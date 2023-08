Las vegas--(business wire)--ago. 10, 2023--

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), proveedor mundial de soporte, productos y servicios integrales de software empresarial, proveedor líder de soporte de terceros para software Oracle y SAP, y socio de Salesforce y AWS, reafirmó hoy su disponibilidad garantizada de 15 años adicionales de soporte y servicios gestionados significativamente mejorados y sin preocupaciones para las decenas de miles de licenciatarios locales de SAP ECC y S/4HANA.

Rimini Street Reaffirms Guarantee of 15 Additional Years of Support and Managed Services for SAP ECC and S/4HANA On-Premises Clients, Providing Maximum ROI and Enabling Innovation Without Forced Migrations to S/4HANA Cloud

A medida que aumentan las presiones para que los licenciatarios de SAP ECC migren a S/4HANA antes de 2027, la impresionante lista de clientes SAP de Rimini Street disfruta de la libertad y flexibilidad de poseer y controlar su propia hoja de ruta y calendario de TI, devolviendo a los CXO, líderes de TI y finanzas y miembros de la junta directiva el poder de planificar, ejecutar e innovar audazmente con un socio de confianza.

Las recientes declaraciones de SAP causan más preocupación a los licenciatarios locales de SAP ECC y S/4HANA

Dos importantes declaraciones recientes de SAP han agitado a la comunidad de SAP ECC y S/4HANA en el entorno local, causando preocupación por el aumento de las cuotas anuales de mantenimiento, mientras que el acceso a las nuevas funcionalidades son ahora exclusivas para los clientes de la nube pública y privada de SAP que utilizan RISE con SAP.

El CEO de SAP, Christian Klein, expresó el 20 de julio de 2023 en la conferencia de resultados del segundo trimestre de 2023: “También es muy importante destacar que las innovaciones y capacidades más recientes de SAP solo se ofrecerán en la nube pública de SAP y en la nube privada de SAP utilizando RISE con SAP como habilitador. Así es como entregaremos estas innovaciones con velocidad, agilidad, calidad y eficiencia. Nuestras nuevas innovaciones no estarán disponibles para clientes ERP en el entorno local o alojados en el entorno local en hiperescaladores”.

En un artículo publicado el 27 de julio de 2023 en CIO.com titulado “SAP vuelve a aumentar los costos de soporte en el entorno local para impulsar la adopción de la nube”, el editor sénior, Peter Sayer, comienza con la siguiente afirmación: “Por segundo año consecutivo, SAP aumenta los costos de soporte en el entorno local. Esta vez, sin embargo, también está recortando la innovación”. En el artículo, se señala: “A partir de 2024, volverá a aumentar los precios de soporte según las tasas locales del índice de precios al consumo (IPC), pero esta vez, está elevando el tope al 5%”.

Según lo publicado el 3 de agosto de 2023 en DSAG.com, Thomas Henzler, miembro de la junta directiva para licencias, servicio y soporte de DSAG, el grupo de usuarios de SAP de habla alemana, aseguró: “Como grupo de interés que representa a más de 3800 empresas en Alemania, Austria y Suiza, ahora debemos aconsejar a las empresas que reconsideren cuidadosamente las posibles implementaciones planificadas de S/4HANA con respecto al modelo operativo, sobre todo en el contexto del nuevo aumento del mantenimiento. El anuncio es un auténtico obstáculo y una gran decepción”.

Jens Hungershausen, presidente de la junta directiva de DSAG, también expresó: “Los clientes que ya han invertido en S/4HANA en el entorno local pueden tener ahora la impresión de que han malgastado millones. Eso no genera confianza si SAP no muestra al mismo tiempo a los clientes vías de desarrollo claras para una transición fluida a la nube y a la próxima generación de ERP sin poner en peligro las inversiones que han realizado”.

Rimini Support™ para SAP maximiza el ROI de la inversión en ERP y brinda tranquilidad

Como líder de servicios de soporte de software de terceros para SAP, cada vez más licenciatarios de SAP, incluidos aquellos que ya han migrado a S/4HANA, seleccionan Rimini Support™ para SAP para extraer mayor valor y hacer más con sus inversiones en TI sin preocuparse por las actualizaciones.

