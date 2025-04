Ríos crecidos amenazan regiones sur y centro-norte de EEUU tras varios días de lluvias intensas

FRANKFORT, Tennessee, EE.UU. (AP) — Los ríos crecieron y las inundaciones empeoraron el domingo en el sur y la región centro-norte de Estados Unidos, amenazando comunidades ya anegadas y gravemente dañadas por días de intensas lluvias y vientos que dejaron al menos 18 muertos.

Pese a que la lluvia se alejó de algunas de las áreas más afectadas en Arkansas, Tennessee y Kentucky, los niveles de agua seguían aumentando en algunas comunidades, invadiendo hogares y negocios y sumergiendo carreteras.

En Frankfort, Kentucky, las cuadrillas de rescate que revisaban a los residentes en la capital del estado atravesaron calles inundadas en botes inflables. Los trabajadores erigieron murallas de sacos de arena para proteger hogares y negocios y cortaron los servicios públicos a medida que el crecido río Kentucky seguía subiendo.

“Desde que tengo memoria —y tengo 52 años—, esto es lo peor que he visto”, dijo Wendy Quire, gerente general del restaurante Brown Barrel en el centro de Frankfort.

La profundidad del río había superado los 14,3 metros (47 pies) el domingo y se esperaba que alcanzara más de 15 metros (49 pies) el lunes por la mañana, un nivel potencialmente récord, según el alcalde de Frankfort, Layne Wilkerson. El sistema de muros de contención de la ciudad está diseñado para soportar 15,5 metros (51 pies) de agua.

Los meteorólogos advirtieron que las inundaciones podrían persistir ya que las lluvias torrenciales continuaban sobre varios estados. Las alertas de tornado se mantuvieron vigentes durante gran parte del domingo en partes de Alabama, Georgia y Florida.

Para muchos, había una sensación de temor.

“Esta inundación es un acto de Dios”, sostuvo Kevin Gordon, recepcionista del hotel Ashbrook en el centro de Frankfort. El hotel estaba abierto el domingo y ofrecía estancias con descuento a los locales afectados, pero Gordon aclaró que eventualmente podría verse obligado a cerrar.

Las tormentas dejaron un rastro mortal

Las 18 muertes reportadas desde el inicio de las tormentas el miércoles incluyeron 10 en Tennessee. Un niño de 9 años en Kentucky fue arrastrado por las aguas cuando caminaba para tomar su autobús escolar. Un niño de 5 años en Arkansas murió aplastado por un árbol que cayó sobre la casa de su familia, de acuerdo con la policía. En Missouri, un bombero voluntario de 16 años murió en un accidente al intentar rescatar a personas atrapadas en la tormenta.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) indicó el domingo que se esperaba que docenas de ubicaciones en múltiples estados alcanzaran lo que la agencia llama “etapa de inundación mayor”, con posibles inundaciones extensas de estructuras, carreteras, puentes y otra infraestructura crucial.

En el centro-norte de Kentucky, las autoridades de emergencias ordenaron una evacuación obligatoria para Falmouth y Butler, ciudades cerca de la curva del creciente río Licking. Hace 30 años, el río alcanzó un récord de 15 metros (50 pies), causando cinco muertes y 1.000 hogares destruidos.

Las tormentas se registran luego que el gobierno del presidente Donald Trump recortara empleos en las oficinas de pronóstico del NWS, dejando la mitad de ellas con tasas de vacantes de alrededor del 20%, o el doble del nivel de hace una década.

Las inundaciones obligan a evacuaciones

Un pueblo del noroeste de Tennessee de unos 200 habitantes que se inundó tras una falla en un dique en febrero se hallaba casi completamente bajo el agua el domingo después que el río Obion se desbordara. Domanic Scott fue a ver a su padre en Rives, Tennessee, luego de no tener noticias de él en una casa donde el agua de la inundación había llegado a las puertas.

“Es la primera casa que hemos pagado por completo. Las compañías de seguros por aquí no ofrecen seguro contra inundaciones a nadie que viva en Rives porque estamos demasiado cerca del río y los diques. Así que si la perdemos, estamos un poco fastidiados sin una casa”, dijo Scott.

Para otros que huyeron a zonas más elevadas, llevar lo esencial también significó echar un vistazo más de cerca al gabinete de licores.

En Kentucky, con el agua subiendo hasta los alféizares de sus ventanas, el residente de Frankfort, Bill Jones, huyó de su casa en un bote, que cargó con varias cajas llenas de botellas de bourbon.

Hasta el domingo temprano, Memphis había recibido 35 centímetros (14 pulgadas) de lluvia desde el miércoles, de acuerdo con el NWS. La ciudad de West Memphis, Arkansas, recibió 25 centímetros (10 pulgadas).

La lluvia y los fuertes vientos se movieron más hacia el este el domingo, derribando árboles en Alabama y Georgia.

Los meteorólogos atribuyeron el clima violento a las altas temperaturas, una atmósfera inestable, la fuerza del viento y la abundante humedad que fluye desde el Golfo.

Izaguirre reportó desde Nueva York; Kruesi desde Nashville. Los periodistas de The Associated Press Bruce Schreiner en Shelbyville, Kentucky; Andrew DeMillo en Little Rock, Arkansas; Adrian Sainz en Memphis; Tennessee; Sarah Raza en Sioux Falls, Dakota del Sur; Obed Lamy en Rives, Tennessee; y Sophia Tareen en Chicago contribuyeron a este despacho.

La cobertura climática y ambiental de The Associated Press recibe apoyo financiero de múltiples fundaciones privadas. La AP es la única responsable de todo el contenido. Encuentre los estándares de la AP para trabajar con organizaciones filantrópicas, una lista de las fundaciones y las áreas de cobertura que financian en AP.org.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.