declaraciones prospectivas suelen ir acompañadas de palabras como "anticipar", "creer", "continuar", "podría", "actualmente", "estimar", "esperar", "futuro", "pretender", "puede", "podría", "perspectiva", "planear", "posible", "potencial", "predecir", "proyectar", "parecer", "buscar", "debería", "hará", "haría" u otras palabras, frases o expresiones similares. Estas afirmaciones de carácter prospectivo incluyen, entre otras, las relativas a nuestras expectativas sobre eventos futuros, oportunidades futuras, expansión global y otras iniciativas de crecimiento, así como nuestras inversiones en tales iniciativas. Estas afirmaciones se basan en diversas suposiciones y en las expectativas actuales de la dirección, y no son predicciones de resultados reales ni hechos históricos. Estas declaraciones están sujetas a una serie de riesgos e incertidumbres en relación con el negocio de Rimini Street, y los resultados reales pueden diferir sustancialmente. Estos riesgos e incertidumbres incluyen, pero no se limitan a, desarrollos adversos y costos asociados con la defensa de litigios pendientes o cualquier nuevo litigio, incluida la disposición de mociones de apelación pendientes y cualquier nueva demanda; gastos adicionales en los que incurrir para cumplir con las medidas cautelares contra algunas de nuestras prácticas empresariales y el impacto en los ingresos y costos de futuros periodos; los cambios en el entorno empresarial en el que opera Rimini Street, incluido el impacto de cualquier tendencia económica recesiva y las variaciones en los tipos de cambio, así como las condiciones financieras, económicas, normativas y políticas generales que afectan a la industria en la que operamos y a las industrias en las que operan nuestros clientes; la evolución del panorama de gestión y soporte de software empresarial y nuestra capacidad para atraer y retener clientes y penetrar aún más en nuestra base de clientes; la competencia significativa en el sector de los servicios de soporte de software; la adopción por parte de los clientes de nuestra cartera ampliada de productos y servicios y de los productos y servicios que esperamos introducir; nuestra capacidad para mantener o lograr el crecimiento de los ingresos o la rentabilidad, gestionar nuestro costo de ingresos y prever con precisión los ingresos; las estimaciones de nuestro mercado total accesible y las expectativas de ahorro de los clientes en relación con el uso de otros proveedores; la variabilidad de los plazos en nuestro ciclo de ventas; los riesgos relacionados con los índices de retención, incluida nuestra capacidad para predecir con exactitud los índices de retención; la pérdida de uno o más miembros de nuestro equipo directivo; nuestra capacidad para atraer y retener a empleados cualificados y personal clave; los retos de gestionar el crecimiento de forma rentable; nuestra necesidad y capacidad para obtener financiación adicional de capital o deuda en condiciones favorables y nuestra capacidad para generar flujos de caja de las operaciones para ayudar a financiar una mayor inversión en nuestro crecimiento; el impacto de las cuestiones medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG); los riesgos asociados a las operaciones globales; nuestra capacidad para impedir el acceso no autorizado a nuestros sistemas de tecnología de la información y otras amenazas a la ciberseguridad, proteger la información confidencial de nuestros empleados y clientes y cumplir la normativa sobre privacidad; nuestra capacidad para mantener un sistema eficaz de control interno sobre la información financiera; nuestra capacidad para mantener, proteger y mejorar nuestra marca y propiedad intelectual; los cambios en las leyes y reglamentos, incluidos los cambios en las leyes fiscales o los resultados desfavorables de las posiciones fiscales que tomamos, o el hecho de que no establezcamos las reservas fiscales adecuadas; las obligaciones de servicio de la deuda en curso de nuestra línea de crédito y los pactos financieros y operativos sobre nuestro negocio y el riesgo de tipo de interés relacionado, incluida la incertidumbre de la transición a SOFR u otros puntos de referencia de tipos de interés; la suficiencia de nuestro efectivo y equivalentes de efectivo para satisfacer nuestras necesidades de liquidez; el monto y el momento de las recompras, si las hubiera, en virtud de nuestro programa de recompra de acciones y nuestra capacidad para aumentar el valor para los accionistas a través de dicho programa; la incertidumbre en cuanto al valor a largo plazo de los valores de renta variable de Rimini Street; los eventos catastróficos que perturben nuestro negocio o el de nuestros clientes; y aquellos que se discuten bajo el título "Factores de riesgo" en el Informe Trimestral de Rimini Street en el Formulario 10-Q que se presentó el 1 de noviembre de 2023, y según sean actualizados ocasionalmente por los futuros Informes Anuales de Rimini Street en el Formulario 10-K, Informes Trimestrales en el Formulario 10-Q, Informes Actuales en el Formulario 8-K, y otras presentaciones de Rimini Street ante la Comisión de Bolsa y Valores. Además, las declaraciones prospectivas proporcionan las expectativas, planes o previsiones de Rimini Street sobre eventos futuros y puntos de vista a fecha de esta comunicación. Rimini Street prevé que los eventos y desarrollos posteriores harán que cambien las valoraciones de Rimini Street. Sin embargo, aunque Rimini Street puede decidir actualizar estas declaraciones prospectivas en algún momento en el futuro, Rimini Street renuncia específicamente a cualquier obligación de hacerlo, excepto cuando lo exija la ley. Estas declaraciones prospectivas no deben considerarse representativas de las valoraciones de Rimini Street en ninguna fecha posterior a la fecha de esta comunicación.

© 2024 Rimini Street, Inc. Todos los derechos reservados. «Rimini Street» es una marca registrada de Rimini Street, Inc. en Estados Unidos y en otros países y Rimini Street, el logotipo de Rimini Street y sus combinaciones, así como todas las marcas identificadas con TM son marcas comerciales de Rimini Street, Inc. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios y salvo que se indique lo contrario, Rimini Street no reclama ninguna afiliación, respaldo o asociación con ninguno de los titulares de dichas marcas comerciales u otras empresas mencionadas en el presente documento.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20240227383359/es/

CONTACT: Janet Ravin

Vicepresidenta de Comunicaciones Globales

Rimini Street, Inc.

+1 702 285-3532

pr@riministreet.com

