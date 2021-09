Rimini Street presenta a los miembros de la Junta Jay Snyder y Katrinka McCallum

Las vegas--(business wire)--sep. 27, 2021--

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), un proveedor global de productos y servicios de software empresarial, el proveedor líder de soporte externo para productos de software Oracle y SAP, y socio de Salesforce, presenta hoy al miembro de la junta Jay Snyder y a la futura miembro de la junta Katrinka McCallum. El Sr. Snyder, que fue elegido para formar parte de la junta directiva en la Reunión Anual de Accionistas del 2020 de la empresa, actualmente forma parte del Comité de Nominación y Gobernanza Corporativa, y del Comité de Compensación del consejo. La Srta. McCallum, cuyo nombramiento entrará en vigor a partir del 1 de octubre de 2021, formará parte del Comité de Auditoría de la junta directiva. Tras el nombramiento de la Srta. McCallum, la junta directiva de Rimini Street estará formada por siete miembros, incluido el director ejecutivo de la Empresa, Seth A. Ravin, que funge como presidente.

Jay Snyder se unió a la junta directiva de Rimini Street en junio de 2020 y aporta a su puesto casi 30 años de experiencia en el sector de la tecnología en hardware, software y servicios. Es un ejecutivo experimentado con un historial y una reputación de crear equipos de primera clase y superan los objetivos. Actualmente, Snyder es vicepresidente sénior de estrategia y soluciones para clientes en UiPath, donde dirige la consultoría empresarial, las ventas del sector y la ingeniería de valor para la empresa. Se incorporó a UiPath después de desempeñarse como vicepresidente ejecutivo y director de clientes de New Relic, Inc., donde era responsable de todos los aspectos de la experiencia del cliente. Antes de New Relic, Snyder pasó 20 años en Dell Technologies (incluida EMC Corporation) como vicepresidente sénior, alianzas globales, proveedores de servicios e industrias. Snyder también trabajó en la junta directiva de la Asociación para el Crecimiento Corporativo de Silicon Valley. Anteriormente, ocupó puestos gerenciales en PeopleSoft, Inc. y Accenture. Snyder es licenciado en Economía y Finanzas de la Universidad de Bentley.

“De mis décadas de trabajo en el sector tecnológico, reconocí la importante oportunidad de mercado para las soluciones de Rimini Street de software empresarial de escala global”, dijo Snyder. “También me impresionó mucho la visión, la colaboración y la ejecución del equipo ejecutivo de Rimini Street que dirige, define e innova el mercado de apoyo operativo. Estaba muy entusiasmado por contribuir con mi experiencia en un puesto de gobernanza de la junta directiva y ser parte de esta historia revolucionaria”.

Katrinka McCallum se une a la Junta Directiva de Rimini Street a partir del 1 de octubre de 2021 y aporta más de 20 años de experiencia operativa ampliando empresas de software de millones a miles de millones de USD. Sus responsabilidades han abarcado el cargo de gerente general de unidades de negocio, así como la dirección de equipos de ventas, mercadotecnia, desarrollo de productos, operaciones y finanzas. Más recientemente, McCallum pasó 13 años en Red Hat, Inc. (adquirida por IBM) en una variedad de puestos ejecutivos sénior, incluyendo el de jefe de clientes y experiencia en productos, jefe de productos y operaciones tecnológicas, vicepresidente de la Unidad de Negocio de Plataforma y vicepresidente y director general de la Unidad de Negocio de Soluciones. McCallum tiene una maestría en Administración de Empresas de la Universidad Duke y una licenciatura en Economía de Wellesley College. McCallum también es contadora pública certificada (inactiva) y ha gestionado las relaciones con los inversionistas.

“He pasado los últimos 13 años ayudando a llevar la visión de los productos comerciales de código abierto al mercado y a hacer crecer a Red Hat en un desafío multimillonario al orden establecido de las plataformas de propiedad exclusiva para aportar valor real a los clientes”, dijo McCallum. “Veo que Rimini Street está bien posicionada para convertirse en una empresa multimillonaria y me entusiasma aportar mi experiencia en productos de software empresarial, experiencia del cliente y escala operativa a la junta directiva de Rimini Street”.

“Estamos encantados de tener a estos dos líderes tecnológicos sumamente respetados y consumados como miembros de nuestra junta directiva”, dijo Ravin. “Es esencial contar con una buena gobernanza para nuestra misión de lograr mil millones de dólares en ingresos anuales para 2026. Añadirán sus antecedentes, experiencias y perspectivas únicas a las de los demás miembros de nuestra junta directiva, muy consumada, conforme avancemos al ejecutar nuestro plan de crecimiento en la cartera de soluciones, los clientes, los ingresos y la rentabilidad”.

Vea la versión original en businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20210927005691/es/

