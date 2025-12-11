Rindes "impensados" impulsan cosecha trigo Argentina a récord 27,7 millones de toneladas: Bolsa Rosario

BUENOS AIRES, 11 dic (Reuters) - La cosecha de trigo del ciclo 2025/26 de Argentina sería de un récord de 27,7 millones de toneladas, por encima de los 24,5 millones estimados en noviembre, gracias a rendimientos "impensados" producto del buen clima que ha acompañado al cultivo, dijo el jueves la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

Así, con 58% de los 7,17 millones de hectáreas sembrados con el cereal ya recolectados, Argentina, un exportador mundial clave de trigo, se encamina a superar la hasta el momento marca histórica de 23 millones de toneladas obtenidos hace cuatro años, según el reporte mensual de cultivos de la Bolsa.

"Los datos de 2025/26 continúan sorprendiendo y a medida que avanza la cosecha los rindes registrados son evidencia de una campaña inédita por sus condiciones casi ideales", señaló la BCR, en referencia a las lluvias superiores a las normales que acompañaron al trigo en fases clave de desarrollo.

MAÍZ Y SOJA

En su informe de diciembre, la Bolsa mantuvo su pronóstico de cosecha para el maíz 2025/26 en un récord de 61 millones de toneladas y dijo que ya se sembró el 57% del área esperada para el cereal. "Se destaca el muy buen estado del maíz sembrado", detalló en el reporte.

En el caso de la soja argentina, la BCR no modificó su estimación de producción de 47 millones de toneladas y dijo que la implantación de la oleaginosa está completa en un 64% de la superficie total prevista.

Argentina es el tercer exportador mundial de maíz y el mayor proveedor global de aceite y harina de soja.

