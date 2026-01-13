Rio Tinto contrata a tres bancos asesores para la posible adquisición de Glencore, según una fuente

Por Andres Gonzalez

LONDRES, 13 ene (Reuters) - Rio Tinto contrató a JPMorgan y a ⁠otros dos asesores ⁠para laposible adquisición de Glencore, una operación que podría crear la mayor minera del mundo por ⁠valor de ‌más ​de 200.000 millones de dólares, dijo a Reuters una fuente conocedora ​de la situación.

Los otros bancos que Rio ‌Tinto ha contratado son Evercore y el ‌grupo australiano de ​servicios financieros Macquarie, dijo la persona.

Se trata de puestos muy cotizados, ya que los banqueros compiten por una parte de los más de 100 millones de dólares en honorarios por asesorías que podría generar una operación de este tipo.

La operación es el más ⁠reciente intento de consolidación en la industria minera mundial, en un ​momento en que las empresas compiten por asegurarse reservas de metales como el cobre, necesario para la transición energética y la inteligencia artificial.

Glencore aún no ha contratado formalmente a un asesor, dijo una segunda persona con conocimiento del asunto. ⁠Las personas hablaron bajo condición de anonimato porque las conversaciones son privadas.

Citi ​mantiene vínculos con la empresa, ya que el banco estadounidense la ha asesorado en operaciones anteriores, incluida su fallida adquisición de Teck ‍en 2023, informó Reuters previamente.

Los dos gigantes mineros han explorado combinar operaciones antes.

Rio Tinto rechazó una oferta de fusión con Glencore en 2014, alegando que no era en interés de los accionistas, ​mientras que las conversaciones de fusión más recientes a finales de 2024 también concluyeron sin un acuerdo.