Rio Tinto adquiere el control mayoritario de la canadiense Nemaska Lithium

18 feb (Reuters) - Rio Tinto anunció el miércoles que obtuvo el control mayoritario de la empresa canadiense Nemaska Lithium, lo que supone un avance en su objetivo de crear un negocio integrado de litio en Quebec.

La minera anglo-australiana posee ahora una participación del 53,9% en el productor de litio y asumirá la gestión directa, mientras que el Gobierno de Quebec posee el 46,1%.

Rio Tinto pretende establecer una cadena de suministro de litio totalmente integrada en Quebec, desde la extracción del mineral bruto hasta su procesamiento químico, para abastecer al mercado norteamericano de vehículos eléctricos.

Rio Tinto y la provincia del este de Canadá, a través de su agencia de desarrollo económico Investissement Quebec, llevan invirtiendo en Nemaska Lithium desde marzo de 2025.

Los socios seguirán financiando el proyecto, incluida la planta de hidróxido de litio en Becancour, cuya primera producción está prevista para 2028, añadió.

Quebec invertirá hasta US$200 millones adicionales en Nemaska Lithium a través de suscripciones de acciones, según la empresa, además de una inversión de más de US$300 millones por parte de Rio Tinto en 2026 para seguir desarrollando su sector del litio en la provincia.

Mediante la adquisición de Arcadium en marzo de 2025, Rio Tinto adquirió una participación del 50% en Nemaska Lithium, que incluye la planta de hidróxido de litio en Becancour, Quebec, y la mina de espodumeno Whabouchi en la región de Eeyou Istchee James Bay, en Quebec. (Reporte de Sherin Sunny en Bangalore; edición de Tasim Zahid; Editado en Español por Ricardo Figueroa)