Rimini Street nombra a un experimentado técnico como DT y anuncia un nuevo cargo de Director General de Tecnología para ayudar a clientes potenciales y clientes habituales con soluciones innovadoras de software y tecnología empresarial y hojas de ruta

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), proveedor global de productos y servicios de software empresarial, proveedor de soporte externo líder para productos de software Oracle y SAP y socio de Salesforce, nombró a Eric Helmer como director de tecnología (CTO) y anunció el establecimiento de la Oficina del Director de Tecnología (OCTO). Como CTO en Rimini Street, Helmer está a cargo de ayudar a los clientes potenciales y habituales a diseñar e implementar soluciones innovadoras y hojas de ruta para lograr objetivos estratégicos de TI, operativos y financieros, en varias aplicaciones empresariales y productos tecnológicos de proveedores propios como Oracle, SAP, IBM, Salesforce y Microsoft y productos de código abierto como MySQL, MariaDB, PostgreSQL y plataformas de bases de datos MongoDB. El Sr. Helmer responde ante Sebastian Grady, presidente de Rimini Street.

El OCTO de Rimini Street se creó para acelerar la innovación y proporcionarles a los clientes potenciales y habituales soluciones y hojas de ruta únicas que maximizan la eficacia de sus sistemas de software empresarial de misión crítica. También se creó para ayudar a clientes potenciales y habituales a construir un panorama de software y tecnología que esté preparado para el futuro frente a una variedad de cambios tecnológicos y necesidades empresariales, uno que esté listo para la innovación y para satisfacer las necesidades de la empresa de hoy y mañana. Uno que sea escalable y altamente seguro.

El OCTO proporcionará servicios de asesoría integrales, estratégicos, técnicos, funcionales y de asignación de características. También, colaborará con clientes potenciales y habituales para definir una visión de lo que se viene, y lo que es posible en el aprovechamiento de sus sistemas de TI empresariales fundamentales.

El CTO tiene una experiencia comprobada de 25 años

El Sr. Helmer es un ejecutivo de tecnología de la información con 25 años de experiencia y un liderazgo comprobado en proyectos corporativos estratégicos.de transformación de TI. Cuenta con una trayectoria sólida en el diseño e implementación de iniciativas tecnológicas empresariales complejas que le proporcionan a las organizaciones un verdadero retorno de sus inversiones, una ventaja competitiva y que permiten el crecimiento.

Antes de su nombramiento como CTO, Helmer dirigió el Grupo de Servicios Estratégicos de Rimini Street, donde fue responsable del desarrollo e implementación de soluciones complejas para clientes, entre ellas, una seguridad avanzada, servicios profesionales, asesoramiento de gestión de licencias, planos técnicos y servicios de nube y migración.

Antes de incorporarse a Rimini Street, el Sr. Helmer fue vicepresidente de Velocity Technology Solutions, donde dirigió el equipo de servicios de aplicaciones para ofrecer soluciones transformativas de nube y TI para las empresas de Oracle. Además, cuenta con una amplia experiencia en consultoría para empresas como Linium, ADI Strategies y The Hackett Group, donde ha realizado muchos proyectos empresariales exitosos en los EE. UU., EMEA y APAC.

El Sr. Helmer es un autor publicado, egresado de Oracle ACE y un codiciado y galardonado orador de la industria en conferencias y eventos del sector. También ha trabajado en muchos comités consultivos de la industria, incluido el grupo de usuarios de Oracle Developer Tools (ODTUG). Posee un máster en Administración de Empresas y una licenciatura en Informática.

El software empresarial actual como plataforma para la optimización continua del negocio

La mayoría de las organizaciones solo utilizan una fracción de las capacidades de su sistema de software empresarial actual que han licenciado, pagado y tienen derecho a utilizar. A menudo, las organizaciones solo aprovechan su ERP y otro software empresarial mínimamente para ejecutar sus operaciones empresariales básicas.

