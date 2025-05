Rimini Street presenta programa de conferencias para los inversores de 2025

LAS VEGAS--(BUSINESS WIRE)--may. 15, 2025--

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), proveedor mundial de soluciones integrales de soporte e innovación de software empresarial y principal proveedor de soporte de terceros para el software de Oracle, SAP y VMware, anunció hoy que Michael L. Perica, director financiero y Dean Pohl, vicepresidente, tesorero y jefe de relaciones con los inversores, realizarán exposiciones y se reunirán con inversores de forma individual y en grupos reducidos en las siguientes conferencias:

28 de mayo de 2025: 22. a Conferencia anual de inversores institucionales de Craig-Hallum, Minneapolis

enlace a la transmisión web

24-26 de junio de 2025: 15. a Conferencia anual de Roth en Londres

Para concertar una reunión, comunicarse con el proveedor o con el departamento de Relaciones con los inversores de Rimini Street por correo electrónico a IR@riministreet.com. Visite el sitio de relaciones con los inversores de Rimini Street para acceder a los enlaces de las presentaciones en directo y archivadas.

Acerca de Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), empresa que integra el Russell 2000®, es proveedor mundial de soluciones integrales de asistencia técnica e innovación de software empresarial y el principal proveedor de soporte de terceros para software Oracle, SAP y VMware. Ofrece una cartera completa de soluciones unificadas para ejecutar, gestionar, avalar, personalizar, configurar, conectar, proteger, supervisar y optimizar las aplicaciones empresariales, bases de datos y software tecnológico. La empresa ha suscrito miles de contratos con las organizaciones de las listas Fortune Global 100, Fortune 500, del mercado medio, del sector público y del gobierno que seleccionaron a Rimini Street como proveedor de confianza y eficacia comprobada para soluciones de software empresarial de misión crítica, de modo tal que han logrado mejores resultados operativos y ahorrado miles de millones de dólares estadounidenses que han podido destinar a financiar inversiones en IA y demás innovaciones.

Para más información, visite http://www.riministreet.com y conéctese con Rimini Street en X, Facebook, Instagram y LinkedIn. (IR-RMNI)

