Rio Tinto anuncia su intención de producir más cobre y reducir costos

El director general del gigante minero británico-australiano Rio Tinto, Simon Trott, reveló el jueves una nueva estrategia consistente en producir más cobre, reducir sus costos y ceder hasta 10.000 millones de dólares en activos en todo el mundo.

Rio Tinto tiene una fuerte presencia en Australia, principal país exportador de mineral de hierro, gran parte del cual se destina a China para la producción de acero.

La empresa quiere reforzar su actividad en el cobre, un metal muy demandado, utilizado en las baterías de vehículos eléctricos y en los centros de datos dedicados a la inteligencia artificial.

"Mientras entramos en esta nueva era para Rio Tinto, hemos logrado avances significativos", destacó Trott en una jornada destinada a inversores en Londres.

"Hoy anunciamos 650 millones de dólares en ganancias de productividad y ahorros gracias a la simplificación de nuestras operaciones. Y apuntamos a mucho más", añadió.

"Estamos llevando a cabo grandes proyectos de crecimiento. Y ponemos énfasis en la disciplina presupuestaria, con el compromiso de liberar entre 5.000 y 10.000 millones de dólares mediante la venta de activos de capital", agregó Trott, en el cargo de director general desde agosto.

La empresa aumentó el jueves sus previsiones de producción de cobre para 2025, hasta 875.000 toneladas, frente a las 850.000 anteriores, y espera incrementar sus beneficios operativos entre un 40% y un 50% para 2030.

La demanda de cobre ha explotado en los últimos años, al ser indispensable para la fabricación de paneles solares, aerogeneradores y equipo militar.

Ese hecho ha llevado su precio a niveles récord.

"En un sector conocido por adquisiciones sobrevaloradas y resultados volátiles, el estilo de gestión de Trott podría resultar acertado. Prioriza el aumento de la producción, la reducción de costos y la revisión de la cartera de activos. Los gastos de inversión están limitados", señala Russ Mould, analista de AJ Bell.

Sin embargo, aunque el directivo ha mostrado "ambiciones audaces que, si se concretan, deberían consolidar la posición del gigante minero, el camino para lograrlas no será fácil, dado que las previsiones a corto plazo resultan algo decepcionantes", apunta Derren Nathan, de Hargreaves Lansdown.

bcp-ode/zap/psr/eg