El OCTO de Rimini Street trabajará con los clientes para ayudarles a definir las mejores prácticas para maximizar el retorno de su inversión, crítica y a gran escala, en software empresarial; y así aprovechar su activo como plataforma para la optimización continua del negocio. El OCTO adoptará una visión holística del negocio de un cliente potencial o habitual para proporcionar un asesoramiento estratégico continuo y ayudar a mejorar la relación costo-beneficio de su inversión en software, alinear su hoja de ruta de software y tecnología con los objetivos del negocio y ayudar a establecer el negocio, o entidad gubernamental, para aprovechar más la innovación e impulsar el crecimiento y mejores niveles de servicio. Mediante los servicios únicos de cartografía de carreteras de Rimini Street, se adopta un enfoque de asesoramiento de 360 grados para optimizar las plataformas existentes, incluyendo la mejora del sistema para la progresión de la funcionalidad, el endurecimiento de la ciberseguridad, la preparación de la tecnología para el futuro y la eficiencia de la nube.

“Las organizaciones llegan a Rimini Street para liberarse de las actualizaciones impuestas por los proveedores y las migraciones a la nube que conducen a interrupciones innecesarias y costos excesivos. Las organizaciones líderes quieren seguir sus propias hojas de ruta, impulsadas por el negocio y rutas inteligentes, para lograr sus objetivos estratégicos únicos de TI, operativos y financieros”, dijo Helmer. “Como líderes en software y tecnología empresariales, recurren a Rimini Street para que se les proporcionen las mejores prácticas del sector para maximizar su inversión actual en software empresarial a través de hojas de ruta innovadoras y detalladas que les ayuden a crear un valor continuo al tiempo y evitan actualizaciones innecesarias, costosas y perturbadoras de software y sistemas, migraciones y proyectos que no mejoran la ventaja competitiva ni permiten el crecimiento o las mejoras de servicio necesarias. Estoy entusiasmado de asumir este puesto dentro de la empresa para ofrecer las estrategias, servicios y soluciones de mayor valor a los licenciatarios de software empresarial de todo el mundo”.

“Estamos encantados de nombrar a Eric en su nueva función como CTO, y nos complace lanzar nuestra nueva organización OCTO que se asociará estrechamente con nuestros clientes, potenciales y habituales, para resolver problemas del mundo real y ayudarles a optimizar sistemáticamente su sistema de software empresarial existente (y sus soluciones adyacentes). Así como también, a alinearlos con los objetivos de su organización”, declaró Seth A. Ravin, director ejecutivo de Rimini Street. “El nombramiento de nuestro CTO y el lanzamiento de la organización OCTO son hitos importantes, ya que Rimini Street continúa liderando la industria en la redefinición de cómo son las galardonadas soluciones de software para empresas y entrega a clientes, potenciales y habituales”.

Información de Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), una empresa Russell 2000 ®, es un proveedor global de productos y servicios de software empresarial, el proveedor líder de soporte externo para productos de software Oracle y SAP, y un socio de Salesforce. La empresa ofrece servicios de soporte y gestión de aplicaciones integrados, de primer nivel y gran capacidad de respuesta que permiten a los licenciatarios de software empresarial ahorrar costos significativos, liberar recursos para la innovación y lograr mejores resultados comerciales. Hasta la fecha, más de 4200 organizaciones de Fortune 500, Fortune Global 100, empresas medianas y del sector público y otras organizaciones de una amplia gama de sectores han confiado en Rimini Street como su proveedor de servicios y productos de software empresarial de aplicaciones de confianza. Para obtener más información, visite http://www.riministreet.com, siga a @riministreet a través de su cuenta de Twitter y encuentre a Rimini Street en Facebook y LinkedIn.

