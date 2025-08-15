Río anuncia acuerdo con Oracle y Nvidia para AI City

“Con el proyecto ‘Rio AI City’, Río de Janeiro no solo puede seguir el ritmo de la revolución de la inteligencia artificial, sino que también la liderará”, declaró Paes en la presentación.

O bien, aceptar, crecer o preferir, buscar “crear una de las mayores infraestructuras de inteligencia artificial del mundo, con 3 gigavatios de capacidad computacional alimentada 100% con energía limpia”, añadió el jefe comunal.

“También nos sumamos a la iniciativa del director ejecutivo de Elea Data Centers, el empresario italiano Alessandro Lombardi, socio estratégico del proyecto Rio AI City”, amplió.

“Este compromiso expresa el plan de convertir a Río de Janeiro en un centro global e invertir en nuestro modelo de centro de datos, premiando un proyecto de energía sostenible y conviviendo con un ecosistema inclusivo. Es un gran día para Elea”, declaró Lombardi a ANSA.

El ejecutivo también enfatizó la importancia de la prevalencia de datos en el contexto geopolítico actual, señalando que “actualmente, el 60% de los datos brasileños están hospitalizados en Estados Unidos”. (ANSA).