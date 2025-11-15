Río atmosférico azota el sur de California y amenaza generar deslaves en áreas de Los Ángeles

LOS ÁNGELES (AP) — Un sistema de tormentas inusualmente intenso llamado río atmosférico generaba lluvias el viernes en el sur de California y se prevé que continúe durante días en la región, al tiempo que meteorólogos advertían sobre deslizamientos de rocas y flujos de escombros, especialmente en las áreas de Los Ángeles devastadas por incendios forestales previamente este año.

Más de 10 centímetros (4 pulgadas) de lluvia cayeron sobre la costa del condado Santa Bárbara temprano en el día a medida que la tormenta se desplazaba hacia el sur, en dirección a Los Ángeles, según el Servicio Meteorológico Nacional. Los climatólogos también advirtieron de vientos destructivos e incluso la posible formación de un tornado, ante lo cual instaron a las personas a permanecer en interiores.

Aunque no suele haber en California, un tornado tocó brevemente tierra en un suburbio de Los Ángeles durante una tormenta en 2023, arrancando techos de un conjunto de construcciones comerciales y dejando una persona herida. Uno más pequeño también azotó un parque de casas móviles en la ciudad de Carpinteria, en el condado Santa Bárbara, donde dañó unas 25 residencias.

La larga columna de humedad tropical que se formó sobre el océano Pacífico comenzó a empapar el área de la Bahía de San Francisco el miércoles, y se tenía previsto que desatara lluvias generalizadas sobre el sur de California hasta el domingo, de las cuales las más intensas serían el viernes y sábado por la noche. Se pronostica que caigan más de 30 centímetros (un pie) de nieve en partes de la Sierra Nevada.

Las advertencias de evacuación estaban vigentes para partes del condado Ventura y áreas que se quemaron en Los Ángeles y sus alrededores en enero. Se emitieron órdenes de evacuación —las cuales son de cumplimiento obligatorio— para propiedades específicas de alto riesgo en las áreas quemadas por los incendios Palisades y Eaton, que deben acatarse desde el viernes por la noche hasta el domingo en la mañana.

Se prevé más clima húmedo la próxima semana, con otra tormenta que traerá lluvias de ligeras a moderadas. Y se pronostica que días después le seguirá otra tormenta.

