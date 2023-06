Rimini Street presenta calculadoras de ahorro gratuitas para software de Oracle y SAP que pueden ayudar a detectar oportunidades de ahorro ocultas en cuestión de minutos

Las vegas--(business wire)--jun. 28, 2023--

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), proveedor mundial de asistencia, productos y servicios integrales de software empresarial, proveedor l铆der de asistencia t茅cnica de terceros para software Oracle y SAP, y socio de Salesforce y AWS, present贸 hoy dos herramientas gratuitas en Internet que funcionan en cuesti贸n de minutos para ayudar a los clientes de Oracle y SAP a identificar y aprovechar oportunidades de generar ahorros significativos de sus inversiones actuales en ERP: Rimini Street Savings Calculator para Oracle y Rimini Street Savings Calculator para SAP. Los clientes que eligieron Rimini Street han ahorrado m谩s de 7.000 millones de d贸lares hasta la fecha, recibiendo al mismo tiempo asistencia t茅cnica de software m谩s receptiva y de mayor calidad y una colaboraci贸n que promueve su 茅xito operativo.

Rimini Street announced two free, online tools that work in minutes to help Oracle and SAP clients identify and unlock significant potential savings from their existing ERP investments. (Photo: Business Wire)

El valor de las cuotas de mantenimiento para los proveedores de Oracle y SAP disminuye con el tiempo

El margen de beneficios de Oracle y SAP en su servicio anual de asistencia de software suele ser superior al 90%, es decir, los proveedores de software pueden gastar menos del 10% de las cuotas anuales de sus clientes en prestar servicio. Esto puede dar lugar a deficiencias significativas frente a las necesidades de atenci贸n, por ejemplo, la asistencia para configuraciones personalizadas y c贸digo personalizado ("add ons") que son comunes entre muchos licenciatarios de Oracle y SAP.

Al transcurrir varios a帽os, tanto Oracle como SAP reducen arbitrariamente el alcance de los servicios prestados para un determinado nivel de versi贸n, aunque se sabe que siguen cobrando la misma tarifa (o m谩s) que cuando dispon铆an de asistencia completa para la versi贸n y presionan para que se realicen actualizaciones y migraciones a las versiones m谩s recientes de sus productos que no siempre benefician por igual a todos los clientes.

Para quienes optan por seguir la hoja de ruta dictada por el proveedor, el costo total de propiedad del sistema de ERP no hace m谩s que aumentar, tanto si eligen actualizar como mantener las operaciones con la versi贸n actual.

Las soluciones de Rimini Street ofrecen un valor superior

Rimini Street entrega una soluci贸n de asistencia anual para ayudar a sus clientes de Oracle y SAP a revertir este costoso desaf铆o sist茅mico, con un ahorro inmediato del 50% en las tarifas de asistencia anual y estos otros beneficios clave:

Rimini Street les permite a sus clientes ahorrar 7.000 millones de d贸lares y financiar proyectos estrat茅gicos

"Los analistas del sector estiman que la mayor铆a de las empresas invierten alrededor del 90% de su presupuesto de inform谩tica en gastos operativos diarios, lo cual les deja apenas un 10% para invertir en innovaci贸n. Rimini Street puede ayudar a reducir dr谩sticamente ese 90% al 60% con sus soluciones de servicio, permitiendo a los clientes reorientar m谩s dinero, personal y tiempo hacia las iniciativas y los proyectos estrat茅gicos", asegur贸 Seth A. Ravin, gerente general, presidente y director de Rimini Street, Inc.

Estos son algunos de los clientes de Rimini Street:

HCX Technology Partners, un proveedor de soluciones empresariales digitales con sede en Filipinas que gestiona 60.000 licencias perpetuas de Oracle PeopleSoft para sus clientes, utiliz贸 Rimini Street para ayudar a "reducir la cantidad de personas que prestaban servicios de asistencia en la producci贸n y las reorient贸 hacia proyectos estrat茅gicos y de desarrollo", coment贸 Crisela de Jesus, jefa de departamento de soluciones HCM y CRM en HCX Technology Partners.

NIBCO, un fabricante l铆der de soluciones de control de flujo con una historia por dem谩s interesante que se remonta a 1904, descubri贸 que el ahorro logrado al elegir Rimini Street para su asistencia de mantenimiento de SAP le ayud贸 a "aprovechar al m谩ximo la vida 煤til de nuestro sistema SAP y a evitar los gastos de dinero en actualizaciones innecesarias", subray贸 Jeff Miller, director de gesti贸n de relaciones comerciales de NIBCO. "Hemos podido redirigir esos fondos a las adquisiciones y al desarrollo de nuevos productos. Ahora gastamos dinero en el crecimiento de NIBCO, no s贸lo en mantener las luces encendidas".