Los clientes de Rimini Support que confían en SAP para dirigir sus negocios se benefician de:

GE Lighting, una empresa de Savant, autoridad estadounidense en productos de iluminación residencial energéticamente eficientes y hogares inteligentes, es uno de los clientes de Rimini Support™ para SAP que ven la diferencia al unirse con Rimini Street. Theresa Szoke, VP de tecnología de la información en Savant Systems, Inc. comparte: “Rimini Street fue tan consistentemente receptivo y proactivo, que ya no nos preocupamos por las brechas de habilidades. Rimini Street es todo lo que necesitamos”. Sanjay Sethia, gerente sénior de aplicaciones empresariales en GE Lighting, una empresa de Savant, agrega: “Con Rimini Street, usted tiene un socio que siempre está listo con amplia experiencia y un compromiso demostrado y sincero para brindarle ayuda”.

Rimini Manage™ para SAP permite tickets ilimitados y optimización de recursos internos

Los clientes de Rimini Manage para SAP obtienen previsibilidad y mayor valor comercial a través de:

Iguatemi, la impresionante empresa brasileña de centros comerciales de servicio completo con 14 centros comerciales, 2 outlets premium y 3 torres comerciales, es uno de los más de 100 clientes que aprovechan tanto Rimini Support como Rimini Manage para mantener sus programas SAP ECC 6.0 de misión crítica y altamente personalizados funcionando sin problemas día a día mientras reinvierten los ahorros logrados para proyectos estratégicos.

Valdemar Castilho, gerente de operaciones de TI de Iguatemi Empresa de Shopping Centers S.A compartió: “La propuesta de Rimini Street para AMS nos encantó debido al diferencial de su modelo. Además de la antigüedad de los ingenieros y el tiempo de respuesta extremadamente rápido, hoy no perdemos más tiempo teniendo que gestionar los tickets”.

Rimini Street anunció recientemente la expansión y disponibilidad general de los servicios de Rimini Manage para los productos en la nube de SAP, lo que se suma al éxito de sus ofertas de servicios gestionados de aplicaciones altamente diferenciadas.

Rimini Street permite la innovación para los clientes de SAP a través de la optimización y la asignación inteligente de recursos

Durante casi 18 años, Rimini Street ha preparado el camino para que los clientes de SAP y Oracle innoven audazmente mientras maximizan el ROI de sus inversiones existentes en ERP y disfrutan de un soporte de software notablemente mejorado. Ya no están confinados a la hoja de ruta dictada por el proveedor de actualizaciones y migraciones costosas y no deseadas, los clientes de Rimini Street tienen la flexibilidad del tiempo y la optimización de los sistemas para elegir de manera selectiva las mejores opciones para mejorar la capacidad de su entorno de TI.

El cliente de Rimini Support para SAP, Quadient, un proveedor británico líder de soluciones inteligentes de automatización de comunicaciones, correo inteligente y casilleros para paquetes, determinó que la calidad y la rentabilidad de Rimini Street pueden aprovecharse como un acelerador clave para sus proyectos de modernización de sus sistemas SAP en Alemania y Francia. Con Rimini Street, Quadient pudo modernizar su solución SAP existente al actualizar el sistema operativo, la base de datos y las interfaces heredadas sin interrupciones.

“Lo mejor es que nuestros clientes no han notado ninguna diferencia. Seguimos trabajando juntos, pero con sistemas actualizados y conformes. Podemos tener la certificación ISO. Esto es clave para trabajar con socios como Correos del Reino Unido”, afirma Hugues Piet Lataudrie, director de fila de Soluciones BO y BP Digital de Quadient.