Declaraciones a futuro

Ciertas declaraciones incluidas en este comunicado de prensa no son hechos históricos, sino declaraciones a futuro para los propósitos de las disposiciones de puerto seguro de la Ley de Reforma de Litigios Privados sobre Valores (Private Securities Litigation Reform Act) de 1995. Las declaraciones a futuro generalmente van acompañadas de palabras como “puede”, “debería”, “podría”, “planea”, “prevé”, “anticipa”, “cree”, “considera”, “predice”, “supone”, “parece”, “busca”, “continúa”, “creerá”, “podrá”, “espera”, “planifica” u otras palabras, frases o expresiones similares. Estas declaraciones a futuro incluyen, entre otras, declaraciones sobre nuestras expectativas de eventos y oportunidades futuros, expansión global y otras iniciativas de crecimiento y nuestras inversiones en dichas iniciativas. Estas declaraciones se basan en diversas suposiciones y en las expectativas actuales de la dirección y no son predicciones del rendimiento real ni son declaraciones de hechos históricos. Estas declaraciones están sujetas a una serie de riesgos e incertidumbres con respecto a los negocios de Rimini Street y los resultados reales pueden diferir materialmente. Entre estos riesgos e incertidumbres se incluyen el efecto de las obligaciones y acuerdos financieros de nuestra línea de crédito actual y los acuerdos de operación en nuestro negocio y el riesgo de la tasa de interés relacionada, la duración y el impacto operativo y financiero de la pandemia de la COVID-19 en nuestros negocios y el impacto económico relacionado, así como las medidas tomadas por las autoridades gubernamentales, los clientes u otros en respuesta a la pandemia de la COVID-19; los sucesos catastróficos que interrumpan nuestros negocios o los de nuestros clientes actuales y futuros, los cambios en el entorno comercial en el que opera Rimini Street, incluida la inflación y las tasas de interés, y las condiciones financieras, económicas, regulatorias y políticas generales que afectan al sector en el que opera Rimini Street; los desarrollos adversos en litigios pendientes o en investigaciones del gobierno o cualquier nuevo litigio; nuestra capacidad y necesidad de recaudar capital adicional o financiamiento de deuda en términos favorables y nuestra capacidad de generar flujos de caja de nuestras operaciones para ayudar a financiar una mayor inversión en nuestras iniciativas de crecimiento; la suficiencia de efectivo y equivalentes de efectivo incluida bajo nuestra nueva línea de crédito; nuestra capacidad de mantener un sistema eficaz de control interno sobre los informes financieros y de remediar las debilidades materiales identificadas en nuestros controles internos, incluido en relación con el tratamiento contable de nuestros certificados; los cambios en impuestos, leyes y reglamentos; la actividad de precios y productos competitivos; las dificultades que supone una gestión rentable del crecimiento; la adopción por parte de los clientes de productos y servicios introducidos recientemente, incluidos sus Servicios de gestión de aplicaciones (Application Management Services, AMS), las soluciones de Seguridad avanzada de datos (Advanced Database Security) y los servicios para los productos de Sales Cloud y Service Cloud de Salesforce, junto con otros productos y servicios que Rimini Street planea introducir en un futuro próximo; la pérdida de uno o más miembros del equipo de gerencia de Rimini Street; la incertidumbre sobre el valor a largo plazo de los valores de capital de Rimini Street; y todos los riesgos adicionales analizados en la sección “Factores de riesgo” del Informe trimestral en el Formulario 10-Q de Rimini Street presentado el 4 de agosto de 2021 y actualizado periódicamente mediante los futuros informes anuales en el Formulario 10-K de Rimini Street, los informes trimestrales en el Formulario 10-Q, los informes actuales en el Formulario 8-K y otros documentos de Rimini Street ante la Comisión de Bolsa y Valores. Además, las declaraciones a futuro detallan las expectativas, los planes o los pronósticos de Rimini Street de eventos futuros y puntos de vista a la fecha de este comunicado de prensa. Rimini Street prevé que los eventos y desarrollos posteriores producirán un cambio en las evaluaciones de Rimini Street. Sin embargo, a pesar de que con el tiempo Rimini Street puede optar por actualizar estas declaraciones a futuro, Rimini Street renuncia específicamente a cualquier obligación de hacerlo, excepto cuando lo requiera la ley. Estas declaraciones a futuro no deben ser consideradas como la representación de las evaluaciones de Rimini Street al referirse a este comunicado de prensa en una fecha posterior a la de su publicación.

© 2021 Rimini Street, Inc. Todos los derechos reservados. “Rimini Street” es una marca comercial registrada de Rimini Street, Inc. en los Estados Unidos y otros países, y Rimini Street, el logotipo de Rimini Street y sus combinaciones, y otras marcas que contengan el símbolo TM son marcas comerciales registradas de Rimini Street, Inc. Todas las marcas comerciales adicionales continúan siendo propiedad de sus respectivos dueños y, a menos que se especifique lo contrario, Rimini Street no declara ninguna afiliación, respaldo o asociación con el titular de dichas marcas comerciales u otras compañías mencionadas en este documento.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20211103005814/es/

