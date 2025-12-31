Río tiene el récord mundial Guinness por la fiesta de Fin de Año más grande

El récord se estableció tras validar la participación de aproximadamente 2,5 millones de personas que el año pasado dieron la bienvenida al 2025 en el litoral carioca: una cifra sin precedentes para eventos de este tipo. La evaluación consideró no solo el número de participantes, sino también la extensión del área, la calidad artística y la relevancia cultural del evento.

Guinness World Records realizó una revisión exhaustiva basada en imágenes aéreas, grabaciones de drones y documentación oficial, destacando la capacidad de la ciudad para garantizar altos estándares de seguridad, la adopción de medidas de sostenibilidad ambiental y una compleja organización logística.

La ceremonia de premiación tuvo lugar en la playa de Copacabana, en presencia del alcalde Eduardo Paes y Camila Borenstein, representante de Guinness, en vísperas de la nueva edición de las tradicionales celebraciones de Nochevieja, que se celebrará en pocas horas.

"No hay otra ciudad en el mundo capaz de realizar eventos de esta escala con tanta continuidad", afirmó Paes, destacando que el reconocimiento refuerza el papel del Año Nuevo carioca entre las principales celebraciones públicas mundiales en términos de impacto y participación (ANSA).