“Rimini Street ofrece a los licenciatarios de SAP la posibilidad de explorar una selección más amplia de soluciones que se adapten mejor a sus necesidades empresariales actuales y futuras. Liberarse de las hojas de ruta dictadas por el proveedor, muchas veces plagadas de actualizaciones y migraciones costosas e innecesarias, permite a los líderes de TI centrar su valioso tiempo, presupuesto y recursos de la empresa en proyectos estratégicos para impulsar el crecimiento”, aseguró Luiz Mariotto, vicepresidente de grupo y gerente de producto principal de SAP en Rimini Street. “Invitamos a todos los licenciatarios de SAP a aprovechar la Calculadora de ahorros de SAP para evaluar sus propios ahorros potenciales y unirse a los más de 800 licenciatarios de SAP que han seleccionado a Rimini Street. Con 15 años adicionales garantizados de calidad y soporte confiable de sistemas de misión crítica, Rimini Street ayuda a que TI sea visto como un socio estratégico para el negocio, no como un centro de costos”.

Explore la cartera completa de Rimini Street de soporte ultra sensible, confiable y comprobado, servicios administrados, seguridad, integración, observabilidad, servicios profesionales y soluciones de tercerización de un extremo a otro Rimini ONE™ para aplicaciones SAP, Oracle y Salesforce para respaldar la ventaja competitiva, la rentabilidad y el crecimiento.

Acerca de Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), una empresa Russell 2000®, es un proveedor mundial de asistencia, productos y servicios integrales de software empresarial, el principal proveedor de asistencia de terceros para software Oracle y SAP y un socio de Salesforce y AWS. La empresa opera en todo el mundo y ofrece una completa familia de soluciones unificadas para ejecutar, gestionar, dar soporte, personalizar, configurar, conectar, proteger, supervisar y optimizar aplicaciones empresariales, bases de datos y software tecnológico, y permite a los clientes lograr mejores resultados empresariales, reducir significativamente los costos y reasignar recursos para la innovación. Hasta la fecha, más de 5200 organizaciones de Fortune 500, Fortune Global 100, del mercado medio, del sector público y de otros sectores de una amplia gama de industrias han confiado en Rimini Street como su proveedor de confianza de soluciones de software empresarial. Para obtener más información, visite riministreet.com y conéctese con Rimini Street en Twitter, Instagram, Facebook y LinkedIn. (IR-RMNI)

