Rimini Street presenta Rimini Watch™ para ayudar a las organizaciones a garantizar un rendimiento superior y la continuidad empresarial de su software corporativo

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), proveedor global de productos y servicios de software empresarial, proveedor líder de soporte de terceros para productos de software Oracle y SAP y socio de Salesforce, anunció el lanzamiento de Rimini Watch ™.

Rimini Street introduces Rimini Watch, a new suite of proactive observability solutions includes monitoring, health check and change management capabilities to reduce downtime, improve performance, and ensure business continuity for Oracle and SAP applications and databases. (Graphic: Business Wire)

Rimini Watch es un nuevo conjunto de soluciones de observabilidad con el cual las organizaciones que operan aplicaciones y bases de datos Oracle y SAP en todos los sectores y geografías pueden aprovechar las soluciones innovadoras de supervisión, verificación del estado y gestión de cambios. Rimini Watch elimina los desafíos en relación con el tiempo, los recursos y los costos asociados normalmente a la supervisión continua de los procesos operativos cruciales de Oracle y SAP y a la gestión de los cambios que pueden perjudicar el rendimiento de las aplicaciones y bases de datos y la continuidad del negocio.

Durante años, Rimini Street ha suministrado soluciones de observabilidad proactivas de eficacia demostrada para las aplicaciones de software y bases de datos corporativas de sus clientes. Ahora se combinan tres soluciones iniciales y se ponen a disposición en el nuevo conjunto de soluciones de observabilidad, Rimini Watch. El lanzamiento de Rimini Watch sigue a las presentaciones recientes del conjunto de soluciones de interoperabilidad Rimini Connect™ y Rimini Protect™.

Soluciones proactivas y expertas para gestionar el software empresarial crucial

Las nuevas soluciones fueron diseñadas para supervisar continuamente el rendimiento y la ejecución de miles de procesos e identificar posibles problemas antes de que se produzcan, ofreciendo a los usuarios de Oracle y SAP la previsibilidad y la confianza de que sus aplicaciones y bases de datos empresariales cruciales mantendrán su plena operatividad.

Las organizaciones afrontan el desafío de tener que gestionar y garantizar el funcionamiento y el rendimiento continuos de un número creciente de aplicaciones de software y bases de datos complejas. Esta ardua labor exige una inversión financiera y de recursos muy importante para unos presupuestos de TI ya de por sí ajustados.

Rimini Watch resuelve estos desafíos al combinar productos de observabilidad, servicios gestionados y servicios profesionales en una solución unificada. Los productos de observabilidad cuentan con el aval de recursos de ingeniería expertos, se ofrecen mediante suscripción y actualmente comprenden:

Además, Rimini Watch ofrece servicios gestionados integrados para cada uno de los productos de observabilidad, prestados por ingenieros expertos que se dedican a la supervisión continua, la resolución proactiva de los problemas, la solución acelerada de los problemas relacionados con los procesos empresariales y la resolución de problemas las 24 horas del día, los 7 días de la semana, todos los días del año.

También ofrece servicios de verificación y evaluación para ayudar a los clientes a garantizar que sus aplicaciones y bases de datos estén configuradas correctamente y sigan funcionando sin problemas siempre con el máximo rendimiento.

Rimini Watch garantiza la continuidad del negocio con una amplia gama de ventajas

Las soluciones de Rimini Watch aportan ventajas cruciales líderes e innovadoras para el negocio, entre ellas:

Rimini Street es reconocida por sus incomparables acuerdos de nivel de servicio, con asistencia técnica experta en manos de un equipo de más de 800 ingenieros en todo el mundo, cada uno con un promedio de 20 años de experiencia, disponibilidad 24/7/365 y un plazo promedio de respuesta de dos minutos para problemas graves.

"Rimini Street apoya la salud proactiva, el bienestar y el buen funcionamiento de los sistemas de nuestros clientes, con soluciones que les permiten supervisar miles de procesos y puntos de datos en tiempo real, las 24 horas del día, además de gestionar los cambios de software con herramientas de avanzada", explicó Dave Rowe, vicepresidente ejecutivo de Rimini Street, director de productos y transformación mundial. "Rimini Watch les ofrece previsibilidad y confianza a nuestros clientes que ejecutan algunas de las infraestructuras de software empresarial Oracle y SAP más grandes y complejas del mundo, de modo que ellos pueden aplicar sus recursos y capacidades de TI internos a otras necesidades prioritarias para su negocio. Estamos orgullosos de liderar la distribución de soluciones de observabilidad innovadoras y completas".

Conozca más sobre Rimini Watch y explore la cartera de Rimini Street de asistencia técnica y servicios gestionados con capacidad de respuesta ultra rápida para aplicaciones SAP, Oracle y Salesforce además de las soluciones de Rimini Street para seguridad, integración y servicios profesionales.

Acerca de Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), una empresa Russell 2000®, es un proveedor global de productos y servicios de software empresarial, el principal proveedor de soporte de terceros para productos de software Oracle y SAP y un socio de Salesforce. La empresa ofrece servicios de soporte y gestión de aplicaciones integrados, de alta calidad y con gran capacidad de respuesta, que permiten a los licenciatarios de software empresarial ahorrar costos significativos, liberar recursos para la innovación y lograr mejores resultados empresariales. Hasta la fecha, más de 4900 organizaciones de la lista Fortune 500, Fortune Global 100, del mercado medio, del sector público y de otros sectores han confiado en Rimini Street como su proveedor de productos y servicios de software empresarial de aplicaciones de confianza. Para obtener más información, visite http://www.riministreet.com Rimini Street en Twitter, Facebook y LinkedIn. (IR-RMNI)

