Rio tinto quiere hacerse con arcadium antes de que se recuperen los precios del litio

Por Melanie Burton

MELBOURNE, 7 oct (Reuters) - Rio Tinto está en conversaciones para comprar al productor de litio Arcadium Lithium, confirmaron ambas empresas el lunes, en medio de la caída de los precios del metal ultraligero, esencial para el cambio mundial hacia las energías limpias.

De consumarse, la operación impulsaría el ascenso de Rio hasta convertirse en uno de los mayores productores de litio, por detrás de Albemarle y SQM, en su afán por suministrar el metal esencial para las baterías de los vehículos eléctricos y el almacenamiento de energía.

Reuters informó en exclusiva el viernes que las empresas habían mantenido conversaciones y Arcadium podría estar valorada entre 4.000 y 6.000 millones de dólares o más.

El acercamiento fue confirmado por ambas partes el lunes en declaraciones separadas que no ofrecían datos financieros. Se produce tras una fuerte caída de los precios del litio y meses de especulaciones sobre un posible acuerdo.

"El acercamiento no es vinculante y no hay certeza de que se concrete o se lleve a cabo una transacción", dijo Rio en su comunicado. Ambas empresas dijeron que no harían más comentarios.

Las acciones australianas de Arcadium llegaron a subir hasta un 50%, antes de cerrar con un alza del 46% a 6,09 dólares australianos, e impulsaron a otras empresas australianas del litio, cuyas acciones subieron entre un 2% y un 10%. Las acciones de Rio Tinto caían un 2%.

Las acciones de Arcadium, que cotiza en Estados Unidos, subían casi un 35,4% antes del inicio de la sesión.

El reciente desplome de los precios del litio, debido en parte al exceso de oferta china, ha hecho caer las acciones de Arcadium más de un 50% desde enero, lo que la convierte en un objetivo atractivo. Pero se prevé que la demanda de litio aumente a finales de esta década debido al crecimiento de las baterías de iones de litio.

Al comprar Arcadium, Rio obtendría acceso a minas de litio, instalaciones de procesamiento y depósitos en Argentina, Australia, Canadá y Estados Unidos para impulsar décadas de crecimiento, así como una base de clientes que incluye a Tesla , BMW y General Motors.

Según los analistas de Canaccord, el grupo combinado podría representar en torno al 10% del suministro mundial de productos químicos de litio en 2030.

El proyecto Rincón de Rio en Argentina empezará a producir a finales de este año, mientras que su enorme proyecto Jadar en Serbia podría tardar dos años en obtener los permisos necesarios.

Andy Forster, gestor de carteras de Argo Investments, que posee acciones de ambas empresas, se mostró prudente ante las elevadas valoraciones de Arcadium, señalando que tiene muchos proyectos de crecimiento, pero no el balance para llevarlos a cabo.

(1 dólar = 1,4717 dólares australianos) (Reporte de Himanshi Akhand y Surbhi Misra en Bengaluru; Editado en Español por Ricardo Figueroa)

Reuters