Rindes de trigo argentino se acercan a máximos récord gracias a buena humedad: Bolsa de Cereales Buenos Aires

BUENOS AIRES, 2 oct (Reuters) - Los rendimientos del trigo 2025/26 de Argentina continúan subiendo y se acercan a sus máximos históricos gracias a la abundante humedad en los suelos, dijo el jueves la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BdeC), que hace dos días elevó su previsión de cosecha del cereal a 22 millones de toneladas.

Argentina es un importante exportador mundial de trigo y abundantes lluvias en los últimos meses han dejado amplias reservas de agua en los fértiles suelos del país sudamericano.

"Este aporte resulta oportuno y beneficioso considerando que las temperaturas están en aumento y el 80% del cereal transita desde encañazón en adelante (etapas avanzadas de desarrollo de rendimientos)", dijo la Bolsa en su reporte semanal de cultivos.

La mayor producción de trigo de Argentina fue de 22,4 millones de toneladas, en la campaña 2021/22, según datos de la entidad. Las tareas de recolección del cultivo comienzan en noviembre en el país sudamericano.

Con respecto al maíz 2025/26, la BdeC dijo que los favorables niveles de humedad en el suelo favorecieron el avance de la siembra del cereal, del cual ya se implantó el 19,8% de los 7,8 millones de hectáreas que prevé para la actual campaña.

El martes la Bolsa estimó la producción de maíz de la actual campaña en un récord de 58 millones de toneladas, 9 millones de toneladas más que en el ciclo anterior. Argentina es el tercer mayor exportador mundial del grano.

(Reporte de Maximilian Heath; Editado por Walter Bianchi)