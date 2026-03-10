Rio Tinto inicia exportaciones de litio desde su Proyecto Rincón en Argentina

10 mar (Reuters) - La minera Rio Tinto anunció la realización del primer envío comercial de carbonato de litio producido en su proyecto Rincón, en la provincia argentina de Salta, lo que marca el inicio formal de las exportaciones desde esta mina norteña, informó la compañía en un comunicado a última hora del lunes.

Se trata de 200 toneladas de carbonato de litio, organizadas en 10 contenedores, embarcados desde el puerto de Buenos Aires hacia Shanghái, China, donde serán recibidas en un almacén propio para su posterior distribución en Asia.

"Argentina es central para la estrategia de litio de la compañía", dijo Rio Tinto en un comunicado desde Estados Unidos, luego de un encuentro entre los gobernadores de las provincias norteñas de Salta, Catamarca y Jujuy -integrantes de la Mesa del Litio- con Barbara Fochtman, managing director de Rio Tinto Lithium, e Ignacio Costa, general manager para Argentina.

La reunión sucedió en el marco de la llamada "Argentina Week", un encuentro de empresarios y funcionarios en Nueva York organizado por el Gobierno argentino para atraer inversiones.

La minera anglo-australiana anunció también que su proyecto Rincón prevé adicionar una capacidad de producción anual de 53.000 toneladas de carbonato de litio grado batería, comenzando en 2028 con 25.000 toneladas.

La minera tiene operaciones en Argentina desde hace casi 30 años en Catamarca, a través del proyecto Fénix, y desde 2014 en Jujuy con el proyecto Olaroz, desde los cuales ya exporta litio, un mineral demandado para la transición energética.

"Con este avance, Rio Tinto se convierte en la única productora de carbonato de litio del país con exportación activa en las tres provincias del NOA: Catamarca, Jujuy y ahora Salta", indicó el comunicado de la compañía.

Rio Tinto solicitó en febrero adherirse al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) impulsado por el Gobierno -que brinda beneficios impositivos y legales-, con una inversión por casi US$2.700 millones para construir una nueva planta en Rincón.

Las exportaciones mineras de Argentina totalizaron US$6.037 millones en 2025, gracias al alza del precio internacional del oro y la entrada en producción de nuevos proyectos de litio.