"Invitamos a todas las empresas que usan Oracle y SAP a que dediquen unos minutos a aprovechar nuestras Calculadoras de ahorro", recomend贸 David Rowe, director de Productos y vicepresidente ejecutivo de Transformaci贸n global de Rimini Street. "La mayor铆a de las organizaciones est谩n encantadas de saber que el ahorro que pueden lograr al pasarse a Rimini Street es mucho m谩s del 50% en las tarifas anuales de asistencia t茅cnica, y que adem谩s pueden sumarle el ahorro que logran al no tener que aplicar actualizaciones forzadas s贸lo para mantener el servicio completo de asistencia, las personalizaciones sin cargo adicional y los procesos de apoyo m谩s eficientes. Este descubrimiento ser谩 revelador y muy oportuno para su empresa".

Conozca la cartera completa de Rimini Street de servicios ultra reactivos, confiables y eficaces de asistencia t茅cnica, servicios administrados, seguridad, integraci贸n, observabilidad, servicios profesionales y las soluciones integrales de tercerizaci贸n Rimini ONE鈩 para aplicaciones de SAP, Oracle y Salesforce para promover la ventaja competitiva, la rentabilidad y el crecimiento.

Acerca de Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), una empresa del 铆ndice Russell 2000庐, es un proveedor global de productos y servicios de software empresarial, el principal proveedor de soporte de terceros para productos de software Oracle y SAP, adem谩s de socio de Salesforce y AWS. La empresa opera en todo el mundo y tiene una familia completa de soluciones unificadas para ejecutar, gestionar, brindar asistencia, personalizar, configurar, conectar, proteger, supervisar y optimizar las aplicaciones empresariales, bases de datos y el software tecnol贸gico. Adem谩s, les permite a los clientes lograr mejores resultados empresariales, reducir notablemente los costos y reasignar recursos a la innovaci贸n. Hasta la fecha, m谩s de 5100 organizaciones que integran las listas Fortune 500 y Fortune Global 100, del mercado medio, del sector p煤blico y de otros sectores de una amplia gama de industrias han confiado en Rimini Street y lo consideran su proveedor de confianza de soluciones de software empresarial. Para obtener m谩s informaci贸n, vaya a http://www.riministreet.com y con茅ctese con Rimini Street en Twitter, Facebook y LinkedIn. (IR-RMNI)

Declaraciones prospectivas

Algunas de las declaraciones presentadas en este comunicado no se refieren a hechos hist贸ricos, sino que constituyen previsiones a efectos de las disposiciones de aviso legal de la Ley estadounidense de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995. Las declaraciones prospectivas suelen ir acompa帽adas de palabras como 芦puede禄, 芦deber铆a禄, 芦har铆a禄, 芦planea禄", 芦pretende禄, 芦anticipa禄, 芦cree禄, 芦estima禄, 芦predice禄, 芦potencial禄, 芦parece禄, 芦se propone禄, 芦contin煤a禄, 芦futuro禄, 芦har谩禄, 芦espera禄, 芦perspectiva禄 u otras palabras, frases o expresiones similares. Estas afirmaciones de car谩cter prospectivo abarcan, entre otras, las relativas a nuestras expectativas sobre acontecimientos futuros, oportunidades futuras, expansi贸n mundial y otras iniciativas de crecimiento, as铆 como nuestras inversiones en dichas iniciativas. Estas afirmaciones se fundan en diversos supuestos y en las expectativas actuales de la gerencia y no son predicciones de resultados reales ni hechos hist贸ricos. Estas afirmaciones dependen de una serie de riesgos e incertidumbres en relaci贸n con el negocio de Rimini Street y los resultados reales pueden diferir sustancialmente. Estos riesgos e incertidumbres abarcan, entre otros, desarrollos adversos y costos asociados con la defensa de litigios pendientes o cualquier nuevo litigio, cambios en el entorno empresarial en el que opera Rimini Street, en particular, el impacto de cualquier tendencia econ贸mica recesiva y cambios en los tipos de cambio, as铆 como condiciones generales financieras, econ贸micas, regulatorias y pol铆ticas que afecten a la industria en la que operamos y a las industrias en las que operan nuestros clientes, la evoluci贸n del panorama de la gesti贸n y el soporte de software empresarial y nuestra capacidad para atraer y retener clientes y penetrar a煤n m谩s en nuestra base de clientes, la competencia significativa en la industria de servicios de soporte de software, la adopci贸n por parte de los clientes de nuestra cartera ampliada de productos y servicios y de los productos y servicios que esperamos introducir, nuestra capacidad para mantener o lograr el crecimiento de los ingresos o la rentabilidad y gestionar nuestro coste de ingresos, las estimaciones de nuestro mercado potencial total y las expectativas de ahorro de los clientes en relaci贸n con el uso de otros proveedores, la variabilidad de los plazos en nuestro ciclo de ventas, y los riesgos relacionados con las tasas de retenci贸n, la p茅rdida de uno o m谩s miembros de nuestro equipo directivo, nuestra capacidad para atraer y retener a empleados cualificados y personal clave, los retos de gestionar el crecimiento de forma rentable, nuestra necesidad y capacidad para obtener financiaci贸n adicional de capital o deuda en condiciones favorables y nuestra capacidad para generar flujos de caja de las operaciones para ayudar a financiar una mayor inversi贸n en nuestro crecimiento, el impacto de los factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ASG), las acciones en respuesta a cualquier impacto persistente de la pandemia de COVID-19 y sus repercusiones econ贸micas, operativas y financieras en nuestro negocio, los riesgos asociados a las operaciones globales, nuestra capacidad para impedir el acceso no autorizado a nuestros sistemas de tecnolog铆a de la informaci贸n y otras amenazas a la ciberseguridad, proteger la informaci贸n confidencial de nuestros empleados y clientes y cumplir la normativa sobre privacidad, nuestra capacidad para mantener un sistema eficaz de control interno sobre los informes financieros, nuestra capacidad para mantener, proteger y mejorar nuestra marca y propiedad intelectual, los cambios en las leyes y reglamentos, en particular, los cambios en las leyes fiscales o los resultados desfavorables de las posiciones fiscales que tomamos, o un fracaso por nuestra parte para establecer reservas fiscales adecuadas, las obligaciones de servicio de la deuda en curso de nuestra l铆nea de cr茅dito y los pactos financieros y operativos sobre nuestro negocio y el riesgo de tipo de inter茅s relacionado, en particular, la incertidumbre de la transici贸n a SOFR u otros puntos de referencia de tipos de inter茅s, la suficiencia de nuestro efectivo y equivalentes de efectivo para satisfacer nuestras necesidades de liquidez, el importe y el calendario de las recompras, en su caso, en el marco de nuestro programa de recompra de acciones y nuestra capacidad para aumentar el valor para los accionistas a trav茅s de dicho programa, la incertidumbre en cuanto al valor a largo plazo de los t铆tulos de Rimini Street, los acontecimientos catastr贸ficos que perturben nuestra actividad o la de nuestros clientes, y los analizados bajo el t铆tulo "Factores de Riesgo" en el Informe Trimestral de Rimini Street en el Formulario 10-Q presentado el 3 de mayo de 2023 y seg煤n sean actualizados peri贸dicamente por los futuros Informes Anuales de Rimini Street en el Formulario 10-K, Informes Trimestrales en el Formulario 10-Q, Informes Actuales en el Formulario 8-K y dem谩s presentaciones de Rimini Street ante la Comisi贸n de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC). Asimismo, las declaraciones prospectivas indican las expectativas, planes o previsiones de Rimini Street sobre acontecimientos futuros y puntos de vista a fecha de esta comunicaci贸n. Rimini Street prev茅 que los acontecimientos y desarrollos posteriores har谩n que cambien las valoraciones de Rimini Street. Sin embargo, si bien Rimini Street puede optar por actualizar estas declaraciones prospectivas en alg煤n momento en el futuro, Rimini Street renuncia espec铆ficamente a cualquier obligaci贸n de hacerlo, excepto en la medida de lo exigido por la ley. Estas declaraciones prospectivas no deben considerarse representativas de las valoraciones de Rimini Street en ninguna fecha posterior a la fecha de esta comunicaci贸n.

漏 2023 Rimini Street, Inc. Todos los derechos reservados. 芦Rimini Street禄 es una marca registrada de Rimini Street, Inc. en Estados Unidos y en otros pa铆ses y Rimini Street, el logotipo de Rimini Street y sus combinaciones, as铆 como todas las marcas identificadas con TM son marcas comerciales de Rimini Street, Inc. Todas las dem谩s marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios y salvo que se indique lo contrario, Rimini Street no reclama ninguna afiliaci贸n, respaldo o asociaci贸n con ninguno de los titulares de dichas marcas comerciales u otras empresas mencionadas en el presente documento.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versi贸n oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptaci贸n y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la 煤nica versi贸n del texto que tendr谩 un efecto legal.