Declaraciones prospectivas

Algunas de las afirmaciones que se incluyen en este comunicado no son hechos históricos, sino previsiones a efectos de las disposiciones de salvaguardia de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995. Las declaraciones prospectivas suelen ir acompañadas de palabras como "anticipar", "creer", "continuar", "podría", "actualmente", "estimar", "esperar", "futuro", "pretender", "puede", "podría", "perspectiva", "planear", "posible", "potencial", "predecir", "proyectar", "parecer", "buscar", "debería", "hará", "haría" u otras palabras, frases o expresiones similares. Estas afirmaciones de carácter prospectivo incluyen, entre otras, las relativas a nuestras expectativas sobre eventos futuros, oportunidades futuras, expansión global y otras iniciativas de crecimiento, así como nuestras inversiones en tales iniciativas. Estas afirmaciones se basan en diversas suposiciones y en las expectativas actuales de la dirección y no son predicciones de resultados reales, ni tampoco son afirmaciones de hechos históricos. Estas afirmaciones están sujetas a una serie de riesgos e incertidumbres relacionados con el negocio de Rimini Street y los resultados reales pueden diferir materialmente. Estos riesgos e incertidumbres incluyen, entre otros, la evolución adversa y los costos asociados a la defensa de litigios pendientes o de cualquier nuevo litigio, incluida la resolución de las mociones de apelación pendientes; los gastos adicionales en los que se incurra para cumplir las medidas cautelares contra algunas de nuestras prácticas empresariales y el impacto en los costos de períodos futuros; los cambios en el entorno empresarial en el que opera Rimini Street, incluido el impacto de cualquier tendencia económica recesiva y las variaciones en los tipos de cambio, así como las condiciones financieras, económicas, normativas y políticas generales que afectan a la industria en la que operamos y a las industrias en las que operan nuestros clientes; la evolución del panorama de la gestión y soporte de software empresarial y nuestra capacidad para atraer y retener clientes y penetrar aún más en nuestra base de clientes; la competencia significativa en la industria de servicios de soporte de software; la adopción por parte de los clientes de nuestra cartera ampliada de productos y servicios y los productos y servicios que esperamos introducir; nuestra capacidad para mantener o alcanzar el crecimiento o la rentabilidad de los ingresos y gestionar el costo de estos; las estimaciones de nuestro mercado potencial total y las expectativas de ahorro de los clientes en relación con el uso de otros proveedores; la variabilidad de los plazos en nuestro ciclo de ventas y los riesgos relacionados con las tasas de retención; la pérdida de uno o más miembros de nuestro equipo directivo; nuestra capacidad para atraer y retener a empleados cualificados y personal clave; los retos de gestionar el crecimiento de forma rentable; nuestra necesidad y capacidad para obtener financiación adicional de capital o deuda en condiciones favorables y nuestra capacidad para generar flujos de efectivo de las operaciones para ayudar a financiar una mayor inversión en nuestro crecimiento; el impacto de las cuestiones medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG); los riesgos asociados a las operaciones globales; nuestra capacidad para evitar el acceso no autorizado a nuestros sistemas de tecnología de la información y otras amenazas a la ciberseguridad, proteger la información confidencial de nuestros empleados y clientes y cumplir la normativa sobre privacidad; nuestra capacidad para mantener un sistema eficaz de control interno sobre la información financiera; nuestra capacidad para mantener, proteger y mejorar nuestra marca y propiedad intelectual; los cambios en las leyes y reglamentos, incluidos los cambios en las leyes fiscales o los resultados desfavorables de las posiciones fiscales que tomamos, o el hecho de que no establezcamos las reservas fiscales adecuadas; las obligaciones continuas de servicio de la deuda de nuestra línea de crédito y los convenios financieros y operativos sobre nuestro negocio y el riesgo de tasa de interés relacionado, incluida la incertidumbre de la transición a SOFR u otros puntos de referencia de tasas de interés; la suficiencia de nuestro efectivo y equivalentes de efectivo para cumplir con nuestros requisitos de liquidez; el monto y el momento de las recompras, si las hubiera, en virtud de nuestro programa de recompra de acciones y nuestra capacidad para mejorar el valor para los accionistas a través de dicho programa; incertidumbre en cuanto al valor a largo plazo de los valores de capital de Rimini Street; eventos catastróficos que interrumpan nuestro negocio o el de nuestros clientes; y aquellos que se analizan bajo el título "Factores de riesgo" en el Informe trimestral de Rimini Street en el Formulario 10-Q que se presentó el 2 de agosto de 2023 y según sean actualizados ocasionalmente por los futuros Informes anuales de Rimini Street en el Formulario 10-K, Informes trimestrales en el Formulario 10-Q, Informes actuales en el Formulario 8-K y otras presentaciones de Rimini Street ante la Comisión de Bolsa y Valores. Además, las declaraciones prospectivas proporcionan las expectativas, planes o previsiones de Rimini Street sobre eventos futuros y puntos de vista a la fecha de este comunicado. Rimini Street prevé que los eventos y desarrollos posteriores harán que cambien las valoraciones de Rimini Street. Sin embargo, aunque Rimini Street puede optar por actualizar estas declaraciones prospectivas en algún momento en el futuro, Rimini Street renuncia específicamente a cualquier obligación de hacerlo, excepto según lo exija la ley. Estas declaraciones prospectivas no deben considerarse representativas de las valoraciones de Rimini Street en ninguna fecha posterior a la fecha de este comunicado.

© 2023 Rimini Street, Inc. Todos los derechos reservados. «Rimini Street» es una marca registrada de Rimini Street, Inc. en Estados Unidos y en otros países y Rimini Street, el logotipo de Rimini Street y sus combinaciones, así como todas las marcas identificadas con TM son marcas comerciales de Rimini Street, Inc. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios y salvo que se indique lo contrario, Rimini Street no reclama ninguna afiliación, respaldo o asociación con ninguno de los titulares de dichas marcas comerciales u otras empresas mencionadas en el presente documento.